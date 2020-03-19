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 Третій інфікований коронавірусом киянин нещодавно відвідував Швейцарію, - Кличко

Гостре респіраторне захворювання Covid-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2, діагностовано у киянина, який нещодавно повернувся зі Швейцарії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві зафіксовано третій випадок захворювання коронавірусом. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію... Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції й отримує лікування під наглядом лікарів", - написав Кличко.

За його словами, спочатку хворий зробив тест в одному з приватних медичних центрів Києва, але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні в Міністерство охорони здоров'я, ні в Центр громадського здоров'я. "Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - повідомив Кличко.

Читайте також: В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182840
 
 
 Топ коментарі
 
Наши люди Швейцарию не посещают ... Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию, - Кличко - Цензор.НЕТ 2751
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В Швейцарию ездят только зубожили и нищеброды
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Какую ответственность понесут теперь этот "центр" и сам заболевший- за сокрытие информации?
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В Швейцарию ездят только зубожили и нищеброды
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Каким способом этот несчастный и его попутчики вернулись из Швейцарии ? Виталий , расскажи правду .
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шоб одарил вирусом и других делится надо ведь-первая партия новосанжарских "зараженных"для понтов сейчас прилетают один за одним самолеты только температуру скринят которую можна сбить парацетамолом в самолете и все и формально говорят что они самоизолируются или вы думаете к каждому человеку полицейский прикрепленный чтоб следил и не выходил сколько рейсов самолетов люди разные это же не одна группа
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Потрібна відміна безвізу,про це ж мріяли бобіки.
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В Жмеринку треба їздити а не в Швейцарію )
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А что тебе плохого сделала Жмеринка ?
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Та вы шоо, а может он маму не слушал и руки не мыл?
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Веталь! У нього повинні бути грошикі! Треба трусить!
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Какую ответственность понесут теперь этот "центр" и сам заболевший- за сокрытие информации?
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И где телеги на МВД, где показательная посадка директора этого медицинского центра и всего персонала как пособников уголовного преступления, почему до сих пор у него не отобрали разрешение на ведение деятельности? Поверь Виталик, рошеновские говноботы тебя перед выборами не спасут, а только еще больше потопят, та что действуй лучше сам и без поблажек к нарушителям.
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Не отобрали, потому что в Киеве только Евролаб Пальчевского за 16 000 грн такие тесты делает, это там где Главзебил анализы типа сдавал. Естественно и как обычно у зебилов во всем виноват Порошенко.
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1.5 это экспресс-тест в этой клинике, он не дает 100% результата, полный анализ 16 000 грн.
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Слышал, Евролаб это вообще просто самое наглое и циничное на*бывание людей и нажива на горе. Третій інфікований коронавірусом киянин нещодавно відвідував Швейцарію, - Кличко - Цензор.НЕТ 4729
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В лєнту кинули тепер https://uanews.co.ua/news/dorogi-zemliaki-ia-z-sambora-teper-zhivu-v-milani-i-pratsiuiu-v-likarni-khvorikh-na-koronavirus-bachu-kozhen-den_3611/
Дорогі земляки, я з Самбора, тепер живу в Мілані і працюю в лікарні. Хворих на коронaвірус бачу кожен день… Італійці спочатку теж сміялися, не дотримувалися карантину, скупчувалися, ходили по базарах…
Не робіть так, як вони.ВОНИ ТАКОЖ ХОДИЛИ по БАЗАРАХ, барах,а тепер лежать у сотнях трун в церквах і чекають на кремування..
Місто Бергамо, близько Мілану.

А ви продовжуйте умнічати і протестувати проти карантину
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Все, в том числе и карантин, нужно делать умно. Например боксер запретил без масок пускать пассажиров в городской транспорт без масок (свидетелем этого был сегодня на остановке троллейбуса). А масок ни в одной аптеке нет и будут они, гипотетически, поступать туда только после 21 марта, по словам ляшко. Но самое главное - аптечная маска уменьшает, а не повышает защиту. Если вирус даже случайно попал на маску, то, при длительном ее ношении, благодаря дыханию в маске образуется благоприятная для дальнейшего развития вируса среда - теплая и влажная. То есть, в итоге, маска станет питательной средой и генератором для вирусов, а не защитой от них.
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ты невежда. Вирусы в масках, тёплых и влажных, не размножаются. Это у тебя моск тёплый и влажный, потому ты даже школьный курс биологии не смог осилить, но бредогенератор свой на общее обозрение вынес.

В школу иди, чувырло недообученное.
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Какой интеллект в глазах! Гордитесь своим мером, лохи.
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Я живу в Киеве. Мер наш вполне справляется со своими обязанностями, нареканий нет.
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С чего ты решил ,что можешь оскорблять людей ? Сам ты кто ?
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