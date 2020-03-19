 Дружина нардепа Шахова також заразилася коронавірусом. ВIДЕО

Про це Шахов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Питання стосовно того, що захворіла і моя дружина, - так, справді, є підтвердження тестів. Чекаю офіційного паперу про те, що захворіла дружина", - заявив Шахов.

Раніше повідомлялося, що другою людиною з виявленим коронавірусом у Київській області виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова. За словами Шахова, це його сестра.

18 березня стало відомо, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

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