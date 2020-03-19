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 Події, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровщина (659) карантин (455) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 На Дніпропетровщині зафіксовано перші два випадки коронавірусу, - голова ОДА Бондаренко

У Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Є два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Пацієнти отримують всю необхідну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту, - зазначив Бондаренко. - Ми зробили все, щоб не допустити подальшого поширення інфекції в регіоні. Закрили на карантин всі навчальні заклади, перевели на посилений режим роботи медичних установ, максимально обмежили рух громадського транспорту. Більшість роботодавців прислухалися до наших рекомендацій і перевели своїх працівників на віддалену форму роботи".

Пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону. Зараз стан їхнього здоров'я стабільний, почуваються добре.

Медики виявляють всі контакти, які могли мати хворі, щоб обстежити цих людей і забезпечити їхню ізоляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині лікарям, які лікують пацієнтів із коронавірусом, збільшать зарплати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182860
 
 
 Топ коментарі
 
В пуйле осталось 10 процентов человеческого, остальное искуственные органы на синтетической основе. Куй ты его заразишь
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ну вот почему я не удивлён?
кто то думал что у нас в Украине при Зеленском будет по другому?
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понеслась. В выходные подъедут тесты, начнут делать массовые проверки, вот тогда народ наконец то начнет бздеть. А то набьются в трамвай и едут на работу, посвистывая
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понеслась. В выходные подъедут тесты, начнут делать массовые проверки, вот тогда народ наконец то начнет бздеть. А то набьются в трамвай и едут на работу, посвистывая
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В Боярку привезли людей с короновирусом в обычное отделение, врачи без защиты

https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4561569290550846/?sfnsn=mo&d=n&vh=i
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ну вот почему я не удивлён?
кто то думал что у нас в Украине при Зеленском будет по другому?
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ты думаешь при порохе или будде было бы по другому? ты больницы видел в каком состоянии? на них болт 30лет ложили. просто на комто это должно было остановится.
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я думаю нас сознательно уничтожают как нацию. врачи, полиция, кассиры, почта первые попадут под удар. рассматривал ли кто то вариант, когда первая волной сметет врачей.
кто на их место встанет? ты?
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Госпади, ну почему ты заражаешь князя Монако, а не пуйла??
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В пуйле осталось 10 процентов человеческого, остальное искуственные органы на синтетической основе. Куй ты его заразишь
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от так поінформував голова,- підняв на вуха всю область ,всі 32 000 кв км, всі 3 000 000 громадян, вміють у нас паніку сіяти деякі ГОЛОВИ
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Сегодня вечером в Харькове, пока ехал домой видел довольно много маршруток, без опознавательных знаков, которые курсируют по маршрутам в сторону малой даниловки. останавливаются на остановках, сажают и высаживают людей. Автобусы запретили, на работу вышли обычные бомбилы на маршрутках, которые гораздо меньше автобусов и к тому же не платят налоги. Объясните мне логику властей?
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Властей каких ? Закрытие метро в пром . городах - миллионниках , - считаю дуростью . В метро проще всего сделать санитарный контроль , чем в любом другом наземном транспорте . Решение властей закрыть метро - это неумение власти решать проблему в глобальном масштабе . Посмотрим , что будет дальше .
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Какой санитарный контроль, если заболевший человек разносит эту заразу еще на этапе инкубационного периода, когда до симптомов еще неделя а то и больше??? ну это капец просто
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А конкретней, где в области, В каком районе.
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и тут из-за границы вернулись. может, не надо было всех возвращать а выслать им денежную помощь и пусть бы там оставались?
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Зараз перед лицем епідемії ми як ніколи бачимо результат віртуальних медичних "реформ". Таке ж саме показушне свинство твориться в сферах освіти, культури, в економіці і т.д
Треть століття президенти міняють один одного імітуючи "демократію", а наші ненажерливі мафиозні примати тим часом всі до одного сидять на своїх місцях і спокійно та безкарно добивають країну і наш народ.
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так а шо со всеми вернувшимися не так как в санжарах ? шо так можно было?
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