 Потрібно розробити сучасне положення про дистанційне навчання, - заступниця міністра освіти Мандзій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.
"Ми розуміємо як Міністерство освіти і науки, що на сьогодні пріоритетом для нас, безумовно, залишається імплементація закону про повну загальну середню освіту. Але теж дуже важливо - оновити та розробити, нарешті, нове сучасне положення про дистанційну форму навчання", - зазначила Мандзій.
Вона додала, що чинне положення про дистанційну форму навчання не відповідає сучасним потребам і вимогам.
чого навчитися, що подивитися, не виходячи з карантину - http://litakcent.com/2020/03/17/kultura-onlayn-shho-podivitisya-v-umovah-karantinu-dopovnyuyetsya/
Идёт 10 месяц а диджитализации всё ещё нет?
А положення про положення?