 У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, раніше сьогодні в фейсбуці Олександр Захаров опублікував фото і написав: "Черга на в'їзд в Од.порт з простих водіїв-далекобійників учора. Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформлюються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порту зібрав по 17 дол. з душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна", - написав він.
За словами Захарова, "в порту звертатися ні до кого".
"Дуже легко розрахувати початкову швидкість поширення вірусу по країні з порту: зі швидкістю вантажівки. Потім: вибух поширення ..." - додав він.
У свою чергу, в компанії "Євротермінал" цю інформацію спростовують. В заяві компанії підкреслюється, що вона продовжує забезпечувати безперебійну роботу стратегічно важливих об'єктів, при цьому дотримуючись рекомендації щодо карантину.
У повідомленні наголошується, що в зв'язку з оголошенням Кабінетом міністрів України карантину, відповідно до Постанови № 211 від 11.03.2020 р "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" і виконуючи розпорядження Одеського міського голови №218 від 15.03.2020 р. компанія "Євротермінал" вжила низку заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.
"На сьогодні компанія забезпечує безперебійну роботу стратегічно важливого об'єкта - Одеського порту. Оскільки, згідно з Постановою КМУ, обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень, наше основне завдання - забезпечити безперебійність виробничих процесів", - зазначили в компанії.
Що стосується профілактичних заходів: в пунктах пропуску та оформлення документів, на робочих місцях суворо дотримуються рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу, а саме, співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту, в приміщенні одночасно перебуває не більше 10 осіб, приміщення регулярно дезінфікують. Для офісних співробітників керівництво розглянуло можливість дистанційної роботи.
"Компанія продовжує працювати в штатному режимі, продовжуючи виконувати свої зобов'язання за чинними договорами", - сказано в повідомленні компанії, яка опублікувала відповідні фотографії.
16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.
Потому шо там пол города живёт от контрабанды, а контрабанда идёт морем, и платят за неё долларами, либо юанями.
Вот если взять Львов, например, или Ковель - то там, всё пересчитывает в евро и в злотые, потому шо там контрабанда оплачивается злотыми и евро.
Это региональный прикол, Маями геть тут ні до чого.
А если у вас контейнер с трусами на 7м километре - то товар вы за наличные доллары покупаете, на следующую закупку вам тоже доллары нужны, и когда у вас трусы за гривну купили - то вы сразу же бежите к меняле покупать доллары.
Поэтому в Адзесє гривна - второстепенная денежная единица, ей там пользуются вынуждено и только те, кто работает официально.
Понятно шо в Европке с долларами пичалька, в той же Польше или Чехии даже с евро не сильно разгонишься, к оплате нигде их не принимают практически, а где принимают - то по грабительским курсам. В Польше, гривны проще обменять по нормальному курсу, чем евро, или тем более доллары.
Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
Саакашвили с Бендукидзе отстроили Грузию,выгнали ВСЕХ воров ,но барыга мальдивский все ПЯТЬ лет только завозил этот криминальный сброд в Украину ....
я свою ******** 2 месяца назад забирал с порта и имея на руках ДОКУМЕНТЫ, инвойсы, скриншоты в ЛК копарта, автоастат по вину итд, всё что подтверждает РЕАЛЬНУЮ стоимость покупки НО нашей бравой НЕкоррумпированной таможне это не помеха, мне сказали прямо сразу, слёта - давай 50$ или будем считать по среднерыночному, а не по моим писулькам т.к. машины "нет в базе" и её нужно добавить, не стесняясь в полный рот при других людях. Сразу вопросы:
1) а как те которых валом по Украине продается и ездит приехали оттудаже, через какие базы таможились?
2) какая связь между "ценой товара" и "базой", почему я должен за наполение базы платить ещё и не официально?
т.е. на лицо - тупая коррупция, всё как всегда, даже если у тебя всё нормально с документами - у тебя нет выбора, прямой шантаж, как гопники в подворотне. Знакомые ФОПы таскали с Китая товар то говорили, что при "барыге" таможенники вели себя скромнее, потому и доходы были, а сейчас у таможни пошли убытки, как?? откуда??? почему?? коррупцию ведь "пАбароли"!?
И при этом еще и подрали все бампера, гриль под туманками сломан погрузчиками (попадалово на 300$ помимо самого бампера). Вот так вот, такое у нас лицо страны.
Знакомьтесь - Украине зеленского. Теперь понятно почему МВФ кредиты не дает? почему нет инвестиций?
МВФ дает 1-2-5 млрд и ставит свои условия, а у Украины ВДРУГ несколько лет назад поехали заробитчане за границу и стали ВНЕЗАПНО переводить в страну по 13 млрд долларов в год только официально- а так в разы больше.
Страна завалена наличной валютой , реальный курс гривны = 10 , но это будет к сожалению только при Юле , а сейчас печатаются эшелоны гривны и эта валюта вывозится за границу - типа страна их не заработала )....