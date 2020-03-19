 РНБО просить обладміністрації селити лікарів у готелях і хостелах і забезпечити їхнє транспортування на роботу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки та оборони.
За словами Соловйова, необхідно врегулювати забезпечення біологічного та соціального захисту медичних працівників, організацію транспортування медиків на роботу, їхню соціальну підтримку і організацію відпочинку.
"За результатами наради направлено лист в усі обласні державні адміністрації з розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах тощо, їхнє транспортування до робочих місць і забезпечення членів їхніх сімей необхідною допомогою", - сказано в повідомленні.
Також на нараді обговорили застосування медикаментів, які не призначені для лікування коронавірусу, але дієві у боротьбі з ним.
"Державному експертному центру разом із фахівцями МОЗ України доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування COVID-19 і розглянути питання про їхню можливу адаптацію відповідно до українського законодавства", - додали в РНБО.
Українське прислів'я
Українське прислів'я
В Києві в лікарню персонал може з'їжджатися за 50 км зі всіх сторін.
Думаю таке саме в таких містах, як Дніпро та Харків.
жарти кінчаються в певний момент.
Голобородькапреприздента.
#Коронавирус: Тщательно мойте руки
Хлебокомбинаты тоже??
🤗