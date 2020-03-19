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 Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська

Міська рада Ірпеня провела сьогодні закрите засідання, на якому депутати проголосували аж 154 питання.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в Ірпені закінчилася сесія Ірпінської міської ради. Ці люди в масках, обрані від партій "Нові обличчя", Блок Петра Порошенка, Блок Юлії Тимошенко, УКРОП та Партія захисників Вітчизни щойно у закритому турборежимі відголосували 154 питання", - написала вона.

Журналістка зазначила, що більшість питань стосувалися виділення землі.

"Переважна більшість - землевиділення. Коронавірусу стосувався лише один виступ і один проєкт рішення. Це зміни до бюджету в рамках "допорогової суми" для ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі. Того самого, яке не ремонтували 15 років. Як непотрібне для стимулювання будівельного бізнесу", - розповіла Скорик-Шкарівська.

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За словами журналістки, перший заступник міського голови - голови в Ірпені, як відомо, немає уже 2 роки - чесно сказав присутнім, що на решту суми треба "скинутися" депутатам, бізнесу і громаді, бо виділеного не вистачає, а ремонт хочуть зробити за 3 тижні.

"При цьому депутати сьогодні виділили понад 1,5 млн грн на пряму соціальну допомогу населенню місту через програму "Турбота" та підтримку ветеранів. Аякже - рік виборів, тому роздавати людям бюджетні гроші напряму - найефективніша стратегія здобути перемогу", - резюмувала журналістка.

Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182820
 
 
 Топ коментарі
 
І все під Гімн неньки України , та рука на Серці, "щирі патріоти"- "Земелька" ..., шкурне..., слуги "народу"...
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Берут пример с народных депутатов.
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Голова партії Нові обиччя Карплюк (екс-мер Ірпеня) - це той, кого недавно з Гончаруком в літаку бачили разом...
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а чё в верховной раде можно турбо- режим ,а местным князькам не
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На гіляку б покидьків...В турборежимі... Горсовет Ирпеня в турборежиме проголосовал 154 вопроса: большинство по земле и только один по коронавирусу, - журналистка Скорик-Шкаровская - Цензор.НЕТ 1267
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Не просто так За все заплачено с верху !
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"При этом депутаты сегодня видилили более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Турбота" и поддержку ветеранов.

