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 В Івано-Франківській області 12 осіб з підозрою на коронавірус, - ОДА

В Івано-Франківській області на сьогодні кількість пацієнтів з підозрою на коронавірус зросла до 12.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, станом на 14 годину, в Івано-Франківській області 12 випадків з підозрою на коронавірусну інфекцію, медики очікують на результати аналізів, які відправили у Київ.

Федорів зауважив, що до кінця дня також мають бути результати аналізів на коронавірус 56-річної жінки, яка померла 17 березня в обласній інфекційній лікарні.

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"Наразі в Київському лабораторному центрі ще відбувається дослідження біоматеріалів. До кінця дня ми поінформуємо мешканців Прикарпаття про результати", – сказав посадовець.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182791
 
 
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Вам, же, чиновникам-тупиам говорили, что измерение термометра все равно пропустит вирус, вам же говорили, что всех прибывающих нужнно на карантин в чисто поле на 14 дней... наслаждайтесь многосериным новым кварталом... впрочем, есть все шансы присоединиться к труппе и стать участником этого сериала, просто запхнувшись в переполненный автобус или трамвай...
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Почали інтенсивно звозити всіх, ось і результат, кожен день з'являються все нові випадки вірусу, а ще + інкубаційний період...країна захлинеться.
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