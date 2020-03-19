 Євросоюз створить загальний запас коштів для боротьби з коронавірусом

Про це заявив на пресконференції комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей стратегічний запас матеріалів використовуватиметься для підтримки країн союзу, які стикаються з нестачею оснащення, необхідного для лікування інфікованих пацієнтів, для захисту медичних працівників і що допоможе уповільнити поширення вірусу", - сказав Ленарчич.

Він зазначив, що прийнятий Єврокомісією план почне виконуватися негайно. В запасі будуть апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту - багаторазові маски, вакцини, коли вони з'являться, лабораторні матеріали.

Запас формуватиметься шляхом закупівель на основі тендерів і домовленостей із виробниками.

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Він нагадав, що система надзвичайного реагування побудована на принципі субсидіарності. Спочатку використовуються можливості на національному рівні. Якщо їх недостатньо, то постраждалій країні надають добровільну допомогу інші члени союзу. Наприклад, Німеччина направила один мільйон захисних масок в Італію. Тільки потім підключається союзний механізм цивільного захисту. Створюваний стратегічний резерв являє собою союзний рівень дій для виняткових ситуацій загальної нестачі.

"Ми зараз перебуваємо в ситуації, коли всі члени союзу зіткнулися з величезним викликом, і їхні можливості допомогти один одному дуже обмежені, - визнав Ленарчич. - Цей досвід змусив нас створити надзвичайний медичний резерв для таких випадків, коли союз вирішує, куди направляти поставки, на основі встановлених критеріїв".

Заборони на експорт медичних засобів, запроваджені деякими країнами, підривають солідарність, на якій має ґрунтуватис ЄС, і такі механізми, як механізм цивільного захисту, зауважив комісар. Єврокомісія постійно закликала і закликає скасувати такі заборони. У результаті Німеччина зняла заборону і бере участь у союзному механізмі.