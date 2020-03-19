 Третій інфікований коронавірусом киянин нещодавно відвідував Швейцарію, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Києві зафіксовано третій випадок захворювання коронавірусом. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію... Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції й отримує лікування під наглядом лікарів", - написав Кличко.
За його словами, спочатку хворий зробив тест в одному з приватних медичних центрів Києва, але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні в Міністерство охорони здоров'я, ні в Центр громадського здоров'я. "Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - повідомив Кличко.
Дорогі земляки, я з Самбора, тепер живу в Мілані і працюю в лікарні. Хворих на коронaвірус бачу кожен день… Італійці спочатку теж сміялися, не дотримувалися карантину, скупчувалися, ходили по базарах…
Не робіть так, як вони.ВОНИ ТАКОЖ ХОДИЛИ по БАЗАРАХ, барах,а тепер лежать у сотнях трун в церквах і чекають на кремування..
Місто Бергамо, близько Мілану.
А ви продовжуйте умнічати і протестувати проти карантину
В школу иди, чувырло недообученное.