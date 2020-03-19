 Під приводом коронавірусу Міноборони намагається не допустити компанії, що виграли тендери, постачати харчування в армію, - волонтер Петреня

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала волонтер Діана Петреня, яка раніше працювала в Міноборони.
Вчора вона повідомила, що анонсовані заступником міністра оборони Іваном Руснаком зміни до держбюджету, щоб дозволити компаніям, які поставляли харчування в армію за аутсорсом у 2019 році, годувати армію до кінця 2020 року, мають ознаки корупції. За її словами, під приводом того, що компанії, які виграли цьогоріч цю послугу відмовляються надавати у зв'язку з короновірусом.
Вона зазначила, що зараз загальний Каталог продуктів за новою системою харчування проторговано на всі військові частини. Однак керівництво Генштабу прийняло рішення не переводити всі військові частини на нову систему харчування. Замість цього вирішили армію продовжувати годувати за аутсорсом.
На торгах було проведено всього 4 лоти, при тому що в минулі роки за аутсорсом харчування армії було як мінімум 9 лотів.
"Ми з 2015 року розповідали, що потрібно розбивати на дрібніші лоти країну, тому що чим більша конкуренція, тим більше можливостей для дрібних компаній. Але відважні почекали кілька років, дочекалися нашої відсутності в МО і провели знову 4 лоти на всю країну", - написала вона.
3 з 4 лотів виграла компанія аутсорсер не зі звичного пулу старих постачальників - "Панта", що викликало у спостерігачів оптимізм. Зараз ця комппанія поставляє харчування в школи.
3 березня було прийнято рішення підписати договір з компанією, що виграла. Терміни укладання договорів 10-20 календарних днів із моменту прийняття рішення. Договори досі не вивішено.
Петреня повідомила, що за її даними, одна з компаній, яка за аутсорсом в 2019 році годувала практично половину армії зараз намагається зірвати підписання договору за аутсорсом на 2020 рік. Йдеться про компанію "Геус груп", зараз вона називається "Військторгсервіс волонтер":
"Спочатку вони почали подавати в АМКУ скарги, але це дрібниці, які супроводжують кожну закупівлю. А потім вони просто виставили рахунок нового постачальника за обладнання, яке стоїть на кухнях військових частин. Це так мило, що у мене немає слів. Ненавиджу так говорити, але "мижговорили". Ми говорили, що буде саме така ситуація при вході будь-якого нового постачальника, ми саме для цього закуповували своє обладнання замість старого. Частина цього самого обладнання, до речі, стоїть і досі на складах".
Петреня підкреслює, що цієї ситуації можна було уникнути, перейшовши на нову систему харчування, де передбачена установка закупленого раніше обладнання у тому числі.
"Усі військові частини були готові до переходу, залишалося тільки внести штатні одиниці, що не було зроблено. Їх не ввели рішенням Хомчака. Це пояснили перевищенням граничної кількості військовослужбовців. За законом у нас військовослужбовців 250 тисяч. У Генштабі сказали, що необхідні 4 тисячі додаткового персоналу нікуди впхати", - повідомила вона.
При цьому, за її інформацією, одного з постачальників продуктів по каталогу в ті частини, які все таки перейшли на нову систему (106 в/ч) дзвонили з Департаменту держзакупівель, і прямим текстом говорили про те, що якщо вони не відмовляться від поставок продуктів по каталогу, то "на них нацькують аваківський псів".
велосипед їм не дозволить
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется «Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни». Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
(с) Владимир Сорокин "Землянка"
А не якимсь фірмочкам??
Скільки добрих справ мона зробити під дулом пістолета..
🤔
Такі самі падлюки..