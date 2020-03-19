 РНБО просить обладміністрації селити лікарів у готелях і хостелах і забезпечити їхнє транспортування на роботу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки та оборони.

За словами Соловйова, необхідно врегулювати забезпечення біологічного та соціального захисту медичних працівників, організацію транспортування медиків на роботу, їхню соціальну підтримку і організацію відпочинку.

"За результатами наради направлено лист в усі обласні державні адміністрації з розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах тощо, їхнє транспортування до робочих місць і забезпечення членів їхніх сімей необхідною допомогою", - сказано в повідомленні.

Також на нараді обговорили застосування медикаментів, які не призначені для лікування коронавірусу, але дієві у боротьбі з ним.

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"Державному експертному центру разом із фахівцями МОЗ України доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування COVID-19 і розглянути питання про їхню можливу ​​адаптацію відповідно до українського законодавства", - додали в РНБО.