EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  3527  24
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1264) Ляшко Віктор (72) COVID-19 (1240)

 МОЗ розробило 4 сценарії боротьби з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

У Міністерства охорони здоров'я є чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми почали готувати систему охорони здоров’я, як тільки побачили сплески захворювання в Китайській народній республіці, – це був кінець січня - початок лютого. Було розроблено національний план протидії й запобіганню поширення короновірусної хвороби…

Ми мали статистику – і ми знали, як будемо реагувати на перші випадки коронавірусної хвороби на території України. Було визначено по дві госпітальні бази у кожній області, по дві бригади екстреної медичної допомоги, які було укомплектовано відповідним обладнанням.

Також дивіться: Нацкорпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу для допомоги в боротьбі з коронавірусом. ВIДЕО

Було розроблено, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 4 сценарії реагування. Перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде внутрішньокраїнне поширення, і – коли у нас буде спалах.

Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров’я .Буквально днями ми презентуємо вам інтерактивну мапу, як розгортаються ліжка і як перепрофільовуються лікарні.

Ми залишаємо по ці дві госпітальні бази, які є, – вони будуть приймати хворих, у першу чергу з коронавірусною хворобою, які будуть потребувати (цього).

У той же час, ми розробили зараз чітко алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху в Італії. Ми бачимо, що 80% людей в Італії перехворіють легкими формами.

Також читайте: МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко

Тому за нашими стандартами надання допомоги, які повністю адаптовані до рекомендацій ВООЗ і враховують найкращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу у легких випадках амбулаторно, у домашній самоізоляції.

Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації, ми вже чітко розпланували, – і цю мапу буде доведено (до відома) диспетчерів екстреної медичної допомоги, щоб усім було зрозуміло, куди який випадок потрібно доставити…

Ці сценарії передбачені під певну кількість хворих одночасно.

Другий сценарій – це перехід за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли ми будемо залучати перепрофільовані заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих із тяжкими формами коронавірусної хвороби, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію. .

Третій сценарій – в разі введення у країні надзвичайного стану, коли можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я. це, знову ж таки, розширить масштаб надання медичної допомоги тим, хто її потребує".

Ляшко також повідомив, що зараз влада веде низку перемовин із іншими країнами щодо постачання реанімаційного обладнання та індивідуального захисту.

Він також повідомив, що зараз влада веде низку переговорів з іншими країнами на тему поставок реанімаційного обладнання та індивідуального захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182763
 
 
 Топ коментарі
 
Какие сценарии нах ,денег НЕТ ,медицины НЕТ ,доверия людей НЕТ ,есть сплошное недоверие и разочарование ВСЕХ и во ВСЁМ ,правды никто не говорит а может быть никто её и не знает ,включая тех кто должен знать ,какие тут сценарии ,радует одно, что наконец-то ВСЕ эти сценаристы никуда сбежать не смогут и испытают ВСЁ на собственной шкуре !!!
 показати весь коментар
 
Из пустого в порожненее вы будете переливать.
1 Тестов нет
2 ИВЛ нет
3 Вакцины нет
4 Лекарст нет
Итого, проще на диване у себя здохнуть, чем в вашей инфекционке.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эти четыре сценария с короновирусом, те три сценария с Донбассом. Вы хоть один нормальный разработайте.
 показати весь коментар
 
 
))) давнишние рекомендации от "лучших собаководов" - не затевайте чё-нибудь, если у вас нет минимум 4-х альтернативных вариантов решения затеи.
 показати весь коментар
 
 
Китайці наче і ввели сильний карантин,а літаки літали.
 показати весь коментар
 
 
В лікарнях відсутні костюми. Ось це сценарій, де взяти костюми для лабораторій? Агов? Костюми ви де? Минздрав разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 755
 показати весь коментар
 
Из пустого в порожненее вы будете переливать.
1 Тестов нет
2 ИВЛ нет
3 Вакцины нет
4 Лекарст нет
Итого, проще на диване у себя здохнуть, чем в вашей инфекционке.
 показати весь коментар
 
 
Главное, что дешевле для родственников. ))
 показати весь коментар
 
Коронавірус відкрив кулеметний вогонь, де повинен бути зелений урядовець.
 показати весь коментар
 
Какие сценарии нах ,денег НЕТ ,медицины НЕТ ,доверия людей НЕТ ,есть сплошное недоверие и разочарование ВСЕХ и во ВСЁМ ,правды никто не говорит а может быть никто её и не знает ,включая тех кто должен знать ,какие тут сценарии ,радует одно, что наконец-то ВСЕ эти сценаристы никуда сбежать не смогут и испытают ВСЁ на собственной шкуре !!!
 показати весь коментар
 
 
Стесняюсь спросить...... хотя бы один из сценариев разработан для помощи заболевшим?
 показати весь коментар
 
Звіздюк. "По два госпіталі у кожній області, по дві бригади, обладнані всім необхідним..." уюта навіть зебіли вже у таке не вірять. Аналізи зі Львова відправляють у Київ.
 показати весь коментар
 
мр. Фікс а єсть лі у вас план?
єсть, єсть - у мееня целих 4 плана
https://youtu.be/IENByyTh43I
 показати весь коментар
 
 
та по планам и сценариям вы спецы...теоретики хреновы!!!
а жизнь другое подбрасывает... и не по вашему плану... а экспромтом!!!
 показати весь коментар
 
я уверен, что они не учил две важных детали в Случае вспышки.
1. наличие транспорта для доставки людей в больницы. ведь если это будет не скорая помощь, ты вы же понимаете что это будет. получиться заражение тех кто привез больных.
2. передвижные крематории.


 показати весь коментар
 
вы не сценарии разрабатывайте а защищайте медиков спецодеждой какая должна быть а не какую нашли паразиты МОЗ розробило 4 сценарії боротьби з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4818
 показати весь коментар
 
Мне больше всего нравится фраза *мы начали готовится в январе*! Результаты подготовки;масок-0,ИВл-закуплено-0,средства защиты для врачей,кое где и то благодаря СПИДУ.,антисептики-0. Десятки тысяч не проверенных людей разъезжаются из стране из очагов эпидемии,вместо карантина! Так в чем подготовка? Кто виноват?
 показати весь коментар
 
Двойка по эпидемиологии и ноль по организации здравоохранения! Для того, чтобы проводить нуждающимся искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) нужны не только аппараты (а их кране недостаточно!), но и персонал, который обучен работе с аппаратами, правилам ухода за больными, находящимися на ИВЛ ( а их тоже недостаточно!), и пр. и пр. Так что "...привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию... " это чушь! Терапевты (как, впрочем, и врачи других специальностей, не смогут заменить анестезиологов! Впрочем, как и все, что делает ЗЕ-банда, сплошная чушь!
 показати весь коментар
 
 
"Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, - они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этого)".
Тот, кто это писал - хорошо пыхнул? МОЗ розробило 4 сценарії боротьби з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 352
 показати весь коментар
 
Зачем надо было устраивать цирк с Санжарами и Уханем, если тысячи скотов в этот момент вылетали в Италию и Австрию на горнолыжные курорты?
 показати весь коментар
 
 
синій кіт@syniy_kit 3 ч

Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:

"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".
Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.
Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?
На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.
Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).

В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
 показати весь коментар
 
Я прочитал: чувак два раза назвал по три сценария и два раза сказал, что их четыре. МОЗ розробило 4 сценарії боротьби з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7866
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору