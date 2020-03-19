 Боржників із комуналки та іпотеки не чіпатимуть ще місяць після карантину, - Мін'юст

Про це "Укрінформу" повідомив глава Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, інформує Цензор.НЕТ.

"На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів", - сказав Міненко.

Він пояснив, що відповідні норми передбачені у законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями був ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

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Водночас Міненко нагадав, що у Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках.

"Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла", - пояснив Міненко.

Він наголосив, що стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.