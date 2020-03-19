 Князь Монако Альберт ІІ заразився коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на пресслужбу княжого палацу.
Зазначається, що князь Монако став першим главою держави, у якого виявили захворювання.
Стан здоров'я князя поки не викликає занепокоєння, він перебуває під наглядом особистого лікаря.
"Альберт продовжує працювати зі свого домашнього офісу в палаці і перебуває в постійному контакті з членами свого уряду", - повідомляє пресслужба глави держави.
В общем, наличие больших бабок плюс мозги очень здорово повышает шансы.
А я помню похороны его мамы - Грейс Кели ...
Великая была дама - без неё не было бы уже Монако , а была бы 3-я Ницца ...
Дворец Гримальди и вообще всё княжество впечатлило больше огроменного Версаля !
Романтик Кусто до сих пор остался единственным мусульманином в этом королевстве и потому там чисто и даже самые скромные районы не напоминают трущёбы Дамаска , как в соседней Ницце или в Марселе .
Княжество даёт граждансто только персонально и только после высочайшей аудиенции - и потому приплыть на лодке из Алжира как Неполь или в Барселону -- лишено всякого смысла .
🤗
Сьогодні генеральний директор ЦНМЛ О. Костирко розповів подробиці.
"Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є."