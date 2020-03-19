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Все про:карантин (455) Одеса (2405) черга (118) перевезення (210) порт (210) далекобійники (15)

 У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію. ФОТО

У мережі з'явилося фото, як десятки водіїв-далекобійників нібито змушені стояти в черзі на оформлення в Одеському порту. У компанії цю інформацію спростовують.

Як передає Цензор.НЕТ, раніше сьогодні в фейсбуці Олександр Захаров опублікував фото і написав: "Черга на в'їзд в Од.порт з простих водіїв-далекобійників учора. Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформлюються. За право стояти в черзі приватний шлагбаум Од.порту зібрав по 17 дол. з душі. Без оплати в чергу не поставлять. Без маски можна", - написав він.

У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію 01

За словами Захарова, "в порту звертатися ні до кого".

"Дуже легко розрахувати початкову швидкість поширення вірусу по країні з порту: зі швидкістю вантажівки. Потім: вибух поширення ..." - додав він.

У свою чергу, в компанії "Євротермінал" цю інформацію спростовують. В заяві компанії підкреслюється, що вона продовжує забезпечувати безперебійну роботу стратегічно важливих об'єктів, при цьому дотримуючись рекомендації щодо карантину.

У повідомленні наголошується, що в зв'язку з оголошенням Кабінетом міністрів України карантину, відповідно до Постанови № 211 від 11.03.2020 р "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" і виконуючи розпорядження Одеського міського голови №218 від 15.03.2020 р. компанія "Євротермінал" вжила низку заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу.

"На сьогодні компанія забезпечує безперебійну роботу стратегічно важливого об'єкта - Одеського порту. Оскільки, згідно з Постановою КМУ, обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень, наше основне завдання - забезпечити безперебійність виробничих процесів", - зазначили в компанії.

Що стосується профілактичних заходів: в пунктах пропуску та оформлення документів, на робочих місцях суворо дотримуються рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу, а саме, співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту, в приміщенні одночасно перебуває не більше 10 осіб, приміщення регулярно дезінфікують. Для офісних співробітників керівництво розглянуло можливість дистанційної роботи.

"Компанія продовжує працювати в штатному режимі, продовжуючи виконувати свої зобов'язання за чинними договорами", - сказано в повідомленні компанії, яка опублікувала відповідні фотографії.

У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію 02
У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію 03
У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.


У мережі опублікували фото тисняви водіїв в одеському порту. У компанії спростовують інформацію 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182765
 
 
 Топ коментарі
 
со скоростью грузовика 😌
Распространение вируса со скоростью грузовика: в Одесском порту дальнобойщики толпами ждут очереди в тесном помещении - Цензор.НЕТ 4738
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Ердоган поховав міф про військову могутність мордору. Саудівський принц Бін Салман поховав міф про енергетичну супердержаву унітазію. ЗЕп@дар в цей час займається мародерством свого народу.
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Там такой перегар ,что любому вирусу писец !!! Распространение вируса со скоростью грузовика: в Одесском порту дальнобойщики толпами ждут очереди в тесном помещении - Цензор.НЕТ 6257
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Це не Америка, це ж Адєса, там всё в долларах считается. Или в юанях.
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А чому не в євро ?? Що за сєнс в тих баксах , якщо тільки не іздити постійно на Майамі чи Карібік ?
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Потому шо это Адзєса, там именно доллары, и именно юани.
Потому шо там пол города живёт от контрабанды, а контрабанда идёт морем, и платят за неё долларами, либо юанями.
Вот если взять Львов, например, или Ковель - то там, всё пересчитывает в евро и в злотые, потому шо там контрабанда оплачивается злотыми и евро.
Это региональный прикол, Маями геть тут ні до чого.
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Але ж це нелогично , по перше багато баксів то підробка , високого рівня але підробка , по друге чисто географично - де Америка а де Європа . Бачив колись то з Украіни пасажир бігав ледь не плакав з тими баксами у нас тут , бо вони тут нікому не потрібні іх ніде не акцептують а міняти то головняк , по перше тільки в одному місці - на вокзалі , він тоді попав на курсі
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Це пересічному громадянину нелогічно, бо он зарплату в гривнах получает, и продукты в гривнах покупает, и доллары ему в общем-то и ни к чему.
А если у вас контейнер с трусами на 7м километре - то товар вы за наличные доллары покупаете, на следующую закупку вам тоже доллары нужны, и когда у вас трусы за гривну купили - то вы сразу же бежите к меняле покупать доллары.
Поэтому в Адзесє гривна - второстепенная денежная единица, ей там пользуются вынуждено и только те, кто работает официально.
Понятно шо в Европке с долларами пичалька, в той же Польше или Чехии даже с евро не сильно разгонишься, к оплате нигде их не принимают практически, а где принимают - то по грабительским курсам. В Польше, гривны проще обменять по нормальному курсу, чем евро, или тем более доллары.
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Дякую за детальну відповідь , але все рівно не дуже розуміє цю дивну логику ) Здоров'я вам і всіх успіхів !)
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Там такой перегар ,что любому вирусу писец !!! Распространение вируса со скоростью грузовика: в Одесском порту дальнобойщики толпами ждут очереди в тесном помещении - Цензор.НЕТ 6257
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Нет ,дурак это ты В Одеському порту чиновники влаштували стовпотворіння з водіїв: беруть по 17 доларів - Цензор.НЕТ 4796а я служил в автороте и работал в автопарке ...
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То они еще очередей на киевские маршрутки не видели.
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Ердоган поховав міф про військову могутність мордору. Саудівський принц Бін Салман поховав міф про енергетичну супердержаву унітазію. ЗЕп@дар в цей час займається мародерством свого народу.
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Этот беспредел с платным въездом губернатор Саакашвили прекратил очень быстро. Труханов имеет с этого въезда денюжку и как только ушёл Миша всё вернулось на круги своя. Кстати Труханов клятвенно обещал уже Зеленскому сделать въезд бесплатным.
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Почему 17,где брать сдачу по 1 и 2 доллара.😬Эти купюры дефицит.
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В тому одеському порту завжди такий бардак і хабарництво, що його краще взірвати ніж наводити там порядок.
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Сміялися над Саакашвілі, вигнали, тепер не плачте. Бо тільки такі, як Саакашвілі, мали бажання і сміливість такі корупційні конюшні розгрібати.
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Та ладно! Саакашвили со всеми овцезелеными гавкал на Пороха, пришла зелень, стало в десятки раз хуже, и где Саакашвили, где Жулька? Засунули свои языки дружно в опу зеленой комедии.Борцуны за Украину хреновы! В Одеському порту чиновники влаштували стовпотворіння з водіїв: беруть по 17 доларів - Цензор.НЕТ 5117 Порох и ЕС еще пытаются что то делать, но и там походу фаберже уже в тисках.
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Он с мародером соевым вместе учился еще во времена СССР - уже тогда михо знал , что барыга во власти - это конец стране .
Саакашвили с Бендукидзе отстроили Грузию,выгнали ВСЕХ воров ,но барыга мальдивский все ПЯТЬ лет только завозил этот криминальный сброд в Украину ....
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А не пытались этот самый шлагбаум засунуть в задницу его хозяину? И все стало бы на свои места
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Так терпилам и нужно, вместо того чтобы отодрать там всех монтировками, стоят как бараны на убой и несут бабло. Единственная перворичина бед этой страны - ее народ.
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перед тем как вводить карантин нада было головой думать а не концом обрезаным..руководителей море а руководить должна служба ликвидации природных последствий и минздрав....увы там тоже такие же обрезаные и сидят не по уму а потому что обрезаные..
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подонки зелЕные что творят со страной!мрази
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елємєнтарно. Всі фури стали і нічого не везуть - ото доки повні, кораблі стали, товар кисне, в магазинах пусто... Той шламбаум швико труханову засунули б в піхву. Дальнобоям тільки не тра суєтіцца
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Осёл сказал -" Явам не лох" В Одеському порту чиновники влаштували стовпотворіння з водіїв: беруть по 17 доларів - Цензор.НЕТ 2609, чиновники подумали и решили "а мы что, лохи?" и тоже включили турборежим . Благо у генпрокурорши Бенядиктовой теперь одна задача - посадить Пороха и патриотов.
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так поборолиже коррупцию, как и бурштын, как и вырубку лесов как и прогнали разбойников и насильников с рады, да? ау, лохторат? Всё так? Вторая весна пошла.....

