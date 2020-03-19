 Готові надавати волонтерську допомогу для протидії коронавірусу і закликаємо ОП не узурпувати владу, користуючись складною ситуацією, - заява "ЄС"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в заяві партії.
"Партія заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, та в регіонах, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи. Разом з тим ми констатуємо, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які постали у зв’язку із пандемією. Непрофесійні дії призвели до того, що засоби захисту громадян, необхідне обладнання, тест-системи не були вчасно і в необхідній кількості підготовлені для реагування", - йдеться в повідомленні.
"Євросолідарність" зазначає, що особливо скрутною ситуація є в регіонах України.
"Така кричуща бездіяльність влади протягом трьох місяців, коли вже було достатньо інформації про небезпеки, які несе епідемія в різних країнах світу, створила реальну загрозу життю і здоров’ю громадян. А економічна криза, яка почалася ще до епідемії коронавірусу через недолуге та непрофесійне управління уряду "нових облич", призвела до ризиків дефолту України", - наголосили в партії.
Партія готова, використовуючи свою регіональну мережу партійних осередків, активістів та прихильників, надавати волонтерську допомогу в усіх регіонах України і закликає всіх небайдужих приєднатися до цього руху.
"Європейська Солідарність" також застерігає владу від бажання, прикриваючись надзвичайними заходами карантину, остаточно сконцентрувати всі повноваження Офісом Президента і швидко протягнути незаконні, антидемократичні і відверто капітулянтські рішення та законопроєкти.
"Ми застерігаємо владу від спроб вирішити свої політичні задачі за рахунок національних інтересів України", - зазначили в пресслужбі партії.
- Да где ж узко? Я б даже сказал - широко!
- Да, я и говорю: широко мне
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Ось вам закон від ПЄС.
Що заважало ПЄСу, який лементує про бездіяльність влади протягом трьох місяців, подавати цей та подібні законопроекти щодо профілактики, підготовки і подолання наслідків епідемії саме три місяці тому, раз вони такі розумні? Який сенс патякати про бездіяльність, якщо вони самі не зробили нічого, хоча могли?
Вони цього не зробили, натомість в цей критично згаяний час ПЄС лементували про політичні переслідування, виступали за збереження посади за колишнім прем'єром і генеральним прокурором та іншим політичним піаром.
Виходить що ПЄС розумні заднім числом, а їх лемент зараз є продовженням цього самого політичного піару.
Может с короновирусом должна бороться законодательная ветвь власти?
А может, вообще, - Конституционный суд подключить?
Чому ПЄС критикують більшість за те, що вони могли зробити самі і для чого вони наділені повноваженнями, але не зробили і навіть не намагались?
Что ж, настал этот момент
Владимир Завгородний:
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.