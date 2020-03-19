EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1652  16
Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) Мінздоров'я (1264) Ляшко Віктор (72) тест (25) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Близько 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус розійшлися Україною, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися територією України.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ескпрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна зробити не тільки в державних, а й у приватних установах. Закуповуються експрес-тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є на території України, і близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися територією України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що в суботу-неділю Україна має отримати додаткову партію тестів.

Також Ляшко повідомив, що налагоджується співпраця з приватними лабораторіями, з тим щоб дозволити їм проводити тестування на Covid-19 i шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Це, за його словами, робиться з метою збільшити доступність тестування і розвантажити вірусологічні лабораторії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11 лабораторій мають тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР: очікуємо поставку тестів для більш 1 млн досліджень, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182809
 
   
 Топ коментарі
 
тобто, кінців не знайдеш
а спитають: "де?" - розійшлися
 показати весь коментар
 
по какой цене и каким друзьям кумовьям разошлись ?
 показати весь коментар
 
Хроника одного презЕдента ...
19.03.2020 г.
На сегодняшний день половина областей не обеспечена тест-системи для обнаружение коронавируса.
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены.
Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра.
По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.

Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
Структуры Коломойского начали прямую атаку на правительство Шмыгаля лоббирующее интересы Ахметова, в ущерб интересам Коломойского.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тобто, кінців не знайдеш
а спитають: "де?" - розійшлися
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного презЕдента ...
19.03.2020 г.
На сегодняшний день половина областей не обеспечена тест-системи для обнаружение коронавируса.
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены.
Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра.
По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.

Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
Структуры Коломойского начали прямую атаку на правительство Шмыгаля лоббирующее интересы Ахметова, в ущерб интересам Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
правильнее говорить "Около 40 тысяч экспресс-тестов на коронавирус ИСПАРИСЬ по Украине, - главный санврач Ляшко"
 показати весь коментар
 
по какой цене и каким друзьям кумовьям разошлись ?
 показати весь коментар
 
 
Около 1500 грн в частных лабораториях
 показати весь коментар
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
 показати весь коментар
 
 
Тобто десь по сотні на місто... Й що таке 100, навіть 200, 300 тестів на мільйонну Одесу???
 показати весь коментар
 
 
Капля в морі, це для блатних і крутих, а для простого народу не буде, як і масок.
 показати весь коментар
 
1 тест на 1000 жителей. Можно считать, что их практически нет.
 показати весь коментар
 
сегодня слышу, сосед кашляет как слон, позвонил - сухой кашель, дал ему тест на коронавирус, отрицательный, сосед ссыт кипятком, я тоже...
 показати весь коментар
 
я правильно зрозумів тести будуть платні?
 показати весь коментар
 
Это не то нужны приборы, ...как в Китае, строго ориентированные на коронавирус по методу ПЦР. И..... много!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору