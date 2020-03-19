 Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом. ВIДЕО

Про це Шахов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Питання стосовно того, що захворіла і моя дружина, - так, справді, є підтвердження тестів. Чекаю офіційного паперу про те, що захворіла дружина", - заявив Шахов.
Раніше повідомлялося, що другою людиною з виявленим коронавірусом у Київській області виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова. За словами Шахова, це його сестра.
18 березня стало відомо, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
George@****** 17 мар.
Кашляйте в сторону рф, будь ласка!
ну трезвый жеж Эрику не завалил бы ? )))))
если к Йуле прицепится...та таких люлей навесит - жинкины ролевыми играми покажутся))))
Давєрілась одна.
пятерку С - отстань, не дам Б - Мань, ну дай, очень надо...
С - скажи, зачем Б - ну надо... бесплатно никто не дает С -
приспичило... ну раз так, давай со мной Поимел брат сестру, потом встает
и задумчиво говорит Б - Знаешь, а ты лучше мамы...
С - Знаю, мне папа говорил Рядом в комнате на горшке сидит их маленький
трехлетний братик/Бр/, свидетель произошедшего. Сидит слушает, а потом и
говорит Бр - да, ну и семейка у меня, до сих пор не пойму, от кого
родился..."
Дай Бог, тогда Украина будет спасена!!!
Гаврила ЖЕНАМ верен был... (с)