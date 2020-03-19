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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:благодійність (146) лікарня (289) допомога (1011) Порошенко (11608) COVID-19 (1240)

 Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

"Благодійний Фонд Порошенка" оперативно відгукнувся на звернення директора КП "Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги" Олександра Ткаченка та профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень. Перші два апарати надійдуть в лікарню сьогодні.

Про це повідомила Київська лікарня швидкої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю. Медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на COVID 19 у найближчі дні вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в країні вимагає мобілізації всіх ресурсів, щоб виправити помилки влади і захистити життя і здоров'я людей, - Порошенко

Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182751
 
   
 Топ коментарі
 
Пока Порох выделяет 10млн грн зебил продает все маски с Украины. Как говорится почуствуйте разницу. Ну что малоросы, до сих пор считаете что Зеля лучше Пороха?
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А сколько профинансировало кипрское ТОВ "Квартал 95"? Финансирование кипрских пенсионеров не учитывается.
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Он так украл, что никто не знает что он украл и где крал + куда ворованое дел. Во хитрый Порошенко... Во подлец!
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Ну почему же........ нашли аж целых 2,500 долларов в офшоре.
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Коли вкрав,в кого вкрав? Цифри,факти в студію.
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Фонд Порошенко финансирован из бюджета. Но то такэ ))
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себе миллиард, жене Марине 700 миллионов....и записал провёл в Бюджете Гнойсмана.
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Угу, с бюджета компании Рошен, а откуда еще должен?
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Ты это тупорылой сое докажешь?
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Зебілів лікувати не варто - це втрачений людський матеріал.
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До тупых голов не доходит даже то, что Президентский фонд, который был создан при Порошенко и который остался у государства, им уже почти год рулит Нелох и Фонд Порошенко который существует уже 10 лет - разные организации. Но то такэ...... были бы с мозгами, не голосовали бы за паяца.
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Сп.....л сто миллионов, пожертвовал из них 10. Уррряя, перемога!
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Прочитай методичку еще раз, Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 6554, уверен, там написано сто миллиардов Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 948
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Сколько намародёрствовал. украл с 1998 года на разных гос должностях.......
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Если не секрет, сколько выделил 95 анал, Беня ну и миллионер-телебарыга из 1+1 СН у которого мама любит скорость
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В мае проиндексируют пенсию которую должны были проиндексировать в марте - может быть.
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Бєнін також нормально вклався... Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 8903

Ненавистный охлосу олигарх закупил на собственные деньги медицинские маски и миллион тестов на коронавирус, привез в Украину - и сделал это, чтобы спасать людей.
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!(с)
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Вообще то песыки не мы а вы, это вы гавкаете.
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Ты же собачье погоняло даже взял, шариков!
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в моменты, когда ему ставят новые задачи, он чувствует себя дрессированной собакой.

"Я понял, спасибо. Я извиняюсь. Я понял, что вам нужно сказать, но секунду, я по делу. Мне когда ставят задачу, я как дрессированный пес", - сказал президент.

Так кто у нас главный дрессированный пес? Скажи нам, потомок Шарикова.
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Цікаво спостерігати як зебіли сходять на гівно, дуже мальвничий феномен. Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 2662
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гывно то вид вас экстремистов Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 9200
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молодці! зробили на зло девяностопятникам
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Час прийшов ділитися награбованим??
🤣
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Фонд Порошенко отмыл миллионы гривен на восстановлении 10
аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи. Восстановление аппаратов
заключалось в замене 10 электроштеккеров на 220 вольт, общей стоимостью 100
гривен.
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Тупой кацап! Ты даже не знаешь сколько стоит нормальная (с заземлением) штепсельная вилка. Идиот, что с тебя взять.
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Давай, расскажи, что штепсельная вилка на 220 вольт стоит один миллион гривен. Кто вас таких идиoтoв poжaет?
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то це Київ, а так усе виглядає на рівні курортного Генічеська

