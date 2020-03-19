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Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) Нацполіція (9187) звільнення (808) Трудовий кодекс (23) Цуцкірідзе Максим (8) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Керівникам, які незаконно звільняють співробітників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис гривень або виправні роботи, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Крім штрафу, за незаконне звільнення може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до 2 років.

Про це заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, в Кримінальному кодексі є ст. 172 (Грубе порушення законодавства про працю), і в разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 51 000 гривен. - Ред.) або позбавлення права обіймати певні посади. Також їх можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або покарати виправними роботами на строк до двох років", - сказав Цуцкірідзе.

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Він також нагадав про існування ще однієї статті в Кримінальному кодексі - це стаття 173 (Грубе порушення угоди про працю).

"Коли людину беруть на роботу і укладають договір між ним і роботодавцем, там прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Правда, поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації", - розповів Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції заявив, що правоохоронці оперативно реагуватимуть на порушення трудового законодавства і притягатимуть порушників до кримінальної відповідальності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182822
 
   
 Топ коментарі
 
Осталось подсказать работодателям, где лежат чемоданы денег, которыми они будут бесконечно платить за воздух
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Цуцикидзе надо помнить что в Украине 60-70 процентна экономики в тени. Сотрудники на правах рабов с зарплатой в конвертах или вообще без оформления. Для увольнения такого раба надо просто сказать: ты уволен и дать ногой под зад.

И даже в случае оформления и белой зарплаты (что бывает крайне редко) ничто не мешает уволить работника на формально законных основаниях (например, прогул из-за остановки транспорта) или сокращение штатов.

Так что все эти страшилки - пердёж в муку. Вангую - за 2 недели в Киеве сотни тысяч людей потеряют работу.
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А если я не справлюсь с дистанционной работой на которую меня отправили и меня уволят - это ж будет законно так же?
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Осталось подсказать работодателям, где лежат чемоданы денег, которыми они будут бесконечно платить за воздух
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Цуцикидзе заплатит. Если заставляешь платить за воздух - давай компенсацию. Или это получается государственный грабеж.
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Цуцикидзе надо помнить что в Украине 60-70 процентна экономики в тени. Сотрудники на правах рабов с зарплатой в конвертах или вообще без оформления. Для увольнения такого раба надо просто сказать: ты уволен и дать ногой под зад.

И даже в случае оформления и белой зарплаты (что бывает крайне редко) ничто не мешает уволить работника на формально законных основаниях (например, прогул из-за остановки транспорта) или сокращение штатов.

Так что все эти страшилки - пердёж в муку. Вангую - за 2 недели в Киеве сотни тысяч людей потеряют работу.
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А це вже вибір робітників - або втратити роботу, або захворіти на вірусну пневмонію. І якщо в першому випадку ще можна поновитись через суд або знайти іншу роботу, то у другому після смерті це вже буде проблематично.
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или.. вариант остаться без средств к существованию.. с детьми.. кредитами и комуналкой
Выбор не велик.. Скорее всего.. рискнут
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так без средств к существованию они останутся в любом случае.

У работодателя просто не будет денег заплатить.
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Если производство остановится.. то да. Если нет.. то не факт
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а есть хоть одна причина, почему производство не остановится ?
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ну.. к примеру смотрел выступление ген директора Метинвест...
люди продолжают работать... всё
Уверен на других концернах.. та же байда
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Опупеть! Серьезно? На Метинвесте работают? И шо? А на тысячах других предприятий не работают, или работают через день два. Не работает ВСЯ сфера услуг, кроме аптек и продмагазинов. Или вы не в Украине живете?
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Отмазка будет типа; " А вы докажите! Его у нас не было! Это не наши"!В общем, в стиле Путина будут "косить".
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Карантин признается Законом форсмажором.
Увольнение "в связи с остановкой работы предприятия" - законно?
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Незаконно.Работодатель-найдет десять законных. Руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 2403
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если предприятие стоит то х на рыло он получит а. не зарплату.
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Бизнес стоит,а работникам зарплату плати?
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За убийства детей и журналистов никто не ответил, а тут за "добровольное увольнение"...
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А если я не справлюсь с дистанционной работой на которую меня отправили и меня уволят - это ж будет законно так же?
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Это если незаконно. Ст.40 КЗоТ имеет массу возможностей уволить и тогда на КАКОМ основании штраф?
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Да ладно обявят себя банкротами и все гулять
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город сумы СГУ(гос учреждение)...14 МАРТА ЧЕХОВСКОЙ ЗАСТАВИЛ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ НАПИСАТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ ДО 3 АПРЕЛЯ ...на просьбы сотрудников что давайте оформим как отпуска или отгулы(которых у всех собралось куча за переработку) получили ответ..или заява на увольнение или заява за свой счет..
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да? начните тогда с минздрава, который уволили врача отказавшегося работать с больными с подозрением на корону без защиты т.к. имела ребенка с болезнями входящими в зону риска. Ждемс! Или это очередное ля-ля?
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