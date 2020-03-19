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Все про:посольство (382) посольство РФ (195) Росія (26720) евакуація (322)

 Росія готує евакуацію своїх громадян з України, - посольство

Посольство Росії в Україні приймає звернення громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину з метою можливої ​​організації евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресслужбу дипломатичного представництва.

"На цей момент опрацьовується можливість евакуації російських громадян (з території України. - Ред.)", - повідомили в посольстві.

Представник пресслужби уточнив, що росіяни можуть залишити свої дані в консульському відділі посольства, заповнивши відповідну форму на сайті диппредставництва. Звернення громадян РФ приймаються як посольством у Києві, так і генеральними консульствами Росії в Харкові, Львові та Одесі.

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Представник пресслужби зазначив, що такі звернення вже надходять, проте не уточнив їх кількість. Крім того, поки невідомо, коли і яким чином може відбутися евакуація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182764
 
   
 Топ коментарі
 
звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой...
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И сочуствующих ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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С Крыма и Донбасса всех граждан своих не забудьте забрать.
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Глава Камышлова (Свердловская область) подготовил указ «О срочных захоронениях трупов людей»

Росія готує евакуацію своїх громадян з України, - посольство - Цензор.НЕТ 8804

Пока документ официально не утвержден. Аналогичные регламенты уже приняты во многих городах в соответствии с федеральным законодательством «О гражданской обороне», требованиями МЧС и правительства региона. Тем не менее некоторые находят время публикации документа неудачным и способным посеять панику на фоне распространяющейся информации об эпидемии коронавируса и официально подтвержденном первом случае в Свердловской области. «К вопросу о чиновниках на местах, недальновидные и несвоевременные решения которых развивают панику среди населения. Больше забугорных вбросов в мессенджеры про уханьских врачей и обработку города препаратами», - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале депутат Госдумы Дмитрий Ионин.


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Ето предмет для обсуждения ТКГ в Минске
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как ? дискантов высадят, спец наз и как во вьетнаме будут виртушками эвакуировать что ли ?
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из Крыма и Донбаса не забудте забрать
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по тундре, по железной по дороге, где мчится скорій воркута-члененград.
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