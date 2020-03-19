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 Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (293) ВККСУ (350) Маловацький Олексій (3)

 Судді не призначаються вже четвертий місяць через відсутність ВККС, потрібен новий закон, - заступник голови ВРП Маловацький

Вища рада правосуддя розробляє пропозиції для закону про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, їх направлять Верховній Раді і президенту Володимиру Зеленському.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови ВРП Олексій Маловацький.

"Конституційний суд скасував норму закону з приводу того, що членів ВККС має бути 12. Їх має бути 15, як було передбачено раніше. Це означає, що умови конкурсу потрібно переглядати, - розповів він.

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"Вища рада правосуддя вже ухвалила рішення про те, що конкурс з обрання членів ВККС не відбувся. Тепер депутати повинні прийняти закон, яким буде врегульовано новий порядок створення цієї комісії. Без нового закону нічого не буде рухатися вперед", - пояснив Маловацький.

За його словами, підготовка пропозицій, які напрацьовує ВРП, на фінальній стадії.

"Ми свої пропозиції вже на цьому тижні завершимо відпрацьовувати і направимо на адресу глави держави і Верховної Ради, щоб ініціювати цей процес. Не можна чекати далі. У країні вже четвертий місяць через відсутність ВККС не призначаються судді, так не може бути", - сказав Маловацький.

Також ВРП, за словами Маловацького, підготувала низку пропозицій, які стосуються врегулювання ситуації з Верховним судом і Верховним судом України.

Нагадаємо, в лютому поточного року Конституційний Суд виніс рішення, яким визнав незаконною ліквідацію Верховного Суду України. Тепер потрібно вирішити, як бути з суддями, які там залишилися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182783
 
 
 Топ коментарі
 
Отож! Реформувати бордель в монастир - марна справа. Треба починати з нуля
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Так, це зараз в Україні найбільша, бля, проблема! Та якби ті шо є зараз сюдді повиздихали до завтра, ніхто б і не помітив!
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Петьо мучив ту суд. реформу і вона здулася, тепер нова команда мучить і не знає, що робить.
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Так, це зараз в Україні найбільша, ***, проблема! Та якби ті шо є зараз сюдді повиздихали до завтра, ніхто б і не помітив!
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100% правий ти, пане Злізняк! Але ВОНИ вважають себе єдино достойними уваги за будь-яких надзвичайних ситуацій! Всі інші, хто не ВККС, не ВРП, не ВС - декорація їх розкішного життя, яку завжди можна замінити. ЦЕ - КАСТА! Каста страшніша за Януковича і по загрозі Україні співставна з Путіним! Вони НІКОГО "зі сторони" до себе не пускали і не пустять! У Зеленського "кишка тонка" знищити КАСТУ і допустити до здійснення правосуддя юристів - вихідців НЕ "из потомственных дворян" - "судейских, прокурорских, МВД-шных и чиновничьих"!!! Зеленський навіть подолати адвокатску монопольку НЕ ЗМІГ!!! Затихло все... Занесл, мабуть, кругленьку суму кому потрібно і "ЗДУВСЯ ТУРБОРЕЖИМ" навіть тут!!!
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Петьо мучив ту суд. реформу і вона здулася, тепер нова команда мучить і не знає, що робить.
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Отож! Реформувати бордель в монастир - марна справа. Треба починати з нуля
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йому байдуже. Хоча...наші судді такі всі знервовані, то імунітет у них не дуже...
знервовані , мабуть, бо весь час переживають за свої тьомні дєлішки.
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то такэ. судьи преходящие. колядувальныки. тут вот крокодил не ловится, не растёт кокос!
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Эту свинью вместе со Львовами, да что там - всей ВРП, давно пора на покой отправить без права занимать любые должности лет 10.
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Судья Высшего хозяйственного. Взяточник и мудак. Хотя в ВРП, судя по их деятельности, других и не набирали
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думал, что он там, ошибся.
просто видел совместные фото с Овсиенко, наверное, либо форум совместный врп и всу либо заседание комиссии по правовой реформе.
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.він заступник Голови ВС Данішевської, вона формально, а де -факто, Голова - пан Львов
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ну тогда за ВСУ можно быть спокойным, коррупция не пройдет)
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судей надо выбирать
а не назначать всяких поддонков
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может коронавирус с этим сословием в мантиях справится , достала эта банда нахлебников сидеть на шее народа Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 2774
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Сколько этих законов нужно?Почти 30 лет принимают,принимают-а их все,кому то не хватает.
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Президент страны Украины ВЫ должно срочно идти в отставку .
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Апустєєт бєз нєго ЗЄмля... Судді не призначаються вже четвертий місяць через відсутність ВККС, потрібен новий закон, - заступник голови ВРП Маловацький - Цензор.НЕТ 7619
Как нам нєскалька часоф пражить?.. Судді не призначаються вже четвертий місяць через відсутність ВККС, потрібен новий закон, - заступник голови ВРП Маловацький - Цензор.НЕТ 7619
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