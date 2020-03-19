EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  349  13
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6095) поранення (1666) операція Об'єднаних сил (2185)

 У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб

Збройні формування РФ упродовж доби 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи захисників України з БМП-1, мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Він був евакуйований у військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

- двічі неподалік від Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: 16 тис. медичних масок передано Об'єднаним силам

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 6 обстрілів:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін.

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, обороняючись, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - повідомили у штабі.

У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб 01У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб 02
У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб 03
У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182858
 
 
 Топ коментарі
 
В мире эпидемия, страна на карнатине, а Зебарыга все продолжает наживаться на войне В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3432
 показати весь коментар
 
дохлий кацвп-гарний кацап!!
 показати весь коментар
 
Сегодня, в результате столкновения с миной, во время обстрелов позиций холодноярцев, прекратил свое существование миномет наемников с паРаши хла с расчетом. Ну, миномет так точно, а состояние "трупиков", уточняется.
Долго наемники хла испытывали терпение.
Оно лопнуло.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А главнокомандующему важнее отдыхающих с пляжей эвакуировать.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
В мире эпидемия, страна на карнатине, а Зебарыга все продолжает наживаться на войне В зоне ООС ранен военнослужащий, за сутки - 11 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3432
 показати весь коментар
 
 
Он еще попутно и на коронавирусе , мразь такая , наживается .
 показати весь коментар
 
Это для него вообще подарок. Сначала на папередников все валили, а теперь все провалы в экономике свалят на коронавирус.
 показати весь коментар
 
Сегодня, в результате столкновения с миной, во время обстрелов позиций холодноярцев, прекратил свое существование миномет наемников с паРаши хла с расчетом. Ну, миномет так точно, а состояние "трупиков", уточняется.
Долго наемники хла испытывали терпение.
Оно лопнуло.
 показати весь коментар
 
 
парня ранили те с кем сивохо хочет дагаварица. а у парня этот у...бан спросил?
 показати весь коментар
 
 
щяс какао боты врага клавиатурами забьют.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору