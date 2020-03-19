 Князь Монако Альберт ІІ заразився коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на пресслужбу княжого палацу.

Зазначається, що князь Монако став першим главою держави, у якого виявили захворювання.

Стан здоров'я князя поки не викликає занепокоєння, він перебуває під наглядом особистого лікаря.

"Альберт продовжує працювати зі свого домашнього офісу в палаці і перебуває в постійному контакті з членами свого уряду", - повідомляє пресслужба глави держави.

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