 Близько 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус розійшлися Україною, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ескпрес-тести, які проводяться біля ліжка хворого, можна зробити не тільки в державних, а й у приватних установах. Закуповуються експрес-тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є на території України, і близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися територією України", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що в суботу-неділю Україна має отримати додаткову партію тестів.
Також Ляшко повідомив, що налагоджується співпраця з приватними лабораторіями, з тим щоб дозволити їм проводити тестування на Covid-19 i шляхом полімеразної ланцюгової реакції. Це, за його словами, робиться з метою збільшити доступність тестування і розвантажити вірусологічні лабораторії.
а спитають: "де?" - розійшлися
19.03.2020 г.
На сегодняшний день половина областей не обеспечена тест-системи для обнаружение коронавируса.
"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий" Зеленский, видеобращение.
Это прекрасно. Вопрос состоит только в том, что в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на индексацию пенсий не предусмотрены.
Их туда просто не внесли, чтобы не увеличивать размер дефицита бюджета выше нормативов предусмотренных МВФ.
Что касается самого принятого бюджета, то еще в начале января 2020 г. мы предупреждали что планируемые правительством расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда в размере 172,57 млрд гривен весьма сомнительная цифра.
По нашим расчетам реальный дефицит пенсионного фонда находится в пределах как минимум 200 млрд. гривен.
Кроме того, взятые с Пенсионного фонда в конце ноября 2019 г. 497.1 млн. гривен на перераспределение на зарплаты учителям и врачам на счета фонда так и не возвращены.
Саудовская Аравия предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за $12,93 за баррель
Структуры Коломойского начали прямую атаку на правительство Шмыгаля лоббирующее интересы Ахметова, в ущерб интересам Коломойского.
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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