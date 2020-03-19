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Все про:долар (66) євро (21) курс (89) НБУ (630)

 НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки

Національний банк України підвищив курс долара США до 27,80 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані НБУ.

Курс долара на 19 березня становить 27,2685 грн за 1 долар.

На 20 березня НБУ встановив курс долара на рівні 27,8025 грн за 1 долар, що на 54 копійки вище.

Також на 30 копійок піднято і курс євро.

29,7936 за 1 євро станом на сьогодні, а на 20 березня встановлено курс 30,0934 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182789
 
 
 Топ коментарі
 
НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки - Цензор.НЕТ 9153 Лерка всё никак не угомонится.
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так віслючок же казав, що бажає 36,6! Чекаємо, він же обіцянки виконує! дякуюдужедякуюдякую..
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Если бы барыга не организовывал свои карусели и прочие штучки на выборах во второй тур вышла бы Юля, которая порвала бы Зе, как старую тряпку. Теперь сядет на парашу.
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Ти зовсім дурний, чи що?
У баби Юлі були б шанси, якби вона вийшла в другий тут разом з петьком чи грицем, або з Бойком, його б порвала.
А бубочка у всіх "янелохів" був тоді ще "голободьком-сватом", а бабЮля "вароффкой". Шансів обійти бубочку - повний ноль.
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Дуже гарні слова,тільки от горде слово СВОБОДА у нас асоціаюється з політичною партією,яка весь свій запал і енергію направила проти москалів,а жидів в упор не бачила...
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Ви таке питаєте смішне. Людина, що вірить газовій баризі та подільниці фсбшно-мафіозних кланів у 2020-му не може не бути дурною за визначенням.
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Давай сначала! Если бы выбрали не Кравчука, то не было бы Кучмы, тогда не появился Янукович, и тогда не оккупировали Крым и Бамбас, а про криворожского вафлера никто бы знать не знал, кроме дегенератов, которые смотрят каналы Г+Г пархатого обрезанного днепровского у@бка.
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Економіка грохнулась ще до короновіруса. Просто палили золотовалютні резерви на підтримку гривні. Спалили вже кажись 1,5 млрд. додарового запасу. Реального запасу, що залишив "мародер", а не в паперах, що назаймалися "слуги".
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- Давайте сюда деньги, чего вам их в руках держать!
- Да ничего. Я бы и подержала. НБУ резко повысил курс доллара на 54 копейки - Цензор.НЕТ 9178
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Будет: "Какая такая экономика?".
50% создающих ВВП сидят дома. Недополученный бюджет, минус деньги на борьбу и утилизацию просроченных лекарств. Ну и "полирнуть" - мировой кризис.
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это мыролюбная многослойная реформа.
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Сколько еще тебе Порох гадить будет？
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Самое забавное, зюзя и его 73% так и думают.
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Молодець! Виконав обіцянку та повернув заробітчан додому! Зараз ніхто грші висилати з Польші не буде і долляр буде коштувати 40!
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Але для спроб перепльовування Раши, вивеземо на кордон всіх інфікованих короновірусом. Головне, вибрати день, щоб був сильний вітер в бік Раши. НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 8326
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не бздите, нет столько гривны шоб весь ваш "заробитчанский" доллар выкупить ...разве шо вислюк оманский печатный станок запустит...
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Станок запущен еще в прошлом году. Погуглите про эмиссию гривны.
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У случайного президента Зелюковича в принципе отсутствует даже базовое понимание того, как работает экономика. Оно только мычать и кривляться по сценарию умеет.
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Если в ЕС кризис какого тогда евро не падает к золоту или хлеб не дорожает ..А мы хлебушек не продаем за доллары ?
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Евро упаде, тільки пізніше. Спешу криза а провал через деякий час..
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Коронавирус отправит страны с развивающейся экономикой в ​​рецессию к середине года - JPMorgan

http://www.profinance.ru/news/2020/03/19/bwyp-koronavirus-otpravit-strany-s-razvivayuschejsya-ekonomikoj-v-retsessiyu-k-seredi.html

