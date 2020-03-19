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Все про:Кернес (356) Харків (1693)

 У Харкові госпіталізовано 22 особи з підозрою на коронавірус

У Харкові з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізовано 22 людини. Підтвердженого випадку поки немає.

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.

"Дані на сьогодні: 22 людини в місті ізольовані і під наглядом лікарів. Жодного підтвердженого випадку немає. У ніч з суботи на неділю в місто прибудуть 200 тисяч комплектів тестів", - написав Кернес.

За його словами, всі медичні заклади переведені в стан готовності.

У Харкові госпіталізовано 22 особи з підозрою на коронавірус 01

Також дивіться: "Там працює все - і метро, ​​і трамваї. Тільки там ніхто не їздить - там самі трупики вже", - Кернес про масштаби коронавірусу в Італії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182799
 
 
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Харьковский махровый совок в опасности!
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ну вот и в Харьков вернулись "ншилюди"...
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Економ варіант захистного костюма: Дощовик, що вдівається через голову + водолазна маска+ респиратор.
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Сраный грипп возвели в чуму! Это ***** явно кто-то замутил...
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страх-это не когда страшно, а когда боюсь!
"Куда ты идёшь ?" -спросил странник, повстречавшись с Чумой. "Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек." Через несколько дней тот же человек вновь встретил Чуму. "Ты сказала , что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят ", -упрекнул он её. "Нет, -возразила она - я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха"....
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Хренасе, у нас ця хелси ми вже два роки працює.
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А українофоб не хотів закривати метро, його призвіще кернес.
Де не нього справа?
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Пока падла зеленая будет завозить в страну разносчиков и распускать их по стране - больных будет все больше и больше.
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