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 Князь Монако Альберт ІІ заразився коронавірусом

У 62-річного князя Монако Альберта ІІ діагностували коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на пресслужбу княжого палацу.

Зазначається, що князь Монако став першим главою держави, у якого виявили захворювання.

Стан здоров'я князя поки не викликає занепокоєння, він перебуває під наглядом особистого лікаря.

"Альберт продовжує працювати зі свого домашнього офісу в палаці і перебуває в постійному контакті з членами свого уряду", - повідомляє пресслужба глави держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182828
 
 
 Топ коментарі
 
А наша зелена жаба не хоче приєднатися до такої зіркової команди?
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кокаинистам и членомпианистам вирус не страшен Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9090
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Да,уж-чины и звания роли не играют.
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У князей свои проблемы , у простолюдинов свои . Каждый день в очереди в АТБ , пока живы . Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5237
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У кого брюлик мелковат, а у кого супчик жидковат )))
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Да,уж-чины и звания роли не играют.
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_У того из богачей, у кого ещё и мозги работают как надо, возможностей и шансов гораздо больше. А кто тупит и тормозит, сами себе в висок стреляют. Умные уже должны на пароходе с кучей запасов и пр. в море загорать, подальше от всех (один из вариантов). Или где-то в труднодоступном месте в горах, с горой ништяков и вертолётом, и источником воды, ессно.
В общем, наличие больших бабок плюс мозги очень здорово повышает шансы.
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уверен, все богачи благодарны тебе за такую шикарную пораду
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У кого масло в голове есть и сами скумекали, и теперь уж далече. А тормоза хлебнут горя.
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Підозрюю , що версія про віруючих євангелістів, які спеціально розповсюджують вірус , дуже вірогідна.
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Где они возьмут этот вирус? Они что в военных биолабораториях работают? С больной головы на здоровую? В детстве сектантами дедушка нквдист пугал?
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Откуда у евангелистов боевой вирус? Они что в военной лаборатории работали? В детстве сектантами пугал дедушка нквдист?
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В Франції (Альзас) іменно євангелісти спровокували епідемію зібравшись групою 2 тис. осіб в церкві. І пішло-поїхало.
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Милейший, сечас более опасный вирус идиотизма находится в головах , нежели COVID-19 в телах заразившихся!

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Где он мог подхватить вирус. Может тайно ездил в Италию за пиццой
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Если бы князь Монако так же бегал от своих сограждан, как бегают украинские политики, если бы он передвигался по городу кортежем из 6-7 бронированных тачек и если бы он во время встреч с согражданами, отгораживался от них забором и ротой личной охраны, то шансов заболеть у него бы не было.
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А наша зелена жаба не хоче приєднатися до такої зіркової команди?
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кокаинистам и членомпианистам вирус не страшен Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9090
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зелёным клавишам с пианино тоже не стоит беспокоится, их лба коснулся детородный орган Моники-Эрики Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 237
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А у кого нет мозга（73%）вирус не страшен ？
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Понятно,очередной свидетель секты 95 анал и Г＋Г.
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Та жаба, що в розпал епідемії літала в Іспанію задля того, щоб уникнути допиту в ДБР? Дізнаємось десь через тиждень.
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тому так різко і вернувся, бо на віллі вірус
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Совая свинья точно не хочет. Сбежала со своего испанского дворца, по дороге эвакуировав свой выводок их ЛондОна. Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4408
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а посмотрим,на 5 отработал шахов,или на три с минусом
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Этот путинский дружбан может не выздоравливать,не пожалеем.
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Бл*дло ещё то. Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8842 Там не только короновирус нужно поискать.... Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2269
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Юмор дело серьезное,а сатира дело тонкое,что Восток.А пародия на кого либо это высший класс.Правда некоторые юмористы срали на свою страну нехилым дебилизмом...
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Желудочным ))) загнулся от обезвоживания..диагноз острый энтероколит )))
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Ну если сам князь ......... Наверное в маршрутке подхватил
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Альберту уже 62 -- ахереть !!!
А я помню похороны его мамы - Грейс Кели ...
Великая была дама - без неё не было бы уже Монако , а была бы 3-я Ницца ...
Дворец Гримальди и вообще всё княжество впечатлило больше огроменного Версаля !
Романтик Кусто до сих пор остался единственным мусульманином в этом королевстве и потому там чисто и даже самые скромные районы не напоминают трущёбы Дамаска , как в соседней Ницце или в Марселе .
Княжество даёт граждансто только персонально и только после высочайшей аудиенции - и потому приплыть на лодке из Алжира как Неполь или в Барселону -- лишено всякого смысла .
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Як сьогодні почувається ніжинка з підозрою на коронавірус?

Князь Монако Альберт ІІ заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8191Сьогодні генеральний директор ЦНМЛ О. Костирко розповів подробиці.
"Пацієнтка у задовільному стані. Явищ ГРВІ у жінки немає, а от запах алкоголю і похмільний синдром є."
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Ні чорта з князем не станеться, а от якби був просто двірником, то подох би!
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Наверное князь Монако в метро ездил просто.
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Князь, здоровья!Держись! Наверное кто то из наших заехал....
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