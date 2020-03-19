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 Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе". ФОТО

В центральній районній лікарні Києво-Святошинського району не вистачає працівників, а костюм лікаря, який контактує з хворими, має слабкий рівень захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці медсестра лікарні Ніна Козловська, звертаючись до влади.

"Ми нічим не забезпечені. Нас залишили сам на сам. З нас зробили смертників-камікадзе", - зазначає вона.

Козловська також вказує на конкретні проблеми лікарні.

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"У відділення звозять людей з підозрою на коронавірус, а подивіться на костюм лікаря! Про підвищення зарплат не йдеться, немає захисту, нестача людей, перепрацювання не оплачуються. Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову і маніпуляційну ... Звертаюся до жителів Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділенню ЦРЛ Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами", - пише медсестра.

Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 01

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Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: З нас зробили смертників-камікадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182770
 
   
 Топ коментарі
 
Петя и купил 10 ИВЛ, по 2млн грн каждый.

А что купил твой Зеля?
А что купил твой Беня?
А что купил твой 95-й анал?
А что купил твой медиа шлюха дубинский?

ЗАчем ты голосовало за власть, которая уничтожает украинцев?
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А новое лицо Скалетская говорила, что с защитными костюмами все отлично! Правда, врачи уже тогда чувствовали подвох...

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 6753
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Если она голосовала за ЗЕ, то теперь просто обязана стоически погибнуть на боевом посту, как настоящий мужчина. Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 6439
Ее тогда воспоют в зеленых легендах, как первого и последнего героя ЗЕбанария.
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Нет она видимо так как и вы голосовала за порошенко и его протеже парамедичку супрун. Вот она при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли небось, амнезия.
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Если бы она голосовала за Пороха, то знала бы, что обращаться к ЗЕ бесполезно. Он только звиздит.
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ЗЕбобик,какие реформы провел твой обосранец ЗЕнаркоман??? Полный 0 с минусом,год прошел **** хкже чем в 90-стые стало.
Что ЗЕнарик сделал для армии?
так что рот свой ЗЕвонючий закрой,мразь тупая.
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У Зеленой власти было 3 месяца, что бы подготовиться, но нет. Подготовка для лохов. Просто днище!

Зеленая власть сознательно уничтожает население страны!
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Вже пора гнати. Навіть Легетівний більше протримався
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А новое лицо Скалетская говорила, что с защитными костюмами все отлично! Правда, врачи уже тогда чувствовали подвох...

