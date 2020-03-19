 В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування.
Зараз в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування.
Зараз в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
В реалиях ,думаю, у нас в десятках тысяч, а может в сотнях или миллион. То ли еще будет. Только зачем эта паника? От него не убежишь. И не нужно рассказывать за какие то единичные случаи. Полный абсурд