...Держава фактично самоусунулася від фінансування оголошений протиепідеміологічних та карантинних заходів, зваливши фінансовий тягар на місцеві ради, які і так гостро відчувають зниження доходів своїх бюджетів.
В той же час на місцях ситуація майже критична. І це не панічні настрої, а реальна ситуація.
Як повідомив на сьогоднішній нараді в райраді директор НКП "Генічеська ЦРЛ" Ельдар Фетієв, на найнеобхідніші засоби лікарні потрібно майже 1,5 млн гривень. Ще 0,5 млн гривень потребує Генічеський Центр ПМСД.
За словами Фетієва в Генічеському районі, як і по всій країні, відсутні елементарні засоби індивідуального захисту медичних працівників. Тест-систем нема, їх обіцяють доставити лише до кінця наступного тижня!
Автомобілі з деззасобами застрягли на кордоні та не можуть добратися до України. Їх лікарні заказали ще в лютому та досі не можуть отримати.
Ще одна проблема. Центральні органи влади оголосили, що медичні працівники, які працюють з хворими на коронавірус, повинні отримувати оплату у тройному розмірі. Але гроші на це не виділяються. http://www.vizit.ks.ua/medicina/vazhlivo-genicheskij-likarni-na-protiepidemiologichni-zaxodi-potribno-blizko-2-mln-grn-video/
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Зебіли, коли, не дай Бог потрапите в лікарню з тяжкою формою,будьте категоричними - відмовляйтесь від пристроїв, відновлених Порошенком. Проявіть принциповість! Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 4224
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Интересно, сколько это в процентах, из того, что он украл.
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Дебил, сожри краковсой, и на процедуры.
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Бугогаааааааааа.
А деньги в фонд в размере лярда он год назад украл из бюджета Украины)))
Та соевым побарабану
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Ты стоял и контролировал как он их воровал ? А в чем вывозил, в мешках, или чумаданах?
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Та вся страна, кроме соемразин, видела, как бюджет принимали с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наполнением фонда пэтьюньки на лярд и отдельно мырынке на 0.7 лярда.
Выдыхай, бобер.)))))
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Таки щедра "людина-крадій"...
🤣🤣
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ну да сначала спер из бюджета прикармливает бродячих песиков и со склада вытащил аппарат Вор он и есть вор
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Не мечіте бісера перед свіньямі. Не оценят.
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ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
🤣
Таки що!!
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Та даже Ахметов шото там уже отслюнявил на борьбу с коронавирусом.

Но не ЗЕбанарий и Коломойский, обдирающие безраздельно уже год всю Украину.
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Почему Порошенко должен сидеть в тюрьме?
Потому что он участвовал в развале армии, экономики, украинского государства, находясь на должностях председателя комитета, народного депутата, секретаря СНБО, члена совета Национального банка, министра иностранных дел и министра экономики. В командах Кучмы, Медведчука, Ющенко, Тимошенко, Азарова, Януковича.

За то, что дал укрепиться сепарам, объявив перемирие летом 2014 года.

За то, что помог Путину устроить Иловайск и Дебальцево, за то, что заключил первый и второй Минск.

За то, что убил патриотизм в Украине.
За то, что бросил в тюрьму тысячи добровольцев.

За то, что слил расследования убийства Небесной Сотни.

За коррупцию и воровство.

За создание бесстыдных карманных стад реестровых «волонтеров», «националистов», «добровольцев».

За обливание дерьмом волонтеров и добровольцев настоящих.

За переписывание истории войны и незаконную депортации наших собратьев.

И это - только начало списка…

Тысячи ботов и полезных идиотов в социальных сетях беснуются и требуют «забыть о Порохе», «сосредоточиться на нынешних», говорят, что «это уже не актуально».

Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.

Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.
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Народ.. Дурку вроде не закрывали. Откуда этот пециэнт выбежал..?
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А с какого перепугу вы с этими обвинениями на Цензор полезли? Это в методичке так написано? Так это кураторы напутали, явно не по адресу, вы уж разберитесь там.
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а зачем? Зачем это обосновывать? Тут порохоботы дежурят годами, отрываясь только на сон. За последний год в ответах порохоботов только экстремизм и ненависть. Рефлексы у порохоботов очень обострились. Болотце ни на что не влияющее.
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С шаховым целовался, чувствует приближение...
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половину від півідсотка накраденого? дабрєйшая душа.. мабуть, сподівається, шо чорти у пеклі йому золотого котла видадуть
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Скоро Зеленський і Коломойський стануть перед судом США за відмивання грошей з Привату і ніяка сила, навіть 73% - на підтримка наріду, не врятує їх від правосуддя. Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 473
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А що там Г+Г? Власник на авіаквитки в 2-12 разів вартісь підвищує Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 8495
А 95 Квартал? Кіпру допомагає? Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 3189
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Вы думаете, медики просто так, из гуманитарных соображений аппаратуру восстанавливают? Вы думаете ИВЛ вам бесплатно будут делать? Да это же золотое дно! Они пальцем не пошевелят чтобы что-то без мзды сделать. Уже официально наплевали на Конституцию, на клятву Гиппократа, а тут такой лакомый кусок обломился, да ещё и ложку жертвы сами бесплатно дают - вот это настоящий плод реформы и вся ее суть.
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Это тот самый фонд в который из бюджета выделили в прошлом году миллиард гривен?
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