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 6753
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Ну так видно же, что у Скалецкой с защитным костюмом все отлично...
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Эта ЗЕшлюха еще бы космический скафандер одела.
Боже!какое скотство ,рабочие медики в масках а это ЗЕсущество экиперовалось по полной,ЗЕ мрази.
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Зачем резиновые сапоги??? Она всю смену « гуляет» в одном и том же костюме по всей больнице и палатах? Вы думаете в наших больницах намного лучше?? Нет. Одеваем желтые единоразовые халаты когда заходим в палату пациентов ( там же при выходе из палаты, халат выбрасываем в мусорку и опять же, вы снимаете все в заряженной комнате и так сказать берёте весь удар инфекции на себя), перчатки и hood with а negative pressure который по правилам тоже используется одним человеком во время смены а потом выбрасывается, но сейчас НЕТ нужного количества поэтому больница пытается дезинфицировать головные уборы своими средствами и силами чтоб можно было подольше и чаще их использовать!! Пациенты лежат в обычных палатах. Персонал НЕ ходит в каких либо защитных костюмах или масках по коридору вообще. Люди с подтверждённым вирусом лежат по соседству с обычными пациентами и это возмутительно тк я работаю с тяжело больными, с теми которых откачали в реанимации и направили к нам в отделение и наоборот. Единственное что хорошо сделали, так это то что запретили приходить посетителям. Иногда я просто не могу протолкнутся в палату к пациенту из за количества этих посетителей не говоря уже о шуме от них, грязи и всякой заразе они распространяют. И да, никакие « бедствия» не имеют ни малейшего влияния на количество персонала и зарплату.
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И ещё, это а порядке вещей работать внеурочные почти каждую смену. Обычная смена с 0630-1900. Частенько приходиться оставаться до полуночи пока не найдут персонал.
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у вас же должны быть скафандры как у космонавтов!! Показывали весь китай так ходил. А если вы ходите как эта женщина, вам хана. У нее же шея открыта! Должен быть совершенно другой костюм!
и маска!! у вас есть ffp3?
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Женя-Женя ,нет , « скафандра как у космонавта» нет. К обычному PPE, прилагается только специальный шлем к которому подаётся кислород ( этот же шлем мы используем когда ухаживаем за пациентами с активной формой туберкулёза). Только у нескольких отделов есть комната с негативным давлением и только ОДНА. Так что пациенты с подозрениями на вирус и подтверждённым вирусом лежат в отделении со всеми остальными. Конечно мы очень стараемся как можем держать двери закрытыми и соблюдать все правила безопасности НО знаете люди везде одинаковые. Пока натянешь на себя всю эту « одежду» - это время, спрашиваешь пациента что нужно, проверяешь все, просишь звонить по надобности чтоб избежать лишнего визита так нет! У меня один ( правда на подозрение на вирус), жал кнопку вызова каждые пол часа! И почему? « мне другой стаканчик нравится, найдите мне другой канал по телевизору- хотя пульт управления прямо у него в руках! Короче, злости не хватает. Тут и без вируса не знаешь как успеть усмотреть за всеми посколько отделение для тяжелобольных. За документацию вообще молчу, нет времени на стул присесть, практически все всегда пропускаем 15 мин перерыв и стараемся вырваться на « обедние 30 минут» которые я частенько приходятся на 4-5 вечера. Вот так. Как я и сказала , мы в больнице очень стараемся чтобы помочь всем как можем.
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но если у вас нет должной защиты, как вы можете работать? вы заразитесь сами и членов своей семьи! и вы либо выпадете из строя (в лучшем случае на 2-3 нед), либо... сами знаете. Тоже относится к вашим членам семьи!
Вас обязаны обеспечить макс. защитой!
И еще вопрос: зачем держать больного, который просит найти канал по телевизору?? По определению он не тяжелый, и должен сидеть дома!
Почему медики массово не поднимают вопрос о своей защите, одна эта медсестра сподвиглась!
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да я сразу сказал - наши больницы будут главными распространителями кови! и тут не поспоришь! проблема в том, что быстро закончатся медики((((
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А у порошенко и его протеже супрун было несколько лет. Вот парамедичка при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли историю небось, амнезия. А вы три месяца.
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Cпасибо, долго ждал. В том, что сттрана не готова к борьбе с коронавирусом, виноват Петя, котторый хрен знает когда, еще до появления корона вируса, был президентом. Долго ждал такой тупой комментарий, спасибо, сереженька, что написал

Кстаи когда сраку с дивана поднимешьи пойдешь исправлять все то, что напаскудил твой преЗЕдент?
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Оце і є наслідком дій рехформаторів, які думали тільки про власні кишені. Від кравчука до зеленського. Що б у Держрезерві не було нічого у випадку критичних ситуацій... де ще таке є?
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Не до вас, надо судей, чиновников и депутатов обеспечить защитными средствами, ато им не комфортно воровать. А вы, как представитель простого народа можете и потерпеть.
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У Зоряны нужно попросить! Власть пиндунов. И Зе от Пе далеко не ушел.....
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https://prm.ua/ru/vo-vsem-mire-zapreshhen-eksport-meditsinskih-masok-a-ukraina-prodala-ih-uzhe-900-tonn-lutsenko/ https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200315-********-prodala-nimechchyni-2-mln-medychnyh-masok/ тобто, при Пороху їх зробили, при моніці - продали. Але ж коли з головою не дружиш, тоді - так, "и Зе от Пе далеко не ушел"
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В принципе, можно из прозрачной полиэтиленовой пленки и скотча поклеить. За образец взять выкройку народной рубахи. Любая длина. Дезинфицировать просто. И выкинуть не жалко. Имел опыт , когда в отделении дома престарелых началась повальная смертность от неведомой хвори. ( 20 лет назад дело было). Бабушки, заразившись, умирали через 3-5 дней . За две недели перемерла четверть отделения.Когда соорудили карантин, как сумели, смертность прекратилась.. Лечения не было, средств защиты тоже. Сейчас рынки закрыты, может кто то из предпринимателей рулон пленки пожертвует ?
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Гипермаркеты типа Ашана - открыты - там все есть.
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Скалецкую , Ляшко с Радуцким в это одеть ,и в бригаду на вызов , что бы у них мозги на место встали и перестали бравые речи вырабатывать ,а начали работать в правильную сторону, вы что Бергамо тут решили устроить Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 2609
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Жесть.Страна чудес некоторые себе премии по несколько лямов назначают,а врачи в резиновых сапогах по больнице ходят
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Це називається "економія фонду заробітної плати", а звідки ви думаєте набігають такі "премії"? З недоплачених понаднормових, вислуг, лікарняних та іншого.
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Так премії отримували міністри "Найвидатнішошго уряду за всі роки незалежності", які правда всю економіку ухайдокали за пів року. Новий уряд буде значно кращий за попередній і через пів року забезпечить всіх лікарів захистними костюмами.
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Ніякого толку не буде, поки це зелене шобло при владі.
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А шобло пороха и его протеже парамедички какого цвета? Вот она при поддержке парубия и гройсмана развалила и добила окончательно украинскую медицину. А ещё у этих деятелей был ещё один кореш министр здравохранения с дипломом консерватории Квиташвили. А перед этим министершей была такая себе богатырёва. Забыли небось, амнезия. От этих толк был?
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Медицинский костюм??? Хммм...а вот медицинский шлем для лабораторий это как раз то!!! Это временный выход для посещения метро. И его работу можно частично возобновить. Т.е. пускать только людей в шлемах, причем на каждой станции они должны продаваться. Без изоляции не пускать.
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Гумові чоботи --назад в минуле , в радянщину ... Най мама Рима побігає добу в таких чоботах по хаті , побачимо як взвиє .
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Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·22 ч

Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
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А що ці всі люди купляють в аптеці, цікаво. Ні масок, ні антисептиків там все рівно немає. Парацетамол і аспірин беруть?
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Из медиков всей страны сделали камикадзе. Маски сами в аптеках покупают, я уже не говорю о каких-то защитных костюмах, дез. средствах и т.д. Тотально убогая и нищая медицина-- зеркало всего общества.
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А що в "Україні в смартфоні" костюмів для лікарів немає.
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Екстренно йдуть зйомки нового сезону "Голобородька" Там будуть і маски і захисні костюми. По інсайдерській інформації, в кінці сезону буде хепіенд. Так шо "дорогий" мій мудрий наріде, как говоріцца - хуже нє будєт!
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Поздно просить, особенно учитывая как просили их на выборах думать, прежде чем голосовать за новые молодые лица по приколу
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Скорее уж сдохнешь ты - вероятность выше.
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Кто ненавидит украинцев? Лахта и ********* в едином порыве.
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А ты посмотри, кто ходит без масок, лезет в переполненные маршрутки, лазит по базарам и квасит под АТБ пиво.
Все идет, как надо. Быдло само приближает свой конец. Главное ему не мешать.
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Не хвилюйтесь, все буде значно краще - помруть не більше 8%, а то вже і не більше 4%)))
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В Украине, обильно населенной дегенератами, ведущими не самый здоровый образ жизни (да-да - это тот самый гнойный нищий быдляк, который голосовал за ЗЕ и ОПЗЖ), и с уровнем медицины, как в Никарагуа 100 лет назад, эти цифры будут в разы выше.
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Як ваші бпп голосували в унісон з оппоблоком забули? А ми - ні.
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Ну вы и другие надписи на заборах до сих пор помните.
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Наша мета - комунизм! Як таке можна забути...
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я еще год назад говорил, что избирать квартального дурачка президентом страны - это к катастрофе и колапсу страны.
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синій кіт@syniy_kit 3 ч

Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".

Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.

Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?

На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.

Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
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Не надо масок.
Не надо костюмов.
Не надо ИВЛ.
Не надо никому ничего разъяснять тогда, когда нормальный человек бы давно уже все понял и принял меры.

