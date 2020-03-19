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Все про:нафта (150) Росія (26720)

 Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун

Для Росії нинішні ціни на нафту, які менш ніж за місяць обвалилися удвічі, є катастрофою.

Про це заявив співвласник "Лукойлу" Леонід Федун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

На його думку, Росія і Саудівська Аравія почали "війну на виснаження", при цьому російська влада "в страшному сні" не могла собі уявити настільки низьких цін.

Федун вважає, що найсильніше ситуація вдарить саме по ініціаторах нафтової війни, тобто по Москві і Ер-Ріяду, а перемога дістанеться США. У них найбільше споживання нафти, а ціни на бензин і дизельне пальне безпосередньо залежать від вартості сировини.

У зв'язку з цим доходи американських громадян, як підрахували в "Лукойлі", виростуть на шість відсотків. У Росії ж, де бензин через особливості податкової системи не дешевшатиме, відбудеться падіння реальних доходів.

Співвласник "Лукойлу" визнав, що цінова війна серйозно вдарить по сланцю і відкине назад на шість-сім років галузь сланцевої нафти в США, але в Росії при дешевій нафті (нижче 35 доларів за барель) з 2022-2023 років видобуток нафти скоротиться.

Станом на 10:00 19 березня, нафта марки Brent, від якої з дисконтом вважається ціна російської марки Urals, досягла 23,5 долара за барель. До розвалу угоди ОПЕК+ вона перебувала на рівні 45 доларів. Аналітики не виключають, що найближчим часом котирування зупиняться на 20 доларах, хоча за окремих умов вони можуть опуститися нижче нуля. Це станеться в разі переповнення нафтових сховищ.

Читайте також: "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182845
 
   
 Топ коментарі
 
а гривна валится не изза кризиса или нефит, а от бездарности вислюка, "новых лиц" и "сделаем их по-приколу"..
То, как вислюк и его ОП(Г) "борются" с вирусом - наглядно отражает и их способности "управлять" государством: от отрицания проблемы до управляния страной по принципу - а что будет если нажать эту кнопку?
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Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
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Шкода що дідусь Маккейн не дожив трохи до цього свята, він був би задоволений
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К сожалению нет. Армия это у них главная скрепа. На нее денег никогда не жалели.
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А я всегда говорил что путин агент госдепа. Его специально поставили чтобы Россия не смогла встать с колен)
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Саудиты увеличили добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки,в январе было 7.Сожрут РАБссию саудиты Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 1762
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Вроде они обещали при надобности поднять добычу до 13 млн. баррелей. Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 5159
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При цене нефти в 40 долларов Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов. При цене в 18, как сейчас, потери могут приближаться к полумиллиарду в сутки. Долларов.
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А вот не надо,вот это,вот...Все это на пользу! Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 5488
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Это хорошо , но росия и при такой цене может держаться пару - тройку годков . Радует то , что росия в этой многоходовке уже не игрок номер первый и ( мабуть ) не второй )) .
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доля нефти у раши - 23% от ввп.
украина в 2014-2015 просела на 50% ввп. и что? да ничего не было. ходили злые и голодные пенсионеры за субсидией.
откуда такая уверенность что "раша всеее"?
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Отошли Потопа воды,
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.

Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.

Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.

Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!

Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,

То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
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Объекту международной политике Украине остаётся лишь наблюдать за развитием событий и "вариться" в коронавирусе.
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Иногда приятно сидеть на берегу и смотреть на проплывающий труп твоего врага! Ты,ведь,украинец,не так ли? Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 387
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Это как-то по-китайски, сидеть и смотреть. А тут непротив того врага за горло подержать, прежде чем его труп пустить за водой. Такова ментальность украинца.
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паникёр. наоборот, раша теперь ещё крепче будет стоять не только на коленях, но и раком одновременно.
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Руцкий профессор Соловей о РАБссиянском короновирусе сказал коротко,мы давно обогнали Италию... Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 7463
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Наша рашка громко плачет,
Посадили рашку на кол.
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вас російских піда-сів тільки мордою об стіл виховувати потрібно.
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Глядит терпила в телевизор,
И тащит доллар из матраса,
Клянёт пиндосов ненавистных:
Кругом - враги и .и.арасы!
Ему, из телека сегодня
Сказал сам сцарь (а как иначе ) :
- Пускай за бакс дают хоть сотню,
Ведь ты - становишься богаче !!!
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Помийна яма,під назвою Московія,повинна розвалитися.
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Леонид Федун, родной брат Степана Демуры.
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СССр сдох в 1991 году с 16% мировой экономики,РАБссия сегодня это 1,7 % от мировой доли.Когда наступит пиндец? Вопрос риторический...
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тут не все так однозначно, тут все многослойно.
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10 баксов в за баррель и за год раша превращается в элегантные небольшие республики Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 7478
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тут главное чтобы монголоидные свинособаки не начали расползаться по соседсним странам.
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ну что кацапье?опять хотели переиграть!а в итоге отодрали в сраку кацапию..как всегда.и так всегда и будет!рукожопые попуасы.и так будет до самого развала кацапии Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 8642
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вот тут стало обидно жителям папуа и новой гвинеи. сравнивать это с русней это оскорбление, за такое совсем недавно они съедали.
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СкреПОНОСсия может рухнуть от инфаркта,хотя ССср рухнул от инсульта... Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 9780Хотя лишняя хромосомные и брыкаются в конвульсиях....Любит Вашингтонский обком издеваться над Кремлем Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 1163
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Там вони десь ще гусей закопували бульдозерами запастливые.
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Из российских СМИ. Финанс.ру
17.03.2020

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Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой.

Саудовская нефть хлынула в Европу со скидкой в 10 долларов к Brent, и беда пришла к российским нефтяникам не одна.

Государственная нефтехимическая компания Китая - Sinochem - приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» в связи с санкциями США.
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Якщо Шишкостан скопититься,то ж скільки до нас прибуде біженців...від'їдяться,а потім в сраці щось заграє і захочуть "руского міра"...
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А нефть по пять була колись чи саудити на рекорд пішли?
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В начале 30-ых годов прошлого столетия,во время великой депрессии,стоимость барреля нефти опустилась до ЦЕНТОВ!
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Нужно было с самого начала с саудитами дружить, а не с Меркель
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У нас горючка подешевела, примерно на 15 центов.

Посмотрим ещё платёжки за свет и за газ. Обещали, что тоже расценки снизят.
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Как говорил старый еврей - будеш много жрать подавишся. Парашники тупые вас же саудиты просили уменьшить добычу и этим сохранить цену , или Хотябы постаратся уменьшить падение , и что сделал пуй ? Теперь жрите , неподавитесь , не лучше подавитесь .
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А вам не приходило в голову, что в мире рыночных отношений никто не должен диктовать цены? Нефть должна стоить столько, сколько за неё готовы заплатить. Просто непорядочно запрещать торговать любым товаром что бы взвинчивать цены. И, что особенно интересно, а почему США не снижали добычи своей нефти?
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Во первых США не в ОПЕК,а во вторых американцы хранят в хранилищах нефти больше,чем добывает петухостан за год.
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Россия тоже не в ОПЕК. А кто где чего и сколько хранит, ОПЕК не регламентирует. Речь идёт о регулировании цены на нефть путём ограничения её добычи. Так почему Россия должна ограничивать добычу, а США нет?
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Их спасет беззаговорочная капитуляция. Если ууспеют.
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И нужен был кремлю тот Крым ?
Саудиты серьёзно разозлились и будут щемить предводителя педофилов до последнего.
Вот мелочь, а приятно.
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вони розстроїлись через Крим? ..може бути...араби вони не те що інерційні...але дуже виважені
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А ты кацапчик думаешь что нет?)))
Вы там в петухостане все такие тупорылые или один такой?)) Что кацапюра,пердак жжет?))
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чогось я маю підозру, що ці процеси пов'язані. Як тільки здійснилося космонавткою Валя Тєрєшкова обнулення президентських термінів до 2036 року, так зразу пішла нафта на спад. Зараз це потягне газ.
Якщо це буде місяців 6, то прийдеться спиняти нафтовидобуток або давати скажені дотації на видобуток нафти та газу .- а спиняти неможливо - то ж прийдеться давати. Тобто, бюджето- утворювальна галузь сама стає дотаційною.
Треба щоби якийсь економіст роз'яснив які наслідки.
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В совете федирации РАБссии выступили с обращением к Миру.Снимите с нас с санкции в связи с короновирусом.Приехали. Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 8072Стадо баранов просит милостыню...
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РФ в конце марта собирается снова сесть за стол переговоров с ОПЕК.
Скорее всего РФ договориться с ОПЕК о снижении добычи нефти, как изначально предлагали арабы.
Другого пути у РФ нет как договориться.
***
СЦЕНАРИЙ №1
Арабам не нужна демпинговая затяжная война с РФ.
Арабы показали свою силу и решимость и этого оказалось достаточным, чтобы кремлевские пацаны сдали назад.
Скорее всего договорятся на 40 баксах, чтобы и США тоже оказались довольны и не закрывали все своим скважины по сланцевой нефти. Все при своих!
***
СЦЕНАРИЙ №2
Арабы продолжают демпинговать и держат нефть на 25 баксах. РФ теряет бабло и его вытесняют с рынков ЕС и по всему миру...
РФ тем самым провоцируют на силовое/военно действие против арабов.
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Эрдоган уже показал что такое РАБссиянские вояки Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 2400 и всего за неделюЦіни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун - Цензор.НЕТ 2400
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Арабы настроены решительно. Предлагают за свой счет переоборудовать НПЗ с уралс на свою
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***** очень хотел обнулиться , ну и вот - был услышан.
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http://rusonline.org/opinions/pochemu-rossiya-hochet-nakazat-ssha-za-ukrainu-i-siriyu-sauditov-za-derzost-uroniv-neft
Раша наказала Украину, штаты и саудитов, уронив цены на нефть.
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ото ********* кацапские мочат особено в конце "припомним им все?" ноги обосцать можно.
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Не дозволимо кацапським трупам плисти по славній річці Дніпро, в Волгу кидайтесь лапотники.
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так волга это тартарская река, кацапня там тоже не нужна. Может ока или кама.
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Там мокшанских болот предостаточно,и выгребных ям в каждом поселении,пущай сигают туда,откуда вышли.
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думаю, что наконец -то мир всадил зарвавшейся обезьяне из кремля ответный нож в спину
и будет вытаскивать его издевательски и потихоньку, но только на своих условиях…
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Гопники кремля,это всегда кидалово,при любом раскладе...
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Ну как бальзам на душу. Но Крым ваш? Да? Скоро и вас не станет. Ещё немножко нефть вниз додавят и о ЧУДО! Кацапетовки больше нет!
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И рашу затопит черной жижой, потому как цена ее будет отрицательная
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Уралс это самая говняная нефть во вселенной. И на Урале и на Уране.
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