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 16 тис. медичних масок передано Об'єднаним силам

Для забезпечення протиепідемічного режиму у підрозділи Об’єднаних сил організовано постачання медичних масок, захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, швидких лабораторних тестів для діагностики COVID-19, а також медичної апаратури та приладів для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від цієї хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Зазначається, що за підтримки Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій Об'єднаним силам передано 16 000 медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій.

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Також повідомляється, що на сьогодні у складі Об’єднаних сил є 4 військові мобільні госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок. Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень.

На сьогоднішній день серед військовослужбовців Об'єднаних сил випадків зараження COVID-19 не виявлено.

16 тис. медичних масок передано Обєднаним силам 01
16 тис. медичних масок передано Обєднаним силам 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182779
 
 
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Делается вид бурной деятельности, вот и все. У медиков нет защитных костюмов, в аптеках нет масок и спирта. Ничего нет, есть только морда Зеленского во весь экран!
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Это каких же? Одноразовых? И на сколько - на два часа?
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Капля в море необходимого количества...
Зеленое стадо в своем репертуаре...показуха в турборежиме..
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Где миллионы масок из госерезерва которые должны раздаваться населению бесплатно?
Зеленое стадо морадеры...наживаются на жизнях людей...
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Учитывая, что маски одноразовые, этого на пару дней хватит.
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Це одна на скільки чоловік ,до 16 тис. медичних масок передано Об'єднаним силам - Цензор.НЕТ 7682 кінця епідемії?
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Чому тільки зараз передали, а не місяць назад? Військовосліжбовцям на передовій мали передати ще в перші дні повідомлень про коронавірус.
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