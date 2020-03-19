 Керівникам, які незаконно звільняють співробітників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис гривень або виправні роботи, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, в Кримінальному кодексі є ст. 172 (Грубе порушення законодавства про працю), і в разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 51 000 гривен. - Ред.) або позбавлення права обіймати певні посади. Також їх можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або покарати виправними роботами на строк до двох років", - сказав Цуцкірідзе.

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Він також нагадав про існування ще однієї статті в Кримінальному кодексі - це стаття 173 (Грубе порушення угоди про працю).

"Коли людину беруть на роботу і укладають договір між ним і роботодавцем, там прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Правда, поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації", - розповів Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції заявив, що правоохоронці оперативно реагуватимуть на порушення трудового законодавства і притягатимуть порушників до кримінальної відповідальності.

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