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 В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом

У четвер, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування.

Зараз в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ запустить інтерактивну карту лікарень для швидкої госпіталізації хворих COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182798
 
 
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там ще його сестра захворіла і вони з Київської області, а в статистиці про це ані слова...
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Скорее всего пенсионер которого отправили в Военный Госпиталь. Вчера про него писали.
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Правильно говорят: -Яка у нас зараз ситуація з короновірусом? - Поки немає тестів - все ок!
В реалиях ,думаю, у нас в десятках тысяч, а может в сотнях или миллион. То ли еще будет. Только зачем эта паника? От него не убежишь. И не нужно рассказывать за какие то единичные случаи. Полный абсурд
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Правильно написали, що зафіксовано. А скільки їх не зафіктовано? Страшно, що буде при такій організації.
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У нас в Украні у президенти вибрали нікчему,яка не може справитись ні з економікою ні з чим! Воно може тільки москалів ( венедиктових,єрмаков) на високі посади розсталяти та людей лякати!!! А ви кажете боротись з короновірусом! Люди добрі, згадуйте попередні 5 років життя, майже спокіного та дякуйте за них богу,бо з цією шоблою ми ще ой як наплачемось!!!
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