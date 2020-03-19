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Все про:карантин (455) Європейська Солідарність (297)

 Готові надавати волонтерську допомогу для протидії коронавірусу і закликаємо ОП не узурпувати владу, користуючись складною ситуацією, - заява "ЄС"

Партія "Європейська Солідарність" підтримує введення превентивних заходів влади з протидії епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це йдеться в заяві партії.

"Партія заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, та в регіонах, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи. Разом з тим ми констатуємо, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які постали у зв’язку із пандемією. Непрофесійні дії призвели до того, що засоби захисту громадян, необхідне обладнання, тест-системи не були вчасно і в необхідній кількості підготовлені для реагування", - йдеться в повідомленні.

"Євросолідарність" зазначає, що особливо скрутною ситуація є в регіонах України.

"Така кричуща бездіяльність влади протягом трьох місяців, коли вже було достатньо інформації про небезпеки, які несе епідемія в різних країнах світу, створила реальну загрозу життю і здоров’ю громадян. А економічна криза, яка почалася ще до епідемії коронавірусу через недолуге та непрофесійне управління уряду "нових облич", призвела до ризиків дефолту України", - наголосили в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену

Партія готова, використовуючи свою регіональну мережу партійних осередків, активістів та прихильників, надавати волонтерську допомогу в усіх регіонах України і закликає всіх небайдужих приєднатися до цього руху.

"Європейська Солідарність" також застерігає владу від бажання, прикриваючись надзвичайними заходами карантину, остаточно сконцентрувати всі повноваження Офісом Президента і швидко протягнути незаконні, антидемократичні і відверто капітулянтські рішення та законопроєкти.

"Ми застерігаємо владу від спроб вирішити свої політичні задачі за рахунок національних інтересів України", - зазначили в пресслужбі партії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182777
 
   
 Топ коментарі
 
Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9086

Что ж, настал этот момент

Владимир Завгородний:
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.

Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.

Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
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Как это волонтерская помощь от Пороха и его людей? Зебилы же 5 лет подряд орали что Порох и его люди только все воруют Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9666
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По мєтодічці треба коментувати подібні новини таким чином: "У-у-у, соєві порохоботи!"
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Как это волонтерская помощь от Пороха и его людей? Зебилы же 5 лет подряд орали что Порох и его люди только все воруют
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Начали за здравие, а кончили за упокой. То говорили слишком рано метро закрыли, теперь говорят слишком поздно.
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- Ну, узко мне, узко!
- Да где ж узко? Я б даже сказал - широко!
- Да, я и говорю: широко мне Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2473
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це ж петеботи, у них інструкції
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Потрох лично пойдёт разносить продукты больным и пенсионерам.
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Не, Зеля на велике повезет. Он же в фильме так красиво на велике на работу ездил... Зебобам очень нравилось... А в реле на кортежах гоняет. И МВФ Зе так красиво в жопу посылал (в фильме). А в реале послали его. А еще он в фильме тризуб всегда на лацкане носил. А в реале не носит. Стесняется, наверное.
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Потрох лично пойдёт разносить продукты больным и пенсионерам бесплатные советы
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Это была изуверская хитрость у Порошенко - чтобы было откуда воровать, приходилось увеличивать ВВП...
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По мєтодічці треба коментувати подібні новини таким чином: "У-у-у, соєві порохоботи!"
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При абсолютній владі за півроку довести країну до коллапсу треба бути талановитим ідіотом, але то таке - треба бути повним ідіотом, щоб обрати ідіота та ще й його підтримувати у цьому. У мене все.
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Вот же суки! Уж кому угодно можно критиковать Зе команду,только на ПЕСам
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Вас вже нічого не врятує - зебілізм не лікується.
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Вот шо ж вы порохососы прячете личико от людей? Ссыкотно?
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Шо ж ты лишнехромосомный за ником прячешься? Личико то открой. Или бздишь?
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чого так лаконічно? Краще було б - пишаюсь найкращим пердизентом!
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Цікаво що ПЄС, яка сама є частиною влади - фракцією у ВР, зовсім не переймалась проблемами коронавірусу і поширення епідемії, зате була зайнята постійним лементом про політичні переслідування. А тепер вона ж звинувачує владу у бездіяльності.
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ПЄС знаходиться в опозиції! А шо ************ не вистачає у зебілів шо їм потрібний ПЄС?
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Те що ПЄС знаходиться в опозиції - заважало їй звертати увагу більшості на проблеми епідемії? Чи був за ці три місяці поданий хоча б один законопроект від ПЄСу з цього питання? До чого зараз лемент про те що влада "втратила 3 місяці", якщо вони самі також нічого не робили?
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Вся відповідальність на правлячій більшості! Не маніпулюйте фактами!!!
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Тоді за що народні депутати від ПЄС отримують заробітну плату? Виключно за захист інтересів своєї фракції і представництво особистих інтересів Порошенка в ВР?
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Ви не розумієте як влаштована ієрархія в законодавчому органі?
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Так особистих інтересів Порошенка, знову у зебілоїдів винен Порошенко! Нічого дивного!!!
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За те, що представляють в парламенті своїх виборців, працюють в комітетах, подають законопроекти.
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То які саме законопроекти вони подали стосовно боротьби з коронавірусом за час, як вони називають, трьохмісячної бездіяльності влади - у грудні, січні, лютому?
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Заходишь в гугл, набираешь запрос и читаешь. Или тебя кто-то за руки держит?
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а за що наприклад отримує ЗП в ВР ОПЗЖ вас звісно не цікавить... Вас найбільше цікавить чому патріоти України взагалі ще в раді...
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ОПЗЖ це взагалі проросійська сила і розмова зараз не про неї. Якщо ОПЗЖ заявить що вони всі дуже розумні і знали як боротись з коронавірусом три місяці тому, але нічого для цього не зробили - у мене будуть до них такі ж питання як до ПЄС.
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Цей законопроект за 13 березня коли подібних законопроектів вже було вдосталь, мені цікаво чим займались в ПЄС за час, як вони кажуть, трьохмісячної бездіяльності влади.
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Хто зебілам заважав подати такий же закон раніше???
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Так вони його подали і прийняли приблизно в той же час.
Що заважало ПЄСу, який лементує про бездіяльність влади протягом трьох місяців, подавати цей та подібні законопроекти щодо профілактики, підготовки і подолання наслідків епідемії саме три місяці тому, раз вони такі розумні? Який сенс патякати про бездіяльність, якщо вони самі не зробили нічого, хоча могли?
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А нічого, що з лютого Рада не розглядала нічого, окрім закону про дерибан землі. Навіть Разумков "ізрьок", що доки не опрацюють цей закон інші будуть чекать. А хламідія (здається він, хоча можу й помилятись) казав, що через земельний закон на паузі чекають дуже потрібні соціальні законопроекти. В цьому теж Порох винен? Ну і, звісно, хто ж, як не Порох, винен у тому, що ВСЯ виконавча влада - зелена. А саме вона мала готуватись до епідемії. Це тепер треба змінювати законодавство, щоб виправити бездіяльність уряду самокатчика. Ото ж клятий Порох! Він, як Обама (а тепер Трамп) на московії, прям усюди і завжди
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Мені до одного місця що там ізрьок Разумков. ПЄС лементує що влада 3 місяці не боролась з коронавірусом, хоча повинна була. Значить в ПЄС хочуть сказати, що вони знали про небезпеку, а одже могли за ці 3 місяці а то й раніше підштовхнути владу до боротьби, попередити, привернути увагу через ЗМІ або хоча б "умити руки" відповідними законопроектами за власним авторством. Завдання ПЄСу - діяти на користь України чи діяти на шкоду правлячій більшості?
Вони цього не зробили, натомість в цей критично згаяний час ПЄС лементували про політичні переслідування, виступали за збереження посади за колишнім прем'єром і генеральним прокурором та іншим політичним піаром.
Виходить що ПЄС розумні заднім числом, а їх лемент зараз є продовженням цього самого політичного піару.
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Тобто потрібно, щоб "ЄС" відкрито сказала, що у влади бездарі? Адже не тіки вони ("ЄС"), але й правляча партія бачила те саме, що й "ЄС", але ніц не робила, зате встигла попіаритись на Санжарах. Нє? До дого ж такий собі Радуцький ще й встиг "нєплохо прібарахліться" на продажу масок. А значить вони розуміли, що відбувається. І тепер вам поперек горла стає те, що "ЄС" про це каже, але поперек горла не стає бездіяльність влади? Крім того, 3 місяці тому ніяких нових законів не потрібно було, щоб уряду підготуватися до пандемії, а при необхідності подати до ВР необхідні, на думку уряду, законопроекти для запобігання розповсюдженню від МінОЗдоров. І де в цьому ланцюжку будь-яка політична сила (в тому числі і "ЄС"), окрім правлячої партії?
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Кто назначил исполнительную ветвь власти?
Может с короновирусом должна бороться законодательная ветвь власти?
А может, вообще, - Конституционный суд подключить?
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То есть почему правящее большинство в Раде 3 месяца не мычало и не телилось Вас лично совсем не заботит?
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Мене - хвилює, як їх виборця, але не парламентаря і не суб'єкта законодавчої ініціативи.
Чому ПЄС критикують більшість за те, що вони могли зробити самі і для чого вони наділені повноваженнями, але не зробили і навіть не намагались?
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Телевизор приучил за 5 лет во всем винить Порошенко. Рефлекс Павлова выработался.
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Что ж, настал этот момент

