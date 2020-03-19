 У Львові скасують пільги в міському транспорті на час карантину

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, відповідне рішення ухвалила комісія сьогодні, 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Часто медсестри, лікарі не можуть сісти у транспорт, тому що з поваги пропускають пільговиків. Тому ми маємо інформувати людей і пояснити, що є карантин, треба сидіти вдома, зокрема особам із групи ризику, і дати можливість доїхати на роботу тим людям , які забезпечують життєдіяльність міста", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Зазначається, що при цьому зберігається обмеження на не більше 10 пасажирів у транспорті. На водіїв і перевізників, які порушують постанову, накладають штрафи. "Поліція вже винесла 5 постанов по 17 тис грн на водіїв", - заявили в міськраді.

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