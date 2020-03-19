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 Політика України
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Все про:Зеленський (4857) Канада (788) карантин (455) Трюдо Джастін (117) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Зеленський по телефону обговорив із прем'єром Канади Трюдо допомогу в боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу і надання допомоги населенню обох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про заходи, що вживаються Україною для захисту від поширення вірусу. Було відзначено готовність до координації зусиль двох країн і взаємної підтримки в боротьбі з поширенням захворювання.

Трюдо підкреслив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв Зеленському сприяння у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Зеленський висловив щиру підтримку Трюдо і його сім'ї, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі.

Читайте також: У дружини прем'єр-міністра Канади Трюдо підтвердили коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182841
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, иди к Пороху. Он вроде не злопамятный. Попроси прощения и поясни, что ты обосрался и если нет механизма отдать булаву из рук в руки, назначай кем-то, кто будет рулить страной. Тогда хоть не так плохо закончишь, как это уже видно. Вовец, не тяни. Время тик-тик!
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Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7176 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7176 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8264

Beard

Тут у ФБ пишуть, що найвпливовіший пройшов перевірку на коронавірус.

Здоровий Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8897

Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2111
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п.с... " пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину."

они что, их по психушкам будут разыскивать?))Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5793
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вислюк снова советовал Трюдо перенести столицу в Торонто...? или тупо предлагал закрыть все метро... Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8931
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п.с... " пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину."

они что, их по психушкам будут разыскивать?))Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5793
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Господа, один вопрос, почему для расчета смертности от той или иной болезни берется условная сотня тысяч населения конкретной страны, и пропорциональное ей количество умерших. Для ЗЕленых подробнее, допустим в стране 10 млн. жителей, 10000 умерло от пневмонии, что бы сделать рассчет берут условную сотню тысяч , для нее остается 1000 умерших и в результате смертность получается 1%. А тут такой *********** вырисовывается, в Китае 90000 заболевших, 6000 умерло, смертность 7%!!! Аааааа!!! Но пардоньте, в Китае проживает 1,5 миллиарда людей! Господа, вам не кажется что кто то кого то крупно ******?
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А потім буде ще й українську діаспору просити про фінансову допомогу? Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5281
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Телефон смешной . Как у моей бабушки . Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2547 Модель "Асисяй" .
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Ну, Коломойский меня не удивил. По нему не только Американский суд, но и суд Линча давно плачет, а вот мелкая шавка Дубинский, опрометчиво привязавшийся со своей пресловутой мамой к левой ноге бородатой бабушки, попался как кур во щи. Если таки суд в Америке вынесет решение, то бесхвостому небритому гиббону путь на теплые ласковые пляжи станет несбыточной мечтой
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Вот так новость - Зе поклянчил помощь. Лучший лидер человечества.
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Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8264

Beard

Тут у ФБ пишуть, що найвпливовіший пройшов перевірку на коронавірус.

Здоровий Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8897

Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2111
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та может там, как всегда, вислюк - зассал и кто-то вместо него сдал анализы Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7177
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по всем пунктам видно, что это его анализы (или сракашвили?). Может просто covid-19 не успел себя ещё проявить
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Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Лучше бы он посодействовал тем, кто хотел бы в Канаду..
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Ну, не прийміть за знущання в таку пору, але згадалася Юрмала, де тоді ще клоун шут про Україну жартував. А сам зараз "не со всех сторон принимает"? Так не можна ж порівняти ті часи і теперішні...
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Да, вот как судьба-злодейка наказывает зазнавшихся дурачков. Ліда, як думаєте - Лєнка вже не ганяє бубочку навколо столу з віником за дурість піти в Президенти ?
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Не можу сказати за, як Ви кажете, Лєнку, але, на мою думку, сам Володимир Олександрович вже не радий, що пішов в президенти і ладен сам себе ганяти віником.
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Это ж надо такой падлюкой быть! Работать на *уйла и просить помощи у нормальных людей! Бэня ржот в сторонке. Считает, шо он с этой помощи поимеет...пля!
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бЄне не долго "ржать" осталось...

СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ

Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
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Вова, иди к Пороху. Он вроде не злопамятный. Попроси прощения и поясни, что ты обосрался и если нет механизма отдать булаву из рук в руки, назначай кем-то, кто будет рулить страной. Тогда хоть не так плохо закончишь, как это уже видно. Вовец, не тяни. Время тик-тик!
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Согласен , "свинарчуков" придумали в студии 95-го квартала .
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не смеши он лег под ахметова и петька ему не нужен
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Ахметов всего-навсего олигарх. О не Порох даже на треть. В управлении государством важно не умение сколачивать капитал в свой карман, а умение стратегически мыслить и тактически правильно действовать
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А що, власне, пропонує сам порох у нинішній ситуації, окрім голослівної критики влади? Чи йому обов'язково потрібна булава щоб давати свої цінні поради?
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петя в панамский офшор пропонуэ короновирус вывезти
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Два проксипиратика сошлись бортами. Йо-хо-хо и сели на бутылку рома.
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Ну, да - у Трюдо в сім'ї завівся коронавірус, а сам він перебуває в карантині.
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Абсолютно все Даже то какая у него предыдущая запись в трудовой!
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Свято наближаеться ...
Бэня - суши сухари...- или бЭри своего слугу , и остальных дУбинско- шнырей....- и сваливай у ИзраЭль ..., тот типа "Йсвоих" не выдает...
бЭня - передашь привет Лазаренко - после отсидки...


СУД США НАДІСЛАВ ПОВІСТКИ КОЛОМОЙСЬКОМУ І ДУБІНСЬКОМУ: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ



Суд США надіслав повістку олігарху Ігорю Коломойському і нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському.Відповідний документ опублікував у Facebook колишній глава Закарпатської області Геннадій Москаль."Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - написав Москаль.Зазначається, що Міністерство юстиції має негайно вручити повістки адресатам, в іншому випадку суд винесе рішення проти них автоматично."Згідно згаданої конвенції, Мін'юст повинен вручити ці повістки адресатам негайно. Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми «Гроші», а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично.В той же час, ні Солом'янський ні Подільський суди столиці поки так і не відреагували на аналогічні позови пана Алекса Ровта, так що у заочному змаганні американського й українських судів поки виграють Штати)", - зазначив Москаль.
Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9627
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Израиль своих не выдает, НО ! Там стреляют. Арабы. Ракетами. Часто. А жить хочется. И хочется хорошо жить.Так что пока Украина. Вернее, пока украинцы Беню терпят (не знаю, правда почему...)
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так терпят не только юЭню- а и и ВСЮ остальную воровскую и разную шоблу...., а почему терпят - разве не понятно...
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Зеля ,НЕ ЧУДИ , Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8505 в Украине столько ворья ,что одним ночным рейдом можно обеспечить украинцев лет на 100 !!! Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6588
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Кончену Заспу і подібне..
Згоден!!
😁
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Какой лопатой корону на галаве паправіть?!
Совковой!
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я вижу, ззеленскому легче ходить по миру как бомж и просить кто что даст, вместо того чтоб наладить экономику и повернуть потоки в бютжет
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У них медицинское образованийо??
🤣🤣
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Аваков вже збирається проводити обшуки без рішення суду!

https://youtube.com/watch?v=7_7hBLTICoQ
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Як акторка з німецьких фільмів для дорослих.
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_Сейчас им не до Украины, атомизация и распад мира, и каждый сам за себя. Таки́е теперь времена настали.
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Как там у шута было - Украина, как проститутка у всех просит?!
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Вова, а ты всемирное турне с кварталом 95 закати. Аншлаг гарантирован. А выручку - в казну сдай.
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Юрий Вингорский, Вы шутите?! Бубочка только и может, шо приймати з усіх боків у всі свої порожнини!) Тож нехай приймає, доки не лусне!) Але, шоб тільки з Украіною себе не асициював.
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Создавай Министерство по борьбе с коронавирусом!
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И парочку ЗЕленых комитетов в ВР. И фонд Коломойского, в который будут обязаны платить предприятия.

Возможности ЗЕбанария неисчерпаемы, учитывая то, что все ветви власти узурпированы.
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Вот так оно и выглядит - с любого направления и в любой позе.
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Ага отправь в Канаду остаток масок, если есть еще че. Помоги им.
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