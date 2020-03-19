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Все про:Міносвіти (585) реформи (1860) навчання (148)

 Потрібно розробити сучасне положення про дистанційне навчання, - заступниця міністра освіти Мандзій

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила про необхідність розробки нового сучасного положення про дистанційну форму навчання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Ми розуміємо як Міністерство освіти і науки, що на сьогодні пріоритетом для нас, безумовно, залишається імплементація закону про повну загальну середню освіту. Але теж дуже важливо - оновити та розробити, нарешті, нове сучасне положення про дистанційну форму навчання", - зазначила Мандзій.

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Вона додала, що чинне положення про дистанційну форму навчання не відповідає сучасним потребам і вимогам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182787
 
 
 Топ коментарі
 
что там разрабатывать, у нас все школы за день перешли на дистационное
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многие в образовании и так уже давно работают дистанционно. єто даже еффективнее чем стадо с пастухом в замкнутом пространстве классной комнатьі.
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А шо такое? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 8858
Идёт 10 месяц а диджитализации всё ещё нет? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 6081 Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 3555
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многие в образовании и так уже давно работают дистанционно. єто даже еффективнее чем стадо с пастухом в замкнутом пространстве классной комнатьі.
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Что творится по миру... кошмар! А я думал что вирус - это утка.
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та вже не потрібно, все рівно до вересня вже ніякого навчання не буде, хоч би в вересні почалось..
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драстє, вірус навпаки робить волшебний пєднєль у напрямку дистанційного навчання. Он німецьки вчилки вже зума сходять без навяності "тваринок для штазі-дресури".
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все, що потрібно, давно розроблено
чого навчитися, що подивитися, не виходячи з карантину - http://litakcent.com/2020/03/17/kultura-onlayn-shho-podivitisya-v-umovah-karantinu-dopovnyuyetsya/
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А шо такое? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 8858
Идёт 10 месяц а диджитализации всё ещё нет? Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 6081 Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 3555
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Мда. Головне розробити положення про дистанційне навчання Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий - Цензор.НЕТ 6878
А положення про положення?
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что там разрабатывать, у нас все школы за день перешли на дистационное
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то вони побачили, що задніх пасуть, що сфера без них почала розвиватися, тому треба усе своїми положеннями пересрать, та і тьотки з педкоронами самі раму не збирають, бо корона дуже пережимає подачу корі до мозку.
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Та краще взагалі не вчитися.І ніяких проблем не буде.
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так, у Німеччині і так забагато висококваліфікованих, а їм треба більше платити, тому змінюють програми для отуплєнія і відсіву для поповнення касти обслуги.
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Опаньки! Теперь мечты сбываются министров образования о тотальном сокращении учителей!
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Опять жареный петух клюнул не вовремя.
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Мастдай дело говорит, особенно если знаешь английский - качество интернет образования на голову выше этого совка который имеет. В вузе старые пердуны заставляли читать капитал карла марла, а через интернет я разобрался с инвнстированием, фондами, фьючерсами и этими вашими, диривативами.
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Не поможет. Нужно менять учителей. Я 4 года назад пытался внедрить в школе сервисы гугл, в том числе гугл класс с помощью которого можно осуществлять дистанционное обучение. И что? Только эпидемия заставила учителей начать использовать гугл класс. При этом, некоторые не знают где на клавиатуре находится знак "собачки" чтобы ввести почтовый ящик, а многие набирают его с пробелами. Короче, страх и ужас, нужно еще 40 лет пока не подохнут совки.
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