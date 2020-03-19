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Все про:виплати (121) карантин (455) допомога (1011) США (6360) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Уряд США у зв'язку з коронавірусом видасть американцям по $1000

Дорослі отримають по $1000, а діти - по $500. Якщо через півтора місяці криза не піде на спад, американський уряд повторить виплати. Такі виплати американська адміністрація організовує вперше в історії.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox Business News.

Виплати буде зроблено через 3 тижні. Поки передбачається, що гроші зможуть отримати ті, хто заробляє менше $75 000 доларів на рік ($6250 на місяць) до виплати всіх податків.

"Я думаю, ясно, що нам не потрібно відправляти чеки людям, які заробляють мільйони доларів на рік", - пояснив Мнучін.

Американці ще ніколи не отримували таких виплат від уряду. Білий дім відправляв громадянам чеки після терактів 11 вересня 2001 року і під час глобальної фінансової кризи в 2008 році, але тоді допомога вважалася знижками у сплаті податків.

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Теперішні чеки - частина ширшого плану підтримки економіки, представленого Білим домом. Його загальна вартість - $1 трлн. $300 млрд має піти малому бізнесу, $200 млрд отримає Федеральна резервна система для кредитування постраждалих галузей. Решта $500 млрд підуть на прямі грошові виплати громадянам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182848
 
 
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А почему в США раздали по 1000$ ВСЕМ, а у нас раздали всего по 36$ и только пенсионерам и только тем кто получает меньше 5000 в месяц
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Vladimir Zavgorodn

Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
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Наши власти под шумок еще и денег себе на этой эпидемии заработают. Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить историю с продажей масок в Китай.
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каков президент и каков имитатор-презЕдент, таковы и выплаты))
только кто сказал что выплатят по 1000 грн?)) вислюк?)) а когда оно держало слово?
да и - из какой кубышки... денег нет:

"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены. Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра. По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.
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Мавпують зелю, але в масштабах США і лише для тих, хто заробляє менше 75000$ на рік... Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 3716
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)))) Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
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Всё у нас списывают. Даже размер пособия - тоже штука.
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почему списывают? у нас аж 35 баксов нищим пенсам с 1 апреля
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_Гады Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 8419 Не могли сами первые ппидумать, за нами подсматривают. А вообще... деньги без производства товаров обесценятся до бумаги, это ясно.
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Знаєте в чому різниця між Україною і США? Там таке рішення від влади навіть опозиція прийме як належне, або допоможе конструктивною критикою. А тепер порівняйте як відчайдушно і беззмістовно скиглять порохоботи від видачі 1000 грн українським пенсіонерам на період кризи.
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Потому что это взятка. Плата за лояльность текущей власти. А в США нет.
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Ты зебил разницу между 1000 баксов и 1000 гривен улавливаешь? Она как минимум в 28 раз отличается...а если учесть цены в США и Украине...то во все 50...
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Дятел, а ты улавливаешь разницу между бюджетом США и Украины?
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Какой бюджет Украины зебилушка? Тот который зеленое стадо разворовало в ухнарь??
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Ой поплачь, дефективный. Меня твои сопли по мародёру очень радуют, лузер. Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 2883
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Він і сам не знає - треба пенсіонерам видати по 20 000 грн, чи не видавати взагалі нічого. В будь-якому випадку буде зрада і провал зе-команди.
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Это будет зрадой по той простой причине, что мы отдадим пенсионерам вместо врачей и больниц.
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По чем ЗЕ-власти маски продали в Китай ? И как это отразилось на бюджете Украины ?
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По 300 000 долларов за маску. А так бы выдали каждому по 10 масок и в Украине бы никто не болел. Да, тормоз? Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 3955
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Зебілоїд казна практично пуста - це тобі я пишу, той хто саме в бюджеті і працює і не на дивані як ти перед Г+Г! Бюджет часів януковоща знову повертається в Україну.
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чудило ты судя по флажку строчишь из Германии . так что вроде как должен понимать разницу между 1000 грн и 1000 баксов
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А ти розумієш різницю між найсильнішою економікою світу США і Україною?
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а ты между теми кто работает но мало зарабатывает и пенсионерами . фактически Зеля просто вые..вается . хотя судя по тебе у него это получается . у тебя к нему вопросов нет
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и экономикой Украины, которую вислюк и его ОП(Г) довели за 6 месяцев до дефолта? понимаем))
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Да ты шо? А зарплата начальника почты в сильнейшей экономике мира в несколтко раз меньше чем зарплата начальника укрпочты...
Да и наем и серожей лещем...получают больше чем министр в США..
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Украинцев не волную проблемы вашего немецкого воронежа.
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Парадокс в том, что у них это стимулирует оборот денег и поддерживает экономику, а у нас это приводит к инфляции и росту цен.
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В олигархическом и монопольном болоте иного и ждать неразумно.
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Тількі бубачькє про це не кажіть, бо воно разстроєццо(((. Йому шо іканоміка, шо інхфляція - це те,шо воно не вивчало в своій криворізькій бурсі. Там пузато-носатий батько шуро-проффесор обходив таких самих проффесорів з вофкіной зачьоткой.
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Народ купит немного травы, пива и презервативов за счет правительства)))
Красота.
Но не для всех.
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Глядит терпила в телевизор,
И тащит доллар из матраса,
Клянёт пиндосов ненавистных:
Кругом - враги и .и.арасы!
Ему, из телека сегодня
Сказал сам царь (а как иначе ) :
- Пускай за бакс дают хоть сотню,


