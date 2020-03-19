 Міськрада Ірпеня в турборежимі проголосувала 154 питання: більшість щодо землі і тільки одне щодо коронавірусу, - журналістка Скорик-Шкарівська

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно в Ірпені закінчилася сесія Ірпінської міської ради. Ці люди в масках, обрані від партій "Нові обличчя", Блок Петра Порошенка, Блок Юлії Тимошенко, УКРОП та Партія захисників Вітчизни щойно у закритому турборежимі відголосували 154 питання", - написала вона.
Журналістка зазначила, що більшість питань стосувалися виділення землі.
"Переважна більшість - землевиділення. Коронавірусу стосувався лише один виступ і один проєкт рішення. Це зміни до бюджету в рамках "допорогової суми" для ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі. Того самого, яке не ремонтували 15 років. Як непотрібне для стимулювання будівельного бізнесу", - розповіла Скорик-Шкарівська.
За словами журналістки, перший заступник міського голови - голови в Ірпені, як відомо, немає уже 2 роки - чесно сказав присутнім, що на решту суми треба "скинутися" депутатам, бізнесу і громаді, бо виділеного не вистачає, а ремонт хочуть зробити за 3 тижні.
"При цьому депутати сьогодні виділили понад 1,5 млн грн на пряму соціальну допомогу населенню місту через програму "Турбота" та підтримку ветеранів. Аякже - рік виборів, тому роздавати людям бюджетні гроші напряму - найефективніша стратегія здобути перемогу", - резюмувала журналістка.
шутники.
вместо ремонта больницы для них же?
ну тогда на похороны...
Запах ворзельских сосен - запах деццтва !
Даже если ты интеллигентный доцент , но если вырос в Ирпине , должен быть друг децццтва -- какой-нить вор в законе !
Потому там и жильё стоит как в пятом квартале Парижа - ну почти как ...
У Ірпені катастрофічно не вистачає садочків, шкіл, поліклінік, але їх не будують... Зате ростуть висотки і з 2014 року населення Ірпеня виросло УДВІЧІ!
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!