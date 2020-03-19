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 Політика України
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 У Раді зареєстрували постанову з пропозицією не допустити створення Консультативної ради

Група народних депутатів від фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №3229 "Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м.Мінськ, Республіка Білорусь".

Документ опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт постанови спрямовано на засудження дій представників України в Тристоронній контактній групі під час засідання 11 березня 2020 у м.Мінськ, попередження вчинення ними протиправних дій у разі підписання 25 березня 2020 Рішення про створення Консультативної ради (робочої групи), забезпечення безумовного дотримання законодавства України і захисту інтересів представниками України під час переговорів з мирного врегулювання з Російською Федерацією", - сказано в пояснювальній записці.

У проєкті пропонується визнати документи, узгоджені і підписані 11 березня 2020 на засіданні ТКГ у Мінську такими, що прямо суперечать Конституції України, закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" від 18.01.2018 № 2268- VIII і національним інтересам України.

Також пропонується вважати неприпустимим подальше підписання представниками України будь-якого рішення про створення або заснування Консультативної ради (робочої групи), як це передбачено пунктом 4 Протоколу засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

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Надалі пропонується вести переговори щодо мирного врегулювання безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації як держави, яка вчинила збройну агресію проти України, з обов'язковим залученням інших суб'єктів міжнародного права.

Також автори постанови пропонують визначити, що передумовою для будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довгострокове припинення вогню.

Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182844
 
   
 Топ коментарі
 
Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.
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Там треба "гілляку" прописати чітко..
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шото эти падля гниды и воши на банковой под шумок ой вирусака какая бяка 25 марта подписываать собрались опять у Минску..смотрите "шестерка" Ахметки "наперстка" Шмыгло"" варнякает про госпереворот мол все 450 депутатов Рады завтра перестаунуть быть праводееспособны.. это как что там клован с Аваковым придумали воплотить сцену расстрела Рады -Голобородько??? аль как..Вова ты как там мировой ты наш у Ху..ла все миру ждемся в его старом вонючем астрале...????
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Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.
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Как бы те повестки за ними не "бегали" как Шарик с фото за зайцем.
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"Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.
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Спасибі за роз"яснення. Вважав, що будуть як по нашому законодавству місяцями уникати явки, посилаючись, що їм не вручили повістки, не повідомили про виклик. або в них "кольки" в животі або вони на лікуванні чи виїхали за кордон і т.д. і т.п.
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Там треба "гілляку" прописати чітко..
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шото эти падля гниды и воши на банковой под шумок ой вирусака какая бяка 25 марта подписываать собрались опять у Минску..смотрите "шестерка" Ахметки "наперстка" Шмыгло"" варнякает про госпереворот мол все 450 депутатов Рады завтра перестаунуть быть праводееспособны.. это как что там клован с Аваковым придумали воплотить сцену расстрела Рады -Голобородько??? аль как..Вова ты как там мировой ты наш у Ху..ла все миру ждемся в его старом вонючем астрале...????
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Как практически до 25-го марта рассмотреть и принять постановление? После "шухера" с Шаховым вряд ли кто из депутатов рискнёт появиться в зале ВР.
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Вес комитет Шахова на карантине , жена имеет заражение вирусом.
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Тот случай, когда других называешь консервами, а сам являешься свинособачьей консервной

Бенефіс Сивохо:назвав Слуг,які підписують звернення,щодо його відставки консервами.І сказав,що його платформа рухається в одній площині з консультативною радою,яку хоче створити Єрмак в Мінську. В принципі,ця заява є вишенькою на торті, який він назвав "внутрішнім конфліктом".
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Российский боевик Сергей Лашин, приехавший убивать украинцев из Пермского края, открыто говорит, что жители Донбасса с самого начала не хотели идти в "ополчение" и "2014-й год сделали россияне".
А Сивохо считает, что у нас "внутренний конфликт"... дает интерью СМИ медвейчука
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Не законный генпрокурор Венедиктова взяла под личный контроль расследование по раскрытию убийства Эрики
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Кум Путіна Віктор Медведчук втік з Києва через коронавірус. Медведчук прилетів в Ужгород літаком. Аеропорт по периметру оточила хорона і нікого не пускали. Далі кум Путіна поїхав на свою дачу в Жданієво, що у Воловецькому районі.
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"У четвер, 19 березня, генсек НАТО Єнс Столтенберг у режимі відео-конференції представив річну доповідь щодо діяльності Альянсу у 2019 році, де підтверджується підтримка євроатлантичних прагнень України."
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Один друг президента вивіз із України маски, другий підняв ціни на авіабілети.
І тільки Порошенко - мародер проклятий закупает медобладнання для областей..
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ага, и ничего сами не предложили.
а баба яга против.
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