Ведь ты - становишься богаче !!!
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наше правительство тоже не оставит нас в беде . всем кто получает меньше 75 000 $ в год бесплатно !!!! диск со всеми сериями " Слуги народа " Правительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 8073
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А нашим зелёным политикам люди по е-баллу начислят за хорошую работу.
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Йуля кидала пенсам 1000...но тогда это были совсем другие деньги...и совсем другие цены...
Осел кидает с барского плеча 1000...которая сейчас ничего не стоит..
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Не заважайте Мені в Україні заробити..
Жлобня була і Є, БЛД!
Сам виживав і виживаю!
Тільки Держава Мені не допомогає!
Нафік Мені ваша "допомога"..тільки гірше..
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Вофкина штука! Ну шо, пенсы, получили?! Так отож! Любите зэльцмана и не в чьом себе не отказывайте!))) Лохи, мля...
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Бгггг.... Зачем же такое печатать?
Это как пинать ногами упавшего пьяного умственного инвалида!
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"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.
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По 1000 долларов? Тюююю, нищеброды, у нас учителя по 4000 долЯрив в месяц имеют, а их родятелям пенсионерам аж по 1000 гивен отвалят скоро.
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А лохов в ОРДЛО, получивших бумажки с общипанной двухголовой курицей на обложке, тоже будут євакуировать, или єто животньіе второго сорта?
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повторуха-муха, старая старуха!!!
ничего сами придумать не могут!!! все с сиятельного бубочки копируют... вот лошары! ))))
(это шутка-юмора...если шо)))))
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я не уверен, но кжись "наша йуличка" зачинщица сего турнира тысячелистников?
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Saudi Aramco предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель.
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Теперь «Искандеры» - это отнятые у ваших стариков паРаши хла койко-места в клинике… «Бессмертный полк» - это полк потенциальных мертвецов
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Скільки можуть, стільки й дають.

Коронавірус дає Зеленському велику можливість спасти Україну..

ПОРАДА ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

1. В короткий термін перевести всі супермаркети тільки на безготівкові розрахунки.
2. Промтоварні магазини перевести тільки на безготівкові розрахунки.
3. Продуктові магазини в продовж 90 днів перевести тільки на безготівкові розрахунки.
4. Всі операції, купівлі-продажу квартир, авто, будинків, будматеріалів та інше, тільки в
безготівковій формі.
Головне завдання максимально забезпечити безготівковий оббіг коштів, що знизить ризики
передачі вірусів через готівку і змусить населення нести готівку в банки під гарантії держави,
це оживить економіку і банківську систему.
5. Заборонити банкам і іншим структурам видавати кредити готівкою.
6. Заборонити зарплату видавати готівкою.
7. Різні валюти і операції з валютою тільки в безготівковій формі.

Такі дії виведуть економіку країни з тіні і обезцінять гроші у тих, хто заробив їх злочинним
шляхом.
https://aleks511.blogspot.com/2020/03/blog-post_19.html..
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е 101 варіант все це обійти ( не світити кеш, хабарі, статки , та інше...) - особливо багатим- а все це тільки приведе до незручностей найбіднішші прошарки...
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Так воно ж субтильне - воно навіть не зрозуміє , яка користь від безготвівкого розрахунку ...
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Тот случай, когда других называешь консервами, а сам являешься свинособачьей консервнойПравительство США в связи с коронавирусом выдаст американцам по $1000 - Цензор.НЕТ 1577

пьяница Сивохо вновь за свое. Особенно показательно то, какому СМИ он дал интервью - Клименко тайм.
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Российский боевик Сергей Лашин, приехавший убивать украинцев из Пермского края, открыто говорит, что жители Донбасса с самого начала не хотели идти в "ополчение" и "2014-й год сделали россияне". А Сивохо считает, что у нас "внутренний конфликт"...
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Порошенко, якого не запросили на сходку олігархів у ОП, де Зєлєнський, як актриса із фільмів для дорослих був готовий приймати з усіх боків, вирішив помститися їм у свій фірмовий спосіб, з особливим цинізмом.

Фонд Порошенка також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.
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Раздать всем - всё равно, что не раздать никому, все останутся на своих местах, никто не станет богаче.
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Виталя , твой ход ! Киев замер в ожидании ....
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В масштабах местной коррупции в конечном итоге выйдет так , шо получат как раз те , кто сам мильйоны заробляє ...
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Тот , кто когда-то читал Фолкнера , тот не может не быть уверенным , что янки потрятят на организацию подобного мероприятия сущие центы . Да и волонтёров найдётся масса и и миллиардеров , шо в погоне за высокой репутацией "не-соросов" создадут десятки частных фондов помощи .
А в Украине будет как с субсидиями - бабушки будут собирать по тонне справок , а родичи министерш будут усе в субсидиях . Создадут пол миллионный штат раздавальщиков , милионный штат проверяльшиков и как конечный продукт - ещё новый отдел в СБУ - даубл К . И весь ореховый импорт под ними ходит - субсидии и орехи , ёпсель !
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