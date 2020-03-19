 НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані НБУ.
Курс долара на 19 березня становить 27,2685 грн за 1 долар.
На 20 березня НБУ встановив курс долара на рівні 27,8025 грн за 1 долар, що на 54 копійки вище.
Також на 30 копійок піднято і курс євро.
29,7936 за 1 євро станом на сьогодні, а на 20 березня встановлено курс 30,0934 грн.
У баби Юлі були б шанси, якби вона вийшла в другий тут разом з петьком чи грицем, або з Бойком, його б порвала.
А бубочка у всіх "янелохів" був тоді ще "голободьком-сватом", а бабЮля "вароффкой". Шансів обійти бубочку - повний ноль.
- Да ничего. Я бы и подержала.
50% создающих ВВП сидят дома. Недополученный бюджет, минус деньги на борьбу и утилизацию просроченных лекарств. Ну и "полирнуть" - мировой кризис.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/19/bwyp-koronavirus-otpravit-strany-s-razvivayuschejsya-ekonomikoj-v-retsessiyu-k-seredi.html
Коллапс рынках во втором квартале, Центральной и Восточной Европы 15-17%
При лучшем сценарии нас ждет снижение гривны 36 грн. за 1$, худшем 43-50 грн.
P.S. Я би сказав, що "Наш виклик - подолання зеленої плісняви"
Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
Уже відчули, дякуємо, дуже дякуємо
Еще светла дорога и ясны глаза Пусть говорят что приближается гроза
Пусть говорят что лгут и сердце и глаза
Только не буду верить я таким словам
Никому тебя я не отдам
.Чи буде долар по 28 на міжбанку: чого чекати в четвер від курсу - Мінфін