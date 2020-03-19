 В Італії кількість жертв від СОVID-19 перевищила кількість померлих у Китаї

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає BBC.

За останню добу в Італії від коронавірусу померло 427 осіб. Таким чином, всього в країні жертвами COVID-19 стало 3405 осіб - більше, ніж у Китаї - там померло 3249 осіб.

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