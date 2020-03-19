 Зеленський по телефону обговорив із прем'єром Канади Трюдо допомогу в боротьбі з коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував прем'єр-міністра Канади про заходи, що вживаються Україною для захисту від поширення вірусу. Було відзначено готовність до координації зусиль двох країн і взаємної підтримки в боротьбі з поширенням захворювання.

Трюдо підкреслив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв Зеленському сприяння у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Зеленський висловив щиру підтримку Трюдо і його сім'ї, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі.

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