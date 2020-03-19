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 Уряд України досяг домовленостей з арабськими авіакомпаніями про евакуацію українців з Шрі-Ланки, - Кулеба

Уряд України досяг домовленостей з авіакомпаніями Fly Dubai та Air Arabia про евакуацію українців, що перебувають на Шрі-Ланці

Як перередает Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Думаю, що ситуацію з українцями, які перебувають на Шрі-Ланці, ми вирішимо. Є домовленість із тими авіакомпаніями, які їх туди завозили: це Fly Dubai та Air Arabia. Зі SkyUp є домовленість, що вони готові підстрахувати", - сказав він.

Крім того, Кулеба поінформував, що в середу провів переговори з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто і домовився про те, що Будапешт пустить транзитом з Австрії в Україну українців, які застрягли на кордоні між Австрією та Угорщиною. "Але транзит буде контрольований: з 21:00 до 5:00, щоб мінімізувати контакти і щоб ці "каравани" не забивали шляху", - пояснив він.

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За словами глави МЗС, найважче організувати евакуацію українців з Латинської Америки, проте пообіцяв повернути їх на батьківщину.

"Насправді найважче буде з українцями, які перебувають у Латинській Америці. Я публічно пообіцяв витягнути всіх, і я налаштований додержати слова. У нас є групи в Чилі, в Мексиці. Тобто головна проблема - це віддалені куточки, невеликі групи. Але все одно потрібно повертати наших громадян", - додав Кулеба.

Він також звернув увагу на те, що з кожним днем потрібно буде посилювати інструменти контролю.

"А це означає, що ми маємо спочатку наситити внутрішній ринок тестами й усіма засобами захисту, а потім, звісно, віддавати ці речі до інших країн. Є нескінченна кількість логістично-фінансових питань: де це все купувати, отримувати, але всім цим ми займаємося", - резюмував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182850
 
 
 Топ коментарі
 
Хуже короны только один вирус - зебилизм.
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Я настаиваю, что встречать их должен ЛИЧНО препиздент Украины! Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2398
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Я настаиваю, что встречать их должен ЛИЧНО ********** Украины!
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Программа-минимум: для начала встретиться им двоим и расцеловаться в дёсна. Прямой эфир с этим на Г+Г соберёт минимум 35 миллионов просмотров и 30 миллионов лайков. Правительство Украины достигло договоренностей с арабскими авиакомпаниями об эвакуации украинцев из Шри-Ланки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8447
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Так, нехай чаю привезуть для зэльцмана від *уйла...
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Хуже короны только один вирус - зебилизм.
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Ну фсьо, теперь заживьом!!! Зэльцман -наш херой!
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Нююю, "достигли"(чи впаде та сгниє)..
Домовилися-було б краще..
Однн слоао , а скільки маніпуляцій..
🐷
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Кто их туда посылал отдыхать,тот пускай им и оплачивает эвакуацию.
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а група на Антарктиці? вони , що мають бути кинуті в холоді?
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По дорозі нехай заберуть Шепелявого на Сейшелах.
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я бы попросил издание писать крнкретнее. заробитчане, служащие, туристы. потому что к последним отношение очень хреновое, так как эти уроды в пик вируса поехали греть свои жопы и думать за них теперь должны они сами а не мы. какоето ...уйло поперлось к черту на рога а нам все уши прожужали УМАЙТЕ за рабочих, которые в Украину ежегодно 12-15 млрд баксов привозят а не за тех кто сдесь ворует и вывозит
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зебил дальше наполняет страну заразой.
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После каждой подобной новости хочется встать и петь гимн...
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