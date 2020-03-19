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 Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

Через підвищений попит на спирт в Україні, ДП "Укрспирт" вирішив призупинити його експорт за кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні державного підприємства.

Компанія планує наростити обсяги виробництва медичного спирту, адже саме в цій сфері зараз спостерігається дефіцит спирту.

"Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні установи з проханням продати спирт, а у нас його не було. Тому, піклуємося про потреби нашої медичної сфери", - повідомив виконуючий обов'язки директора "Укрспирту" Сергій Блеськун.

Напередодні в Укрспирті повідомили, що через підвищений попит на спирт позапланово запустили ще 4 спиртові заводи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182823
 
 
 Топ коментарі
 
Са-мо-гон-чик врятує!
Та сальце!
🤣
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Зе Ко турборежимить до дефолту на макро швидкості Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 3875
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Думаю , що третім квітня карантин не завершиться і його подовжать . А валютні надходження до бюджету компенсують підвищенням ціни на продукцію у гривнях . От і вся арихметика ... . ))
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Зе Ко турборежимить до дефолту на макро швидкості
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А це до чого??
Моє ІМХО- достойний поСЛІДовник вПОПуредника..
😁
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То ще мінус валютних надходжень до бюджету... Як там Бєня казав? Дефолт, так дефолт? До травня впораються чи увімкнуть "турборежим" і зроблять це раніше?
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Думаю , що третім квітня карантин не завершиться і його подовжать . А валютні надходження до бюджету компенсують підвищенням ціни на продукцію у гривнях . От і вся арихметика ... . ))
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та внутри налоги тоже не помешают.казна то на треть пустая.а это налоги с производителей,логистов и продавцов.ину потребителей ,естественно.
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Опять кто-то получит мега прибыль .
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Агов "Винокурщики" - нарощуемо обЇеми СЄма, і на Експорт
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все вирусу некогда будет заражать сопьется и помрет
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Зеленые только сейчас сообразили, что спирт украинцам понадобится...
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Нє , на кацапських телеаналах знову розкажуть про злих бендеровцєв , пяндосов і міравом загаварє против вялікой расєї .. . )
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Значит принципиально не покупайте казенный!!!! Гоните сэм и гандоньте финансово зеленый и шоколадных пидоров
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где ты зеленый шоколад видал? Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 4278на расейке шоле?
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Досі змушений виробляти сам,з-за блювотної держполітики
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От коронавируса спасёт баня , секс и бухло .... Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 6878 . L .Богуцкая .

Україна зупинила експорт спирту через коронавірус - Цензор.НЕТ 3996 .
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