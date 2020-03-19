 Від завтра в Ужгороді буде зупинена робота громадського транспорту, - міськрада

"Як неодноразово наголошується, ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог в громадському транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19, в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять", - повідомила міськрада Ужгорода в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми власності, доручено забезпечити проїзд працівників автобусами в режимі регулярних спеціальних перевезень.
Крім того, з четверга в Ужгороді через гучномовці на автомобілях патрульна поліція міста буде попереджати жителів про карантин, потенційну загрозу розповсюдження коронавірусу і щоб без необхідності не виходили з дому.
Козленок который считал до десяти
А возить по 10 человек, в то время, когда толпы стоят на остановках... Все-равно, что водитель катает сам себя по знакомому ему маршруту. Выходит, что все виды городского транспорта совершенно нерентабельны. Их придумали дураки?? Метро для чего придумали? Кто? Тоже тупые люди? Все это было только во благо людей, которые теперь, в 21-м веке, бесполезны.Так поставьте их в дэпо, парки...разберите на металлолом! Это все-равно, что возить по 10 человек. Уничтожить что-то, не найдя альтернативы, глупо. Это мягко говоря). Им хорошо... в авто и с сопровождением. Им плевать на людей. Они не пользуются той продукцией, которую изготавливают в Украине люди, страдающие во всех городах...
Как же ахметовские заводы и фабрики без рабсилы обойдутся.