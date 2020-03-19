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 Політика України
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Все про:карантин (455) транспорт (443) Ужгород (134)

 Від завтра в Ужгороді буде зупинена робота громадського транспорту, - міськрада

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення призупинити роботу громадського транспорту з п'ятниці, 20 березня, для запобігання зараження коронавірусною інфекцією.

"Як неодноразово наголошується, ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог в громадському транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19, в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять", - повідомила міськрада Ужгорода в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, доручено забезпечити проїзд працівників автобусами в режимі регулярних спеціальних перевезень.

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Крім того, з четверга в Ужгороді через гучномовці на автомобілях патрульна поліція міста буде попереджати жителів про карантин, потенційну загрозу розповсюдження коронавірусу і щоб без необхідності не виходили з дому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182786
 
 
 Топ коментарі
 
Я, конечно, люблю пешком ходить, но не 126 же километров. Все остановится, экономике страны гаплык.
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Посадочных мест в любом тамвае и тролейбусе больше, нежели 10. Сколько? 20? 30? Так почему не перевозить столько, сколько кресел? И да... льготный проезд нужно убрать. Хочешь ехать - плати, как все. А не очень то и нужно... сиди дома.
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Меня еще насторожил этот их закон о признании украинцев носителями русского языка. Реально, идет подготовка к чему-то плохому для нас.
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а жрать людям что? Как в 33м будут морить голодом?
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эпидемия маразма продолжается. интересно, сколько людей уже убили мууудрые меры зелёных фашистов! С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 814
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маршрутка - 10 пассажиров, троллейбус - 10 пассажиров и трамвай 10 пассажиров. Почему 10, а не 5, 12, 20 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 1506? Откуда это число пассажиров зебилы высосали? ИДИОТЫ. да на остановках уже больше людей толпятся и все на нервах
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Посадочных мест в любом тамвае и тролейбусе больше, нежели 10. Сколько? 20? 30? Так почему не перевозить столько, сколько кресел? И да... льготный проезд нужно убрать. Хочешь ехать - плати, как все. А не очень то и нужно... сиди дома.
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О! Такой старый мультик, но такой поучительный!
А возить по 10 человек, в то время, когда толпы стоят на остановках... Все-равно, что водитель катает сам себя по знакомому ему маршруту. Выходит, что все виды городского транспорта совершенно нерентабельны. Их придумали дураки?? Метро для чего придумали? Кто? Тоже тупые люди? Все это было только во благо людей, которые теперь, в 21-м веке, бесполезны.Так поставьте их в дэпо, парки...разберите на металлолом! Это все-равно, что возить по 10 человек. Уничтожить что-то, не найдя альтернативы, глупо. Это мягко говоря). Им хорошо... в авто и с сопровождением. Им плевать на людей. Они не пользуются той продукцией, которую изготавливают в Украине люди, страдающие во всех городах...
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эта власть просто не в состоянии думать. это крысы.
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Видать попы не правильно побрызгали.
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Ужгород сравнительно небольшой город. Отсутствие общественного транспорта это плохо, но для города не смертельно. Другое дело города миллионники. Там уже сейчас на остановках драки А про Кр. Рог и разговора нет - длина города 126 С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 5509 км
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Я, конечно, люблю пешком ходить, но не 126 же километров. Все остановится, экономике страны гаплык.
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надо в Кривом Роге отменить....там всего то 140 км из конца в конец)))
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А шо такое. Родина *********** пострадает из за отсутствия транспорта. Не может такого быть.
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Перестать стрелять,перестать ездить,любить кремлевских мудаков,особенно Вальку Полстакана и Вальку Терешкову,плешивового не надо,неправильно поймут.
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Голосовавшим за шута, желаю и жрать в смартфоне С завтрашнего дня в Ужгороде будет остановлена работа общественного транспорта, - горсовет - Цензор.НЕТ 5872
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Та Ужгород - то такое. Вот если Киев, Харьков, Одесса и так далее остановят...
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Не, Кривой Рог не остановят.
Как же ахметовские заводы и фабрики без рабсилы обойдутся.
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Путлер обнулил РАБссию,другой Ваван обнуляет Украину.Самое интресное, что 22 апреля стадо баранов само скажет,Путлер наш фюрер навечно.Любят на РАБссии всякие даты и юбилеи краснопузых идиотов.
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Меня еще насторожил этот их закон о признании украинцев носителями русского языка. Реально, идет подготовка к чему-то плохому для нас.
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Тогда давайте только на украинском. Не признаваться вообще, что мы когда- то знали кацапский.
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Блін, та навіть Зе і Шмигаль до такого ідіотизму не дійшли (вони в постанові метро обмежилися). Мер Ужгорода про переобрання взагалі не думає?
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То что подписал Зеленский за эти 3 дня,вам покажется сказкой от коронывируса.Типа денег нет,но вы держитесь там...
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