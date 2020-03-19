 Зараз розглядаємо справи лише в порядку письмового провадження, без участі сторін у засіданні, - Секретар Великої палати Верховного Суду Всеволод Князєв

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів Секретар Великої палати Верховного Суду Всеволод Князєв.

"У тих справах, які мають розглядатися у відкритих судових засіданнях, усних провадженнях, рекомендуємо сторонам написати заяви про розгляд у порядку письмового провадження. Якщо хоча б одна зі сторін не погоджується на такий порядок розгляду справи, то такі справи відкладаються, - пояснив він. - Далі, з урахуванням того, якою буде ситуація в країні з коронавірусом і карантином, будемо визначатися".

Відповідаючи на запитання про те, чи є якісь рекомендації від Вищої ради правосуддя для всіх судів або від Державної судової адміністрації, з урахуванням того, що суддя за законом має ще й дотримуватися термінів розгляду справ, Всеволод Князєв відповів, що поки вони не надходили.

"Поки рекомендацій немає, є тільки рішення уряду. У кожному конкретному випадку голова суду вирішує з урахуванням конкретної ситуації. З того, що я знаю, більшість судів вирішили таким же чином, як і ми. Звичайно, існують термінові категорії справ, які не можна відкласти. Їх потрібно розглядати в скорочені терміни. Наприклад, справи про стягнення аліментів, про поновлення на роботі, відшкодування збитків, розгляд судами клопотань слідчих органів про обрання та продовження запобіжних заходів у кримінальному процесі. Ці питання необхідно розглядати невідкладно. Водночас, життя і здоров'я людини, відповідно до Конституції України, є найвищою соціальною цінністю в нашій державі. Тому кожен суддя має зважити всі обставини і ухвалювати рішення про необхідність слухання справ у кожному конкретному випадку. Загроза зараження вірусною інфекцією справді серйозна, ми бачимо це на прикладі інших країн. Збирати в одному залі по 10-20 осіб, безумовно, небезпечно".

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Що стосується відсотка справ, які можуть розглядатися в письмовому провадженні, то все залежить від юрисдикції спору та інстанції, в якій воно перебуває. Наприклад, майже всі цивільні справи в касаційній інстанції розглядаються в порядку письмового провадження. Тому тут мало що зміниться, а швидкість роботи суддів буде приблизно такою ж. А ось Касаційний господарський суд ВС сповільнить свої темпи, оскільки там переважають слухання у відкритих засіданнях. "У Великій палаті більша кількість справ розглядається в письмовому провадженні, і ці справи будуть розглядатися в звичайному режимі, - каже Всеволод Князєв. - Що стосується, наприклад, адмінсудів першої та другої інстанції, то там багато справ теж можна розглядати в порядку письмового провадження. Щодо кримінальних справ ситуація складніша. По-перше, процедура письмового провадження у них не передбачена. По-друге, підсудного мають викликати або доставити в суд, він має дати свідчення. У цих випадках, я думаю, будуть розглядатися термінові питання, наприклад, такі, як обрання запобіжного заходу або його продовження. Якщо вчасно не розглянути ці питання, підозрюваний буде звільнений з місць попереднього ув'язнення, і надалі може переховуватися від органів суду і слідства. Щодо цивільних справ у судах першої та другої інстанції теж може ухвалюватися рішення про те, щоб значну частину з них розглядати в порядку письмового провадження, якщо на це згодні учасники судового процесу".

Нагадаємо, що письмовий порядок передбачає, що сторона пише заяву про те, що згодна на розгляд справи без її участі. Якщо такі заяви написали всі сторони, справа буде розглядатися суддею без участі сторін на підставі тих матеріалів, які є. При цьому сторони можуть подати і додаткові пояснення, і клопотання. Учасник процесу може доповнити матеріали справи, скажімо, своїм виступом. Для цього достатньо надіслати його поштою або подати через канцелярію. Можна також зареєструватися на сайті Державної судової адміністрації та надавати документи з електронним цифровим підписом.

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