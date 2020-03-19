 НБУ різко підвищив курс долара на 54 копійки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані НБУ.

Курс долара на 19 березня становить 27,2685 грн за 1 долар.

На 20 березня НБУ встановив курс долара на рівні 27,8025 грн за 1 долар, що на 54 копійки вище.

Також на 30 копійок піднято і курс євро.

29,7936 за 1 євро станом на сьогодні, а на 20 березня встановлено курс 30,0934 грн.

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