 Ціни на нафту - катастрофа для Росії і перемога США, - російський олігарх Федун

Про це заявив співвласник "Лукойлу" Леонід Федун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

На його думку, Росія і Саудівська Аравія почали "війну на виснаження", при цьому російська влада "в страшному сні" не могла собі уявити настільки низьких цін.

Федун вважає, що найсильніше ситуація вдарить саме по ініціаторах нафтової війни, тобто по Москві і Ер-Ріяду, а перемога дістанеться США. У них найбільше споживання нафти, а ціни на бензин і дизельне пальне безпосередньо залежать від вартості сировини.

У зв'язку з цим доходи американських громадян, як підрахували в "Лукойлі", виростуть на шість відсотків. У Росії ж, де бензин через особливості податкової системи не дешевшатиме, відбудеться падіння реальних доходів.

Співвласник "Лукойлу" визнав, що цінова війна серйозно вдарить по сланцю і відкине назад на шість-сім років галузь сланцевої нафти в США, але в Росії при дешевій нафті (нижче 35 доларів за барель) з 2022-2023 років видобуток нафти скоротиться.

Станом на 10:00 19 березня, нафта марки Brent, від якої з дисконтом вважається ціна російської марки Urals, досягла 23,5 долара за барель. До розвалу угоди ОПЕК+ вона перебувала на рівні 45 доларів. Аналітики не виключають, що найближчим часом котирування зупиняться на 20 доларах, хоча за окремих умов вони можуть опуститися нижче нуля. Це станеться в разі переповнення нафтових сховищ.

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