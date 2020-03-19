 Росія готує евакуацію своїх громадян з України, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресслужбу дипломатичного представництва.
"На цей момент опрацьовується можливість евакуації російських громадян (з території України. - Ред.)", - повідомили в посольстві.
Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті диппредставництва. Звернення громадян РФ приймаються як посольством у Києві, так і генеральними консульствами Росії в Харкові, Львові та Одесі.
Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, проте не уточнив їх кількість. Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація.
Пока документ официально не утвержден. Аналогичные регламенты уже приняты во многих городах в соответствии с федеральным законодательством «О гражданской обороне», требованиями МЧС и правительства региона. Тем не менее некоторые находят время публикации документа неудачным и способным посеять панику на фоне распространяющейся информации об эпидемии коронавируса и официально подтвержденном первом случае в Свердловской области. «К вопросу о чиновниках на местах, недальновидные и несвоевременные решения которых развивают панику среди населения. Больше забугорных вбросов в мессенджеры про уханьских врачей и обработку города препаратами», - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале депутат Госдумы Дмитрий Ионин.