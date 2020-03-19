EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  16264  22
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7293) Зеленський (4857) карантин (386) Шахов_Сергій (54) Офіс Президента (283) COVID-19 (1240)

 Я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка, - Шахов про заяву Зеленського

Народний депутат, у якого виявили коронавірус, Сергій Шахов ("Довіра") заявив, що отримав телефонний дзвінок з Офісу Президента Володимира Зеленського з вибаченнями.

Про це він заявив під час трансляції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка. І я б порадив адміністрації президента детальніше перевіряти інформацію, а потім тільки інформувати людей. Ще раз заявляю, я не був у парламенті, я не голосував, я не реєструвався, мої колеги не голосували (замість мене. - Ред.)", - заявив Шахов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182769
 
 
 Топ коментарі
 
Такой "защитник" шахтёров и обездоленных из Куршавеля проездом в имение под Киевом с забором как у Януковоща.
 показати весь коментар
 
Усрался... Парламент обработать огнемётами.
 показати весь коментар
 
Да я не пойму, он что так сильно кого то волнует?.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка !
 показати весь коментар
 
 
Да я не пойму, он что так сильно кого то волнует?.
 показати весь коментар
 
 
конечно, ставки делают- быть или не быть и в тайне желают - не быть
 показати весь коментар
 
Такой "защитник" шахтёров и обездоленных из Куршавеля проездом в имение под Киевом с забором как у Януковоща.
 показати весь коментар
 
 
Усрался... Парламент обработать огнемётами.
 показати весь коментар
 
 
ну тады надьку позвать , у нее и план есть
 показати весь коментар
 
 
опять преЗЕдент сбрехал?
он же сказал, что карточка была и кто-то из друзей шахова "кнопкодави"... но это меньшее зло чем если б болезный был в зале!!! - это почти дословно....значит опять двадцатьпять? !!!
 показати весь коментар
 
 
То що, Янелох *********, що заразив Шахова? То ось, як Еріка загинула! Це ж найвеличніший по Україні заразу розносить! 😮
 показати весь коментар
 
 
Вроде не врёт. Во всяком случае на сайте зрады так.
 показати весь коментар
 
Лишнее доказательство того, что это люди, случайно дорвавшиеся до корыта. Ни the, его шобла не умеют ни думать, ни делать вывод из многочисленных ошибок. Любое их действие вызывает уже не смех, а горькое сожаление по утраченной возможности народа Украины зажить по человечески!
 показати весь коментар
 
 
Бубочц не читала мама Римма українське прислівя: «Сім разів відміряй - один раз відріж».
Буба:
- Какая разнича про що бзднуть, Я отримав багато дзвінків з Офісу Президента про те, що була помилка, - Шахов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 1319
 показати весь коментар
 
 
аааа.. так ще й засідання прогуляв? Де лікарняний?
 показати весь коментар
 
Не оправдовуйсь. Слизняк слід залишає - це зрозуміло. Залишена картачка теж щось говорить. Рука "вірного друга" всунула та дію не завершила. Але багато про що нагадала. Про той же слід "слизняка".
 показати весь коментар
 
Вони падли бояться йти на карантин, тому, що не встигнуть прийняти закон про деребан землі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору