 Третій інфікований коронавірусом киянин нещодавно відвідував Швейцарію, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Києві зафіксовано третій випадок захворювання коронавірусом. Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію... Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції й отримує лікування під наглядом лікарів", - написав Кличко.

За його словами, спочатку хворий зробив тест в одному з приватних медичних центрів Києва, але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні в Міністерство охорони здоров'я, ні в Центр громадського здоров'я. "Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - повідомив Кличко.

Читайте також: В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом