 У Харкові госпіталізовано 22 особи з підозрою на коронавірус

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.

"Дані на сьогодні: 22 людини в місті ізольовані і під наглядом лікарів. Жодного підтвердженого випадку немає. У ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів", - написав Кернес.

За його словами, всі медичні заклади переведені в стан готовності.

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