Коллапс рынках во втором квартале, Центральной и Восточной Европы 15-17%

При лучшем сценарии нас ждет снижение гривны 36 грн. за 1$, худшем 43-50 грн.
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Бубочка не мог долго расстраивать Путлера тем, что гривна падает медленнее *****.
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А це "Подолання бідності - наш наступний виклик"
P.S. Я би сказав, що "Наш виклик - подолання зеленої плісняви"
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процес іде аж свище
Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
Організували з небайдужими чотири бусіки на підвіз/відвіз до лікарні (мусоров минаємо принципово, навіть патрульних). Вранці і ввечері. Поки на тиждень, а там як карта ляже.
Я катнув вчора пару разів. Ітог - половина пасажирів налякана до всрачки, інша Зе ненавидить ше більше.
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25 км от Киева. Население порядка 2000. Утром на центре владельцы частного транспорта останавливались и ждали людей кому надо было выбраться с села на Киев. Попутно договаривались как и во сколько встречаться вечером на пл.Шевченко обменивались телефонами Лексику приводить не буду даже тех кто голосовал год назад за паяца.
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что-то такой инсайд наталкивает на місли, что кое кто уже наелся... и народцу покупать туалетную бумагу уже не за что....))))
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Це результат економічного зростання, яке « ... має стати інклюзивним. Тобто його повинні відчути не декілька родин, а кожен громадянин України»
Уже відчули, дякуємо, дуже дякуємо НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 3957
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Еще не вечер еще не вечер
Еще светла дорога и ясны глаза Пусть говорят что приближается гроза
Пусть говорят что лгут и сердце и глаза
Только не буду верить я таким словам
Никому тебя НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 3833 я не отдам НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 6281
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и вот только теперь, а не год тому взадним крикам, можно начинать осторожно говорить о "долларе по 100".
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могу тебе лично уже сегодня слить по 100 ... желаешь...
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)) мну они и по 330 не нужны. я уже больше четверти века как ими не пользуюсь.
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пожелай лучше параше 330 срублей за доллар...
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параша в 330 не уложится. там при таком раскладе обнулиться всё, а рубиль устремиться к бесконечности.
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да хоть и по 40 грн доллар главное чтоб у кацапья по 200 был...ради такого можно и по 40
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Гривна падает, рейтинг зебилов тоже падает. Но опережающими темпами здесь (на "Цензоре") уменьшается число зебилов, которые пытаются спамить и пишут всякий бред, в т.ч. про "порохоботов". Это говорит о том, что деньги на ботофермы у зебилов заканчиваются быстрее, чем валюта на поддержку гривны. А это очень хорошо. НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 6006
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Але є трішки зебілів, які не можуть проломитись в реальність з закумареного потойбіччя. Їх треба лікувати, але вони агресивно упираються здоровому глузду.)))
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їх ще не мало, і втратили вони свій здоровий глузд ще коли в бюлетень галочку за зебіла малювали..
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Згідно з вчення Шопенгауера, при пограничних ситуаціях (смерть, голод, нервовий зрив) психіка людини мобілізується і може статись прояснення свідомості - тому ці негаразди, це як дар Божий може вилікувати свідомість багатьом зазомбованим особистостям. Це не стосується, звичайно, повних ідіотів.
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Четвер знову не дасть нудьгувати нікому на валютному ринку, а розгойдування курсу продовжаться. Судячи з всього - найбільші гравці ринку (причому як місцеві, так і іноземні) сподіваються на можливість подальшого зростання коливань валюти під інформаційним соусом поглиблення світової кризи і коронавируса.

.Чи буде долар по 28 на міжбанку: чого чекати в четвер від курсу - Мінфін НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки - Цензор.НЕТ 1840
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Як зедебіли не додумались, що коронавірус придумав Порох? У мене немає надії на нашу владу, є одна тільки надія на Бога і що американці, чи китайці знайдуть вокцину. Все!
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Спасибо вам 3***** за то что в сильнейший кризис посадили у руля игрока на рояле всем известным органом.
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