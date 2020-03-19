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 Суспільство
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 Боржників із комуналки та іпотеки не чіпатимуть ще місяць після карантину, - Мін'юст

Державні виконавці на час карантину і протягом 30 днів після нього не будуть примусово виселяти людей за комунальні борги і стягувати іпотечні заборгованості.

Про це "Укрінформу" повідомив глава Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, інформує Цензор.НЕТ.

"На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів", - сказав Міненко.

Він пояснив, що відповідні норми передбачені у законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями був ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

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Водночас Міненко нагадав, що у Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках.

"Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла", - пояснив Міненко.

Він наголосив, що стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182800
 
 
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А зря. Очень зря. Вот какраз во время эпидемии и надо присылать коллекторов и судебных исполнителей.
Я бы еще и в медицинском обслуживании должникам отказывал. Должников по коммуналке и ипотеке не будут трогать еще месяц после карантина, - Минюст - Цензор.НЕТ 8324

Тупые нищеброды должны оплатить свой ЗЕ-выбор сполна.
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Чьото кажецца, что нєкоториє хітрожопиє співгомадяни будут каждую неделю в церкви ставить свєчкі во здравіє коронавіруса.
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гасите долг переодически частями и никто вас не тронет не выселит
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А потом так потрогают,что пожалеешь о том что живой.
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