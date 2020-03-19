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 У Львові скасують пільги в міському транспорті на час карантину

З 23 березня у Львові буде скасовано безкоштовний проїзд для пільгових категорій у громадському транспорті до завершення карантину.

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, відповідне рішення ухвалила комісія сьогодні, 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Часто медсестри, лікарі не можуть сісти у транспорт, тому що з поваги пропускають пільговиків. Тому ми маємо інформувати людей і пояснити, що є карантин, треба сидіти вдома, зокрема особам із групи ризику, і дати можливість доїхати на роботу тим людям , які забезпечують життєдіяльність міста", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Зазначається, що при цьому зберігається обмеження на не більше 10 пасажирів у транспорті. На водіїв і перевізників, які порушують постанову, накладають штрафи. "Поліція вже винесла 5 постанов по 17 тис грн на водіїв", - заявили в міськраді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182819
 
   
 Топ коментарі
 
Мера здравая и справедливая!Ибо как раз среди льготников,большинство неработающих.Хоть с помощью экономического рычага слегка образумить желающих ездить без крайней на то необходимости.
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Ще до недавна я знав, що живу в країні неляканих ідіотів, а тепер я бачу, що живу серед ідіотів тільки вже наляканих.
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Считаю меру правильной, у бабушек есть привычка ехать в другой конец города на автобусе потому что там картошка на 20 копеек дешевле
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Ще до недавна я знав, що живу в країні неляканих ідіотів, а тепер я бачу, що живу серед ідіотів тільки вже наляканих.
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Лимит 10 пассажиров. Из них 2 зараженных бесплатно.
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Этого мало. Им нужно сделать проезд по двойному тарифу, ради их же спасения.
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Мера здравая и справедливая!Ибо как раз среди льготников,большинство неработающих.Хоть с помощью экономического рычага слегка образумить желающих ездить без крайней на то необходимости.
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согласен, если очень и очень куда надо, можно и полную стоимость оплатить, а если лишний раз пхаться в транспорт в ети смутные времена, тока по тому, шо льготы, то вроде и не надо....
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У нас Лукашенко как-то перед выборами сделал бесплатный проезд для студентов, так вагоны пустые были - понабирают билетов на всякий случай и не едут...
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молодцы пилите дальше бюджет без затрат
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И правильно пенсам нечего ездить туда сюда им просто нечего делать вот и пользуются этим
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Считаю меру правильной, у бабушек есть привычка ехать в другой конец города на автобусе потому что там картошка на 20 копеек дешевле
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Значит, по решению некоторых "умников", эта бабушка вынуждена будет покупать где ближе, а местные торгаши усекут момент и тут же поднимут цены, и бабушка купит не 4 кг картошки, а всего лишь 3. Спасибо "партии родной, за сытую старость)))))"
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Взглянем правде в глаза, если кататся будут туда сюда, картошка уже может и не понадобится
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Как может горсовет отменить льготу на проезд УБД гарантированную Законом Украины
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Легко, но фсбшной вате и совкодрочерам это не понять.
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Шашки наголо и вперед на борьбу с ветряными мельницами это по нашему, какие уж тут могут быть законы. Сказано люминий значит люминий и уж никак не чугуний
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Андрійко садік самоізолювався в м.Моршин. Приміські маршрути відмінили , хоча ці маршрути пролягають у 80% свого шляху по території міста.
Цей гондур в унісон з клованами розкручує епідемію.
А тепер ще й пільги відмінили щоб "перекроєні" маршрути не втратили для андрійка долі кеш.
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