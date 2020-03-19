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Все про:Житомирщина (525) карантин (386) COVID-19 (1240)

 На Житомирщині захворіло і лікувалося самостійно подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу жінкою

У Житомирській області госпіталізували подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу 71-річною жінкою.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Є випадок у Брусилові: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, по медичну допомогу не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися по допомогу, бо стан їхній погіршився: підвищилася температура, з'явилася задишка і кашель", - заявив Суслик.

За його словами, двоє громадян госпіталізовані до Коростишівської центральної районної лікарні, їх перевіряють на коронавірус.

Він уточнив, що йдеться про подружжя, чоловік 1960 року народження і жінка 1962 року народження.

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Нагадаємо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яка була госпіталізована з підтвердженим випадком COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182752
 
 
 Топ коментарі
 
Трясця ім. Босха@UkrPereiro

... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.

Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.

Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.

Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.

И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.

У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.

Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
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А - сколько еще таких "спецов по самолечению"?! Страна непуганных идиотов.. На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной - Цензор.НЕТ 581
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даже смерть старушки их не заставила на недельку прибежать раньше к докторам.. мать честная..... нарид вовсе йопнувся головкой... вроде как мои ровнстники не ну вы простите быть такими упоротами и тупыми.. как то стремно...
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Если они были на самоизоляции-это хорошо,лишь бы не заразили окружающих.И сейчас им врачи не помогут,ну никак!Дай Бог им выжить!
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Какая самоизоляция? После заражения вы можете чувствовать себя здоровым до семи дней, при этом в течении этих семи дней вы уже заражаете других людей. Это же как при обычном гриппе.
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даже смерть старушки их не заставила на недельку прибежать раньше к докторам.. мать честная..... нарид вовсе ******** головкой... вроде как мои ровнстники не ну вы простите быть такими упоротами и тупыми.. как то стремно...
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А - сколько еще таких "спецов по самолечению"?! Страна непуганных идиотов.. На Житомирщине заболели и лечились самостоятельно супруги, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной - Цензор.НЕТ 581
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20 дней они заражали людей.
Брусилову можно вешатся.
Надеюсь они в церьков тоже сходили?
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8 березня контактували, а 10го вже захворіли, може на щось інше, там ж інкубаційний період є біля 2х тижнів?
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Інкубаційний період ДО 3х тижнів, але може бути і 2 дні - це абсолютно індивідуально.
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10 - что вполне укладывается в 14 дней инкубационного...
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro

... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.

Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.

Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.

Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.

И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.

У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.

Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
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Согласен со всем, кроме Супрунихи)
Не знаю что она хотела, но семейниками она сделала нашу медицину недосягаемой и бесполезной
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а з чим ти тода погоджуєся? Чітко визначено, що низька кваліфікація лікарів, і Супрун єдина міністерка, що хотіла це змінити, хотіла перевірити рівень кваліфікації тих, кому ми довіряємо своє здоров"я т життя.. І тут бац, такий алекс, який не погоджується з її ініціативою. То з чим тоді ти погоджуєся?
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Не рассчитали запас самогона, сала и чеснока...
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Ось приклад, скільки людей може заразити ОДНА інфікована людина!
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Какой то монстр а не вирус, 100% заражение при контакте с больным, шо там Раде капец с Шаховым?
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Нет там 100% заражения. Заразились НЕКОТОРЫЕ из тех, с кем общалась больная.
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"...Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировавших с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили..."

І в цьому вся суть українського карантину. Бардак повний.
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Не знаю как в Канаде, но пока что сложилось мнение, что "не бардак" только в Китае😕
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люди после санжар напуганы реакцией людей и боятся обращаться.
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ну и нах их забирали -пусть бы дальше спокойно лечились в самоизоляции...
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Так им плоховато стало. Так бы и не пришли сдаваться.
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Детвора, попробуй попади в больницу, одно название. В захудалых районах нет ни х........, без полезно обращаться. Нечем проверить, а тебя никто не повезет за 100 км проверятся, просто нечем везти.
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