 У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Він був евакуйований у військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

- двічі неподалік від Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 6 обстрілів:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін.

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, обороняючись, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - повідомили у штабі.





