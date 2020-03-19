 У Харкові госпіталізовано 22 особи з підозрою на коронавірус

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.
"Дані на сьогодні: 22 людини в місті ізольовані і під наглядом лікарів. Жодного підтвердженого випадку немає. У ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів", - написав Кернес.
За його словами, всі медичні заклади переведені в стан готовності.
"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
Де не нього справа?