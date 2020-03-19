 Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні державного підприємства.

Компанія планує наростити обсяги виробництва медичного спирту, адже саме в цій сфері зараз спостерігається дефіцит спирту.

"Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було. Тому, піклуємося про потреби нашої медичної сфери", - повідомив виконуючий обов'язки директора "Укрспирту" Сергій Блеськун.

Напередодні в Укрспирті повідомили, що через підвищений попит на спирт позапланово запустили ще 4 спиртові заводи.

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