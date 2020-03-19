 У Житомирі підтверджено перший випадок коронавірусу, - мер Сухомлин. ВIДЕО

"Перший підтверджений випадок у Житомирі", - повідомив він у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житель Житомира, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу у цієї людини. Стан його більш-менш нормальнеий", - сказав Сергій Сухомлин у відеозверненні.
Він також повідомив, що буде кілька груп медичних працівників, будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відстежити тих людей, які зараз спецпотягом і спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.
"Якщо є температура або інші ознаки захворювання, то вони прямо там будуть проходити експрес-тести", - зазначив мер Житомира.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
Сьогодні о 14:17•Європейська правда
В Іспанії на четвертий день жорстких карантинних заходів кількість заражених коронавірусом збільшилась на 3 431 - це на 25% більше, ніж було зафіксовано минулої доби
с почином !
Там 100% інфікування туристів було.
З цих курортів хвиля накрила всю Європу.
ВИДЕО: https://inforesist.org/v-bergamo-bols
Луиза Чкалова@4kalova_luiza 17 мин
8 числа они совместно праздновали 8 марту
10 числа они заболели
12 числа вся страна узнала, что их у их подруги кови - они молчат
13 числа подруга, с которой они 5 дней назад праздновались, умирает от заразной вирусной болезни - они молчат!!!
19 числа - ой, шось нам дуже плохо