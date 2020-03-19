 Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун

Про це заявив співвласник "Лукойлу" Леонід Федун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
На його думку, Росія і Саудівська Аравія почали "війну на виснаження", при цьому російська влада "в страшному сні" не могла собі уявити настільки низьких цін.
Федун вважає, що найсильніше ситуація вдарить саме по ініціаторах нафтової війни, тобто по Москві і Ер-Ріяду, а перемога дістанеться США. У них найбільше споживання нафти, а ціни на бензин і дизельне пальне безпосередньо залежать від вартості сировини.
У зв'язку з цим доходи американських громадян, як підрахували в "Лукойлі", виростуть на шість відсотків. У Росії ж, де бензин через особливості податкової системи не дешевшатиме, відбудеться падіння реальних доходів.
Співвласник "Лукойлу" визнав, що цінова війна серйозно вдарить по сланцю і відкине назад на шість-сім років галузь сланцевої нафти в США, але в Росії при дешевій нафті (нижче 35 доларів за барель) з 2022-2023 років видобуток нафти скоротиться.
Станом на 10:00 19 березня, нафта марки Brent, від якої з дисконтом вважається ціна російської марки Urals, досягла 23,5 долара за барель. До розвалу угоди ОПЕК+ вона перебувала на рівні 45 доларів. Аналітики не виключають, що найближчим часом котирування зупиняться на 20 доларах, хоча за окремих умов вони можуть опуститися нижче нуля. Це станеться в разі переповнення нафтових сховищ.
украина в 2014-2015 просела на 50% ввп. и что? да ничего не было. ходили злые и голодные пенсионеры за субсидией.
откуда такая уверенность что "раша всеее"?
Ветер Башню расшатал.
На базар пошли народы:
Мефистофель торговал.
Спесь, Коварство, Алчность, Пьянство -
Все Пороки разом сбыл!
А Иван в подарок Рабство -
Цепь на шею получил.
Одевал ее охотно,
Целовал:" Моя! Моя!"
Отдавала позолотой
Цепи длинная змея.
Стерлось золото сусально,
Пот и кровь подъели Крепь,
Но Россия неустанно
Бережет, лелеет Цепь!
Ней играет, впавши в детство,
В час, когда дремает плеть.
То зовет ее - Имперство,
То покрасит в красный цвет,
То по свету пьяной бродит
И соседей Цепью бьет…
Мудр Господь и Он Свободу
В дар, как пряник, не дает!
Посадили рашку на кол.
И тащит доллар из матраса,
Клянёт пиндосов ненавистных:
Кругом - враги и .и.арасы!
Ему, из телека сегодня
Сказал сам сцарь (а как иначе ) :
- Пускай за бакс дают хоть сотню,
Ведь ты - становишься богаче !!!
рашка маст дай!
17.03.2020
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Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой.
Саудовская нефть хлынула в Европу со скидкой в 10 долларов к Brent, и беда пришла к российским нефтяникам не одна.
Государственная нефтехимическая компания Китая - Sinochem - приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» в связи с санкциями США.
Посмотрим ещё платёжки за свет и за газ. Обещали, что тоже расценки снизят.
Саудиты серьёзно разозлились и будут щемить предводителя педофилов до последнего.
Вот мелочь, а приятно.
Вы там в петухостане все такие тупорылые или один такой?)) Что кацапюра,пердак жжет?))
Якщо це буде місяців 6, то прийдеться спиняти нафтовидобуток або давати скажені дотації на видобуток нафти та газу .- а спиняти неможливо - то ж прийдеться давати. Тобто, бюджето- утворювальна галузь сама стає дотаційною.
Треба щоби якийсь економіст роз'яснив які наслідки.
Скорее всего РФ договориться с ОПЕК о снижении добычи нефти, как изначально предлагали арабы.
Другого пути у РФ нет как договориться.
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СЦЕНАРИЙ №1
Арабам не нужна демпинговая затяжная война с РФ.
Арабы показали свою силу и решимость и этого оказалось достаточным, чтобы кремлевские пацаны сдали назад.
Скорее всего договорятся на 40 баксах, чтобы и США тоже оказались довольны и не закрывали все своим скважины по сланцевой нефти. Все при своих!
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СЦЕНАРИЙ №2
Арабы продолжают демпинговать и держат нефть на 25 баксах. РФ теряет бабло и его вытесняют с рынков ЕС и по всему миру...
РФ тем самым провоцируют на силовое/военно действие против арабов.
Раша наказала Украину, штаты и саудитов, уронив цены на нефть.
и будет вытаскивать его издевательски и потихоньку, но только на своих условиях…