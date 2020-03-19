 Міжміське залізничне сполучення на Київщині припинено до 3 квітня, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Міжміське транспортне сполучення, як ми знаємо, на період карантину призупинено, принаймні до 3 квітня 2020 року", - сказав Володін.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я КОДА Максим Іонов, приватні перевізники мають виконувати дезінфекцію транспортних засобів.

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"Також наразі у період карантину приміське сполучення повністю заборонене, окрім випадків, що пов'язані з перевезенням працівників до робочих місць. Враховуючи цю ситуацію, ми підготували звернення до керівників районних державних адміністрацій про забезпечення відповідним транспортом медичних працівників", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від опівдня 18 березня "Укрзалізниця" призупиняє курсування приміських поїздів.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб.

Пізніше в той же день міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.