шутники.
вместо ремонта больницы для них же?
ну тогда на похороны... Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська - Цензор.НЕТ 5820
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Будується новий корпус лікарні. Днів 10 тому почали заливати фундамент. Саме сьогодні відкрилась амбулаторія для інфекційних захворювань.
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Самое ужасное , не вирус , а то , что опять некого выбирать . Даже и если есть кого , то нет желания .
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Голова партії Нові обиччя Карплюк (екс-мер Ірпеня) - це той, кого недавно з Гончаруком в літаку бачили разом...
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І все під Гімн неньки України , та рука на Серці, "щирі патріоти"- "Земелька" ..., шкурне..., слуги "народу"...
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Ирпень- дети должны были ехать туда на турнир в апреле. Теперь уже не знаю, когда будут эти турниры. Китайцы все обгадили, животные всеядные
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Ирпень - курортная зона , но мне всегда больше нравилась Буча и Ворзель ...
Запах ворзельских сосен - запах деццтва !
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Так, була курортна до 1986. При цьому активно диміли гіганти індустрії : два цегляних комбінати Прогрес та Перемога, два скляних _Бучанський та Гостомельський, скидували неочищені води в річки Буча та Ірпінь. Для розвитку курортних зон потрібні три чинника: відповідні природно-кліматичні умови (це частково присутнє), інвестиції в цю галузь та споживач , який може споживати та сплачувати дані послуги. Не видно ні інвестицій, ні споживачів. В залишки від радянських санаторії (крім санаторію СБУ) страшно заходити. Все заморожене на рівні минулого тисячоліття. Процвітають (відносно) кілька приватних невеликих спа-салонів чи зон відпочинку.
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Так Ирпень в Киевской области , шо Палермо в Италии - это все коренные кияне знають !
Даже если ты интеллигентный доцент , но если вырос в Ирпине , должен быть друг децццтва -- какой-нить вор в законе !
Потому там и жильё стоит как в пятом квартале Парижа - ну почти как ...
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они там ровно так и делают. втихую тырят землю. потом состав совета меняется и все разводят руками. ну, это ж не мы...
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Невже важко зайти на сайт ради і почитати, що проголосували. Щодо землі, то майже вся вона була поділена ще при Скаржинському і раніше.
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А що вона не так говорить? Родичі живуть в Ірпені, то дуже її поважають! Бо вона розповідає, як влада обіцяла на ділянці побудувати школу чи садок, а там виростає чергова висотка. Розповідає про постійні відключення світла і води в Ірпені, бо будинків набудували, а мережі-то лишилися совєтськими... Розповідає про розпил бабок на будівництво набережної, яку потім затопило))))
У Ірпені катастрофічно не вистачає садочків, шкіл, поліклінік, але їх не будують... Зате ростуть висотки і з 2014 року населення Ірпеня виросло УДВІЧІ!
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Вибачте, але будівництво школи та садка заплановано разом з масивом ( ну не окремо ж будувати в полі). Будівництво заплановано на пустуючих землях заплави. Але там є конфлікт інтересів колишнього забудовника Зіневича та діючої влади. Зіневич- власник медіа та забудовник фінінсує вкиди та акції. А Скорик - просто рідкісна дурепа, яка закликала спалювати людей..
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Місто виросло удвічі за 6 років, а кількість шкіл лишилася незмінною... Навіть в Києві забудовники нерідко будують в ЖК школи та садки (так, платні, але хоч якісь!). А там купа ЖК виросло за останні роки і ніхто школу не збудував...
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Здається, більшість там не у Пороха і не у шмарклі, а у Карплюка...
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Більшість в раді у нових облич (не Зебіли). Є представники інших партій. Саме БЮТ та Свобода лягли під шмарклів.
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Признаю, посмотрел, был не прав касательно партий.
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Триндіти вона вміє. набережна вийша чудова, Нічого ніде не затопило і не затопить. В місті чудові парки, сквери, чудова центральна площа. Взагалі- місто європейського рівня.
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Ну блін, я особисто потягом їхав і бачив ту набережну залиту водою... Було діло пару років тому, правда...
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Так ее в прошлом году сделали новую.
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Ось, найшов фотку... Там поруч колія і поїзди на Львів ідуть, я точно пригадую, що бачив це з вікна...

https://irpen.net.ua/media/k2/items/cache/ede36c0c0668adb972e7a4fd9edd6ad1_XL.jpg
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Судячи по бруківці, це вже таки нова набережна... Може і торік це було, не пригадую, я часто на Львів катаю по роботі.
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Вибачте, але поведінка Скорик-Шкарівської далека від адекватності, як і її заяви. Саме ця особа минулого року пропонувала спалити всіх прихильників Порошенка.
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как житель этого самого Ирпеня, свидетельствую здесь, шо местному быдлонаселению это вообще не интересно. ну заседают и заседают там . чо.
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Кто бы сомневался, что за землю проголосуют "знакомые все лица". Когда примут закон о земле, любым "советам" будет тяжело дерибанить земельку. Вот и торопятся.
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Вибачте, але закон про землю діє і тепер (земельний кодекс). Просто тимчасово застосований мораторій на продаж землі с/г призначення. Для міст це не актуально. Там землю давно ділять і продають.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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берут пример с зеленского. покетами, не обсуждая по быстрому, а главное во всем этом ЗЕМЕЛЬКА НАША. которая уходит хрен знает куда и кому
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З якого дива це ваша земелька? Там є власники..
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Поясни звідкіля там твоя земля і куди вона "уходить".
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да. еще. тростянецкий р-н винничина. 80 га бесплатно косюку. НАЕ РЯБА. с ...уя ли не знаеш?
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О-о-о!!! Це по хохляькі! Ні війна не змінює ні віруси... То може все ж таки знайдеться, що точно виправить....
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обьясняю. сосун ляшко получил на всю семью 10 га сельхоз земли в киевосвятошинском р-не. перевел под строительство. продал за лям баксов. ирпень, сегодня. на сессии 154 вопроса в турборежиме в свяи с коронавирусом. принимали пакетом. из них 153 по земле. один по вирусу. ты до....уя получил? или не знае куда она уходит? БЛАТНЫМ. прокурор судья менты депутаты........................... и тд. но не ты и не я
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