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Все про:бійка (520) карантин (455) Миколаїв (415) транспорт (443)

 "Вдарили кілька разів, подряпали": в Миколаєві пенсіонери побили водія трамвая після відмови везти понад 10 пасажирів

У Миколаєві пасажири трамвая №1 побили водія за те, що він не хотів пропускати їх, посилаючись на обмеження кількості людей у зв'язку з карантином.

Інцидент стався в четвер, 19 березня, близько сьомої ранку, в районі ПТЗ. Про це "Преступности.НЕТ" розповів директор КП "Миколаївелектротранс", депутат Володимир Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, водія побили через те, що він не впускав у трамвай людей, тому що в салоні вже було більш як десять осіб.

- Так, було таке, вдарили кілька разів водія, подряпали його ... Збунтувався народ, ми обмежуємо їх проїзд до десяти осіб, а вони не слухаються, стають перед трамваєм, перекривають рух, ми їм пояснюємо, що є постанова Кабінету Міністрів, говоримо: "Вибачте, але так має бути", викликаємо поліцію і проводимо ці питання, - розповів Євтушенко.

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За його словами, розлютилися більшою мірою люди старше середнього віку. При цьому, раніше пасажирам пояснювали, чому так відбувається.

- Він вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. (...) Трохи погомоніли люди, зараз час такий, всі розлючені. Переважно були вище середнього віку. Ми виїжджали, були люди, які представляли маршрути, були старші на кожному маршруті, сиділи біля водія, мої заступники, помічники, - сказав директор КП.

У той же час, директор КП повідомив, що на підприємстві збираються збільшити кількість електротранспорту і самі маршрути.

- Ми зараз додамо трохи тролейбусів, десь їх буде під п'ятдесят замість сорока трьох, з понеділка піде більше. І трамваї ми завтра додатково пустимо. (...) Будемо робити короткі проміжки за часом, трамваї будуть ходити від Фонтану до Військової, а інший напрям - це від промзони, "Зоря" особливо, йтимуть від Військової до Широкобальского розвороту через "Зорю". Але ми все одно будемо виконувати постанову Кабміну і возити не більше десяти осіб, - розповів Володимир Євтушенко.

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Крім того, він запевнив, що всі водії оснащені захисними засобами, а салони трамваєм і тролейбусів дезінфікуються.

- Звичайно, маски, захисні засоби, обробка трамваїв, все це робиться на кінцевих зупинках, обов'язково. Люди захищені, мають захисні засоби, мають з дозаторами пляшечки, щоб можна було руки помити, пополоскати, все це відбувається, - додав Євтушенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182801
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько там в Николаеве голосовали за малороссию ? Сами за него проголосовали и сами же не хотят исполнять его приказы "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров - Цензор.НЕТ 7888
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за макаронами,которые дешевле на другом края города на 10 коп.
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причём тут водитель?
пусть скажут спасибо Зеленскому
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Опять зеленский виноват. Ну пенсионеры могли бы домапосидеть
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кацап, засунь себе в жопу своего зеленского - тычешь его во все дыры...
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Ситуация бредовая. Спасибо Клоуну. Провалена подготовка к эпидемии. Практически она отсутствовала и вряд ли планировалась.
Ответственность переложили на самих людей, водителей штрафуют, медперсонал не может добраться на работу. Заблокировали транспорт, не решив проблему с работающими людьми. Как добраться на место работы? У нас, наверное, большинство работает от зп до зп. Сидеть дома непозволительная роскошь. Короче, обосравшиеся клоуны с переляку опять натворили делов.
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та не "с пэрэляку" а умышленно создают в стране коллапс для прикрытия своего гавна...
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Но тупым пенсам на это насрать - им за баклажкой воды на источник в противоположном конце города доехать надо... и обратно.
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Пенсы за Бойко голосовали, это молодежь выбрала клована.
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їх від пенсійного вірусу бережуть, а вони на амбразуру
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Пенсионерам вообще надо ввести комендантский час от них вся паника и заражение..
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Пенсионеров и без карантина водители трамваев стараются не брать, а сейчас сам бох велел.
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Первые же и загнутся, дебилы старые. Совок неубиваемый в махеровых беретах и ватой вместо мозгов. Они же и в магазинах на 90% все расхватали по словам продавцов...
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Ты уже просчитал, через сколько лет сам старым дебилом станешь, или надеешься на вечную недозрелую мозгами молодость?
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так же в киеве ватные свиньи тупые ...и коммуналку не могут платить через инет..рабы вонючки тупорылые посморите на львов
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Скажите пенсам, что это бубочка придумал. И все будет ок
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Выдайте каждому пенсионеру по трамваю.Нехай заспокоються
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Шутки шутками, а не исключено, что будет запрет пожилым людям появляться в общественных местах и их ещё будет отлавливать полиция вместо поимки преступников.
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Сегодня в Николаеве, стою на остановке - две тётки, между собой, - Во всём виноват Порошенко, один человек сказал, что он мошенник крупного масштаба. Говорю им - вы, что не слышали сообщения ОБС, о том, что венедиктова подписала подозрение и уже был суд и приговор - расстрелять всю семью, как коммунисты-ленинцы расстреляли семью Николая 2. Уже расстреляли. Они - ну зеленский, довёл нас до такого позора - без нас расстрелял. Такие же пенсионерки, что набросились на водителя.
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как бы это плохо не звучало - но я надеюсь такие ******* вымрут.
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"пошумели люди, сейчас ...все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста" - якраз всі ті, включно з водієм, які в Миколаєві голосували за зебільне "чудо" "жрать+срать+ржать"
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С таким народом не Порошенко не Зеленський ни чего толкового не сделают.
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