 У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, раніше сьогодні в фейсбуці Олександр Захаров опублікував фото і написав: "Черга на в'їзд в Од.порт з простих водіїв-далекобійників учора. Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформлюються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порту зібрав по 17 дол. з душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна", - написав він.

За словами Захарова, "в порту звертатися ні до кого".

"Дуже легко розрахувати початкову швидкість поширення вірусу по країні з порту: зі швидкістю вантажівки. Потім: вибух поширення ..." - додав він.

У свою чергу, в компанії "Євротермінал" цю інформацію спростовують. В заяві компанії підкреслюється, що вона продовжує забезпечувати безперебійну роботу стратегічно важливих об'єктів, при цьому дотримуючись рекомендації щодо карантину.

У повідомленні наголошується, що в зв'язку з оголошенням Кабінетом міністрів України карантину, відповідно до Постанови № 211 від 11.03.2020 р "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" і виконуючи розпорядження Одеського міського голови №218 від 15.03.2020 р. компанія "Євротермінал" вжила низку заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.

"На сьогодні компанія забезпечує безперебійну роботу стратегічно важливого об'єкта - Одеського порту. Оскільки, згідно з Постановою КМУ, обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень, наше основне завдання - забезпечити безперебійність виробничих процесів", - зазначили в компанії.

Що стосується профілактичних заходів: в пунктах пропуску та оформлення документів, на робочих місцях суворо дотримуються рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу, а саме, співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту, в приміщенні одночасно перебуває не більше 10 осіб, приміщення регулярно дезінфікують. Для офісних співробітників керівництво розглянуло можливість дистанційної роботи.

"Компанія продовжує працювати в штатному режимі, продовжуючи виконувати свої зобов'язання за чинними договорами", - сказано в повідомленні компанії, яка опублікувала відповідні фотографії.







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