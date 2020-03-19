 Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в Ірпені закінчилася сесія Ірпінської міської ради. Ці люди в масках, обрані від партій "Нові обличчя", Блок Петра Порошенка, Блок Юлії Тимошенко, УКРОП та Партія захисників Вітчизни щойно у закритому турборежимі відголосували 154 питання", - написала вона.

Журналістка зазначила, що більшість питань стосувалися виділення землі.

"Переважна більшість - землевиділення. Коронавірусу стосувався лише один виступ і один проєкт рішення. Це зміни до бюджету в рамках "допорогової суми" для ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі. Того самого, яке не ремонтували 15 років. Як непотрібне для стимулювання будівельного бізнесу", - розповіла Скорик-Шкарівська.

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За словами журналістки, перший заступник міського голови - голови в Ірпені, як відомо, немає уже 2 роки - чесно сказав присутнім, що на решту суми треба "скинутися" депутатам, бізнесу і громаді, бо виділеного не вистачає, а ремонт хочуть зробити за 3 тижні.

"При цьому депутати сьогодні виділили понад 1,5 млн грн на пряму соціальну допомогу населенню місту через програму "Турбота" та підтримку ветеранів. Аякже - рік виборів, тому роздавати людям бюджетні гроші напряму - найефективніша стратегія здобути перемогу", - резюмувала журналістка.