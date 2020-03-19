 В Івано-Франківській області 12 осіб з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це сьогодні на брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, станом на 14 годину, в Івано-Франківській області 12 випадків з підозрою на коронавірусну інфекцію, медики очікують на результати аналізів, які відправили у Київ.

Федорів зауважив, що до кінця дня також мають бути результати аналізів на коронавірус 56-річної жінки, яка померла 17 березня в обласній інфекційній лікарні.

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"Наразі в Київському лабораторному центрі ще відбувається дослідження біоматеріалів. До кінця дня ми поінформуємо мешканців Прикарпаття про результати", – сказав посадовець.





