 Я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка, - Шахов про заяву Зеленського

Про це він заявив під час трансляції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Так, я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка. І я б порадив адміністрації президента детальніше перевіряти інформацію, а потім тільки інформувати людей. Ще раз заявляю, я не був у парламенті, я не голосував, я не реєструвався, мої колеги не голосували (замість мене. - Ред.)", - заявив Шахов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.
Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.
он же сказал, что карточка была и кто-то из друзей шахова "кнопкодави"... но это меньшее зло чем если б болезный был в зале!!! - это почти дословно....значит опять двадцатьпять? !!!
Буба:
- Какая разнича про що бзднуть,