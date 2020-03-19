 Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги

Про це повідомила Київська лікарня швидкої допомоги, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні лікарів ідеться про те, що захворювання людей на коронавірус часто супроводжується гострою дихальною недостатністю. Медики прогнозують, що вірогідність надходження хворих на COVID 19 у найближчі дні вкрай висока. У зв’язку з цим лікувальний заклад звернувся до Фонду Порошенка із проханням про цільову благодійну допомогу, аби підготувати інтенсивну терапію хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в країні вимагає мобілізації всіх ресурсів, щоб виправити помилки влади і захистити життя і здоров'я людей, - Порошенко

Фонд Порошенка повідомив, що також закупив комплекти реанімації, які найближчим часом відправлять в обласні центри.