Просто дайте всему идти , как оно идет. Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 8732
А потом аккуратно закопаем ЗЕлекторат в каком-нить чумном могильнике и начнем отстраивать Украину с нуля...
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Зато Скалецкая 2 недели отдохнула "на карантине" в Санжарах.... "Мы готовы к эпидемии".....
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Шмаркля заклав в бюджете на Рнбо 20 млрд гривень,якраз для тавих випадків.Де вони ділися,вони вже в Бені,чи в Оман переіхали? Де ділися 120 млрд Гройсмана? Зате як весело шмаркля гуляла ,під фонтанами бігала,шаурму жрала,Ніагарою любовалася,дітей своіх в Японію возила.Завидуйте 73%,ви все зробили для цього,ну а самі у Шарика відсас.йте.Дякую вам,лохам.
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Порх за 5 років 1 раз, за свої кошти поїхав на відпочинок і скільки соплів та вою було! ПреЗе за півроку 6 разів по теплим краям і нічого. Літак збили і преЗе тільки через сутки, із заїздом в мацквабад добрався. Так що все ОК! Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 2090
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выбрали зеленую зал*пу, теперь существуйте. Бог в помощь. Че там кофе идешь пить, или как ?!
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Не треба гнати на Зелю. На місцях 300,000 чинуш старох гвардії - пост-радянської системи. І зеля їм як кістка в горлі. Вони використають коронавірус проти нього.
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не ври маски тесты высланы и надбавка врачихам 200 процентив...
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На цензорі, трохи раніше, писали, що якісь люди дуже виявляють бажання допомлгти з боротьбою проти коронавірусу. Може вони зглянуться, чи то тільки на словах? https://censor.net.ua/news/3182777/gotovy_okazyvat_volonterskuyu_pomosch_dlya_protivodeyistviya_koronavirusu_i_prizyvaem_op_ne_uzurpirovat
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МВФ послав Зе і Мадуро! Наші олігархи послали Зе! Він, як колись в свойому квні кривлявся з янукода, тепер переходить із статусу обраного в статус посланого.
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Економ варіант захистного костюма: Дощовик, що вдівається через голову + водолазна маска+ респиратор.
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директору укрпочты платят зарплату 1-2 млн/грн. в месяц. Медикам - около 5 тыс грн в месяц. Так может пусть директор укрпочты пойдет на борьбу с коронавирусом?? а медики могут спокойно уволиться. Работу за 5 тыс грн и без этого цирка они себе всегда найдут.
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Проблема в том, что маски и костюмы сейчас негде купить ни за какие деньги, их просто нет.
Иностранные производители выполняют гос заказы своих стран и их ближайших союзников.
У нас такого производства очень мало, но оно уже работает над нашим гос заказом. Этого не хватит, но производят, сколько смогут.
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значит они не должны выходить на работу. Это нонсенс - защиты нет, но вы выйдите. Авось пронесет. А если нет - на похороны скинемся???
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Да, ситуация критическая, не только у нас, но и почти во всем мире. Врача никто не обвинит в трусости, если он решит уйти в такой ситуации. Но это наша жизнь и наши реалии. Тешить себя, что все хорошо или говорить о том, что нужно было уже ничем не поможет. Давайте просто делать что должны и не мешать тем, кто может помочь лучше чем мы.
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она не должна работать с особо опасными инфекциями в таком прикиде. В правовой стране она должна подать в суд на руководство, которое не обеспечило ей защиту и требовать компенсации. В китае медиков эксплуатировали нещадно, но безопасность им обеспечили на высшем уровне. А у нас - это бред. Проще уволиться, чем героически умереть. Никто и не оценит.
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Анонимный доктор одной из государственных больниц Великобритании
Инфекционное отделение, где я работаю, теперь стало отделением коронавируса. Это «красная зона» - одна из самых заразных зон. К нам поступают все пациенты, у которых был положительный тест, за исключением тех, которые настолько серьезно больны, что им требуется интенсивная терапия. Мы знаем, что некоторые из наших пациентов умрут.
Неделю назад мне выдали полный набор средств индивидуальной защиты (СИЗ). Он состоит из респиратора FFP3, защитного щитка для лица, хирургического халата и двух пар перчаток. Но недавно нам сказали не беспокоиться об этом: «Отнеситесь к этому как к сезонному гриппу». Теперь мы должны носить обычную хирургическую маску, пару коротких перчаток и пластиковый фартук, который не закрывает тело целиком, как хирургический халат. В одежде, которая может быть заражена коронавирусом, я должен идти на осмотр к другим пациентам.
Это противоречит европейским рекомендациям и рекомендациям ВОЗ. В руководствах говорится, что при контакте с больными коронавирусом нужно использовать полный набор СИЗ. Я в ужасе. Я серьезно думаю о том, смогу ли я продолжать работать врачом. Я не боюсь заболеть - я молодой и здоровый. Но не могу справиться с мыслью, что в таких условиях я могу заразить других пациентов, которые могут умереть, - а такой риск всегда остается, если нет надлежащего СИЗ. Это ужасно, это неописуемо. Это не сезонный грипп. Это новый вирус с большей смертностью, и мы знаем о нем гораздо меньше. Я не могу поверить, что Управление общественным здравоохранением Англии изменило рекомендации по СИЗ.
Мне также непонятно, почему у докторов больше не берут анализы и не отслеживают их контакты. Сотрудникам больницы говорят, что их не будут тестировать без выраженных симптомов. Это невероятно. Если нам не дают пройти тестирование, то как мы узнаем, сколько других людей - пациентов - мы заражаем?
По материалам https://meduza.io
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я думаю они уже всё вывозят, детей ихних в Украине точно нет
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А не хотите пойти завтра под АП на Банковую? Голосовали же за Зе не меньше 80% среди медиков.
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