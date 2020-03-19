 Потрібно розробити сучасне положення про дистанційне навчання, - заступниця міністра освіти Мандзій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Ми розуміємо як Міністерство освіти і науки, що на сьогодні пріоритетом для нас, безумовно, залишається імплементація закону про повну загальну середню освіту. Але теж дуже важливо - оновити та розробити, нарешті, нове сучасне положення про дистанційну форму навчання", - зазначила Мандзій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти починає онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО

Вона додала, що чинне положення про дистанційну форму навчання не відповідає сучасним потребам і вимогам.