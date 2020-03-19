 Судді не призначаються вже четвертий місяць через відсутність ВККС, потрібен новий закон, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови ВРП Олексій Маловацький.

"Конституційний суд скасував норму закону з приводу того, що членів ВККС має бути 12. Їх має бути 15, як було передбачено раніше. Це означає, що умови конкурсу потрібно переглядати, - розповів він.

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"Вища рада правосуддя вже ухвалила рішення про те, що конкурс з обрання членів ВККС не відбувся. Тепер депутати повинні прийняти закон, яким буде врегульовано новий порядок створення цієї комісії. Без нового закону нічого не буде рухатися вперед", - пояснив Маловацький.

За його словами, підготовка пропозицій, які напрацьовує ВРП, на фінальній стадії.

"Ми свої пропозиції вже на цьому тижні завершимо відпрацьовувати і направимо на адресу глави держави і Верховної Ради, щоб ініціювати цей процес. Не можна чекати далі. У країні вже четвертий місяць через відсутність ВККС не призначаються судді, так не може бути", - сказав Маловацький.

Також ВРП, за словами Маловацького, підготувала низку пропозицій, які стосуються врегулювання ситуації з Верховним судом і Верховним судом України.

Нагадаємо, в лютому поточного року Конституційний Суд виніс рішення, яким визнав незаконною ліквідацію Верховного Суду України. Тепер потрібно вирішити, як бути з суддями, які там залишилися.