 В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування.

Зараз в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.

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