Владимир Завгородний:
Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.
Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.
Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.

Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.

Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.
Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.
И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.
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Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб ... ну зачем такие сложности , может лучше бригаду на вызовы организуете из поважных людей партии ? А Ирусик поработает санитаркой полы в палатах помоет ?
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Доречі, а де Скалецька з фізруком? Потрахались в санжарах і в кущі? Це не справедливо. Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6167
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Скалетская готова еще две недели карантинить, а вот физрук все, спекся. Надо нового, а лучше двух.
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А де поділася бубочка? На Теслі лікарів до робити підвозить? А відосік про те буде?
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Йому не до того, він труп Еріки ховає.
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Зебобіки день і ніч шукають винуватого у своїй перемозі на виборах президента. Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2028
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так пеца тот еще провокатор. Это ж надо уметь обозлить народ настолько Готові надавати волонтерську допомогу для протидії коронавірусу і закликаємо ОП не узурпувати владу, користуючись складною ситуацією, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1279
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Г+Г это "Пецин" провокатор? Может ещё и ЮВТ - "Пецин" провокатор?
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Песики выпустите своего губошлепа на улицы сразу все разбежатся на карантин
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Ти свого прєзіка вже випустив, тепер його хєр зловищ, без повідця.
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Марадёрам из анальных пружин, где каждый второй гражданин ******** и прихвостень рюкзака, поверить - себя престать уважать. Белецкий ещё аваковской баланды отведает... придёт и его черёд
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Цинізм пороха зашкалює. Бійся найців дари приносящих.
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А чому б зебілам не зібратись у волонтерські групи і не допомогти своєму припіздєнту, який просрав усе, що йому залишили бариги? Ви як, комсомолець, повинні бути в перших рядах, а не гріти дупи на теплих диванах! Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 82
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Бойся зелёных соплей размазанных по Украине! Готовы оказывать волонтерскую помощь для противодействия коронавирусу и призываем ОП не узурпировать власть, пользуясь сложной ситуацией, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3142
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Знову цей опухший мужик з мішками під очима. Хто він такий?
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а где эти героические зебилы типа радуцкого продавшего зарубеж весь резерв Украины защитных масок, где не боящаяся короновируса **********, где эта зеле шлюха богутская предлагавшая трахаться чтобы не заболеть? почему их нет среди камикадзе которые будут бороться с короновирусом в стране????
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Ні нада піріхадіть на личнасці! - Зєбоба "Повне зібрання висловлювань"

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порошенко Коронавирус на панамский офшор выведит
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вірус йому ще й "должен" буде )
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Знову цей опухший мужик з мішками під очима. Хто він такий?
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не устанно работает "напарником", помогает зеле и нам не забыть про него
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Стоит Петя и щиплет корпию. Смеюсь от души.
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100% схему придумали, как на вирусе бабла срубить.
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Надо не "быть готовыми", а оказывать эту помощь РЕАЛЬНО. А не политической трескотнёй о "вопиющей бездеятельности власти"!!!
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