я свою ******** 2 месяца назад забирал с порта и имея на руках ДОКУМЕНТЫ, инвойсы, скриншоты в ЛК копарта, автоастат по вину итд, всё что подтверждает РЕАЛЬНУЮ стоимость покупки НО нашей бравой НЕкоррумпированной таможне это не помеха, мне сказали прямо сразу, слёта - давай 50$ или будем считать по среднерыночному, а не по моим писулькам т.к. машины "нет в базе" и её нужно добавить, не стесняясь в полный рот при других людях. Сразу вопросы:
1) а как те которых валом по Украине продается и ездит приехали оттудаже, через какие базы таможились?
2) какая связь между "ценой товара" и "базой", почему я должен за наполение базы платить ещё и не официально?
т.е. на лицо - тупая коррупция, всё как всегда, даже если у тебя всё нормально с документами - у тебя нет выбора, прямой шантаж, как гопники в подворотне. Знакомые ФОПы таскали с Китая товар то говорили, что при "барыге" таможенники вели себя скромнее, потому и доходы были, а сейчас у таможни пошли убытки, как?? откуда??? почему?? коррупцию ведь "пАбароли"!?

И при этом еще и подрали все бампера, гриль под туманками сломан погрузчиками (попадалово на 300$ помимо самого бампера). Вот так вот, такое у нас лицо страны.
Знакомьтесь - Украине зеленского. Теперь понятно почему МВФ кредиты не дает? почему нет инвестиций?
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Бред - та же Польша , Япония и много других стран ПОСЛАЛИ мвф далеко и навсегда , и живут припеваючи.
МВФ дает 1-2-5 млрд и ставит свои условия, а у Украины ВДРУГ несколько лет назад поехали заробитчане за границу и стали ВНЕЗАПНО переводить в страну по 13 млрд долларов в год только официально- а так в разы больше.
Страна завалена наличной валютой , реальный курс гривны = 10 , но это будет к сожалению только при Юле , а сейчас печатаются эшелоны гривны и эта валюта вывозится за границу - типа страна их не заработала )....
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Да, нет же! Наоборот - это клятый «барыга-марадьор» продолжает с них взятки сбивать. Венедиктовой надо срочно подозрение ему за это выписать минуя этап возбуждения дела. Зачем время попусту тратить, а то совсем уже скоро как тот Пшонка с клименком будут прорываться через рамки в аэропортах убегая с наворованным, обгоняя друг дружку
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Заголовок неправильный: это уже не одесский порт, а бруклин-киев порт (см. фото в статье). Украли уже...
В Одеському порту чиновники влаштували стовпотворіння з водіїв: беруть по 17 доларів - Цензор.НЕТ 5502
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"В Кейптаунском порту,с пробоиной в борту,"Жанетта" поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути,на берег был отпущен экипаж"...(с)
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