EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  3594  19
Матеріали за темою:
Все про:Житомир (212) карантин (386) Сухомлин (4) COVID-19 (1240)

 У Житомирі підтверджено перший випадок коронавірусу, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання COVID-19 в місті. Це 56-річний житель міста, який повернувся з Австрії.

"Перший підтверджений випадок у Житомирі", - повідомив він у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житель Житомира, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан його більш-менш нормальнеий", - сказав Сергій Сухомлин у відеозверненні.

Він також повідомив, що буде кілька груп медичних працівників, будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відстежити тих людей, які зараз спецпотягом і спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом. ВIДЕО

"Якщо є температура або інші ознаки захворювання, то вони прямо там будуть проходити експрес-тести", - зазначив мер Житомира.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182775
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мабуть не пожалів півторушку гривень, за свої гроші здав аналізи.
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, немає в Житомирі. Але ж і Київ недалеко.
 показати весь коментар
 
как показала практика 90% прокаженных -это туристы и заробитчане , которые заведомо знали шо находятся в группе наивысшего риска, но ложили на карантин и всех окружающих, даже на близких родственников да и что говорить и сейчас ложат... 10% -это те кого они заразили...
 показати весь коментар
 
 
Й Іспанії від вірусу за добу померло понад 200 осіб, заражених побільшало на чверть
Сьогодні о 14:17•Європейська правда
В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби
 показати весь коментар
 
Сейчас 222 642/9 115/84 506. А на график вообще смотреть страшно, пробирает...
 показати весь коментар
 
вспомнилась очень старая притча про чуму...
 показати весь коментар
 
Киевская больница БСМП. Поголовно почти были "абы не Порох". Но тут грянул коронавирус. И что? И больница бросилась к... Порошенко. Финансируется восстановление 10 аппаратов ИВЛ. С*ки, почему не к Зеленскому???!!!
 показати весь коментар
 
 
Ти розумієш що якби порох і бездарна супрун не витратили 5 років медреформи на "сімейних лікарів" - то ці апарати ІВЛ вже тоді були б відновлені?
 показати весь коментар
 
а шо будет, если бы тысячи тестов на опережение запустили?
 показати весь коментар
 
"караванами, пароходами , самолётами, автомобилями.... я к тебе прорвусь mon amie..." В Житомире подтвержден первый случай коронавируса, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 9234
с почином !
 показати весь коментар
 
****, з'їздила на лижах покататися...
Там 100% інфікування туристів було.
З цих курортів хвиля накрила всю Європу.
 показати весь коментар
 
 
ЙВ Бергамо больше сотни трупов, их начали вывозить армейскими грузовиками

ВИДЕО: https://inforesist.org/v-bergamo-bols
 показати весь коментар
 


Луиза Чкалова@4kalova_luiza 17 мин

8 числа они совместно праздновали 8 марту
10 числа они заболели
12 числа вся страна узнала, что их у их подруги кови - они молчат
13 числа подруга, с которой они 5 дней назад праздновались, умирает от заразной вирусной болезни - они молчат!!!
19 числа - ой, шось нам дуже плохо
 показати весь коментар
 
Где доказательства? Для нагнетания можно говорить что угодно! А вируса то и нет никакого! В заболевшие-умершие записывают от других болезней.
 показати весь коментар
 
Зеля навозвращал... Это еще где то три автобуса и электричка зараженные ходят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору