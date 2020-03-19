 На Житомирщині захворіло і лікувалося самостійно подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу жінкою

Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик на брифінгу 19 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Є випадок у Брусилові: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, по медичну допомогу не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися по допомогу, бо стан їхній погіршився: підвищилася температура, з'явилася задишка і кашель", - заявив Суслик.
За його словами, двоє громадян госпіталізовані до Коростишівської центральної районної лікарні, їх перевіряють на коронавірус.
Він уточнив, що йдеться про подружжя, чоловік 1960 року народження і жінка 1962 року народження.
Нагадаємо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яка була госпіталізована з підтвердженим випадком COVID-19.
Брусилову можно вешатся.
Надеюсь они в церьков тоже сходили?
... Мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.
Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.
Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.
Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.
И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.
У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.
Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
Не знаю что она хотела, но семейниками она сделала нашу медицину недосягаемой и бесполезной
І в цьому вся суть українського карантину. Бардак повний.