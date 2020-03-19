 "Вдарили кілька разів, подряпали": в Миколаєві пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти понад 10 пасажирів

Інцидент стався в четвер, 19 березня, близько сьомої ранку, в районі ПТЗ. Про це "Преступности.НЕТ" розповів директор КП "Миколаївелектротранс", депутат Володимир Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, водія побили через те, що він не впускав у трамвай людей, тому що в салоні вже було більш як десять осіб.

- Так, було таке, вдарили кілька разів водія, подряпали його ... Збунтувався народ, ми обмежуємо їх проїзд до десяти осіб, а вони не слухаються, стають перед трамваєм, перекривають рух, ми їм пояснюємо, що є постанова Кабінету Міністрів, говоримо: "Вибачте, але так має бути", викликаємо поліцію і проводимо ці питання, - розповів Євтушенко.

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За його словами, розлютилися більшою мірою люди старше середнього віку. При цьому, раніше пасажирам пояснювали, чому так відбувається.

- Він вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. (...) Трохи погомоніли люди, зараз час такий, всі розлючені. Переважно були вище середнього віку. Ми виїжджали, були люди, які представляли маршрути, були старші на кожному маршруті, сиділи біля водія, мої заступники, помічники, - сказав директор КП.

У той же час, директор КП повідомив, що на підприємстві збираються збільшити кількість електротранспорту і самі маршрути.

- Ми зараз додамо трохи тролейбусів, десь їх буде під п'ятдесят замість сорока трьох, з понеділка піде більше. І трамваї ми завтра додатково пустимо. (...) Будемо робити короткі проміжки за часом, трамваї будуть ходити від Фонтану до Військової, а інший напрям - це від промзони, "Зоря" особливо, йтимуть від Військової до Широкобальского розвороту через "Зорю". Але ми все одно будемо виконувати постанову Кабміну і возити не більше десяти осіб, - розповів Володимир Євтушенко.

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Крім того, він запевнив, що всі водії оснащені захисними засобами, а салони трамваєм і тролейбусів дезінфікуються.

- Звичайно, маски, захисні засоби, обробка трамваїв, все це робиться на кінцевих зупинках, обов'язково. Люди захищені, мають захисні засоби, мають з дозаторами пляшечки, щоб можна було руки помити, пополоскати, все це відбувається, - додав Євтушенко.