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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (7293) податки (887) Острікова (25)

 "Після карантину виживуть не всі бізнеси і підприємства", - Острікова про закон щодо підтримки платників податків у період боротьби з коронавірусом

Колишня очільниця підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова вважає, що парламент зробив лише невеликий перший крок щодо підтримки платників податків. Це необхідні заходи, але вони недостатні. Критично недостатні.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, підприємці зіткнулися з певними проблемами, які Острікова ділить на 5 блоків:

"1. Податковий. Тут слід звільнити від ПДФО та ЄСВ зарплати. Переглянути, операціі з якими послугами та товарами першої необхідності можна звільнити від ПДВ, як вже зробили деякі країни.

2. Трудовий. Наприклад, більш детальне регулювання дистанційної роботи та простою виробництва.

3. Соціальний. Наприклад, мають бути описані гарантії від держави виплат батькам, які з дітьми на карантині.

4. Банківський. Йдеться про кредити. Наразі лише споживчі кредити дозволено прострочити без штрафних санкцій. Але що робити з кредитами, зокрема малому бізнесу, який зупинився через вимоги Постанови КМУ від 16.03.20 та відповідних протоколів регіональних комісій з техногенної безпеки? Їм теж потрібна допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митні платежі падають, незважаючи на зростання імпорту. Десь загубилися 6%, а це $ 66 млн, - Острікова

5. Орендний. В ЦКУ є стаття 762, яка дозволяє не нараховувати оренду плату протягом часу, коли орендар не міг користуватися орендованим майном. Але не відомо, як цю норму будуть виконувати орендодавці. Тому для уникнення спорів - окремо прописати чіткий порядок виконання цієї норми".

"Йдеться про магазини та заклади торгівельного і побутового обслуговування, які закрились згідно з постановою КМУ від 15.03.20 на карантин. Очевидно, що орендарі закритих приміщень не можуть ними користуватися не з власної вини, а через рішення органів влади", - зазначила Острікова.

Вона підкреслює, що в орендний напрямок потрібно записати вирішення питання з орендною платою за комунальне та/або державне майно.

"Після карантину виживуть не всі бізнеси і підприємства. І добиває їх не пандемія, а "чхання" держави на їхні інтереси", - підсумувала Острікова.

Нагадаємо, 17 березня Рада схвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Також читайте: У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182750
 
   
 Топ коментарі
 


Трясця ім. Босха@UkrPereiro





Что радует, так это молодёжь.
Многие сидят дома, многие в масках, выдерживают максимальную дистанцию. Они пытаются.
Тем временем пенсионеры возле подъезда спорят, кто вывез все маски заграницу: Порошенко, Ахметов, Коломойский или Зеленский.
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₴₴₴@Deryban 14 ч

Усі питання по коронавірусу вирішують на місці місцеві органи самоврядування.
Оскільки громадяни країни обрали до влади аферистів та популістів, то чекати розуміння ситуації від центральної влади небезпечно.
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А за кого голосовали абсолютное большиство владельцев предприятий и сотрудники? За Пороха? Или же за тех, кто их же сейчас уничтожает?

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Трясця ім. Босха@UkrPereiro





Что радует, так это молодёжь.
Многие сидят дома, многие в масках, выдерживают максимальную дистанцию. Они пытаются.
Тем временем пенсионеры возле подъезда спорят, кто вывез все маски заграницу: Порошенко, Ахметов, Коломойский или Зеленский.
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Молодежь (которая еще не выехала за границу на зароботки) сейчас по факту оказывается самая ущербленная категория. Запросов ведь у молодых много - а некриминального зароботка, из-за дебильских законов, им правительство фактически не оставляет.
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Судя по всему на это весь рассчет. Только мировые воротилы играют на биржах, а наши парикмахерские будут у соседа отжимать...
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А за кого голосовали абсолютное большиство владельцев предприятий и сотрудники? За Пороха? Или же за тех, кто их же сейчас уничтожает?

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"После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова Это необходимые меры, но они недостаточны. Критически недостаточны. Источник: https://censor.net.ua/n3182750

НІХТО НЕ ДУМАВ ЩО СПЕКТАКЛЬ З "КОРОНОВІРУСОМ" треба щоб закрити весь бізнес окрім крупного ОІГАРХІЧНОГО ???
Всі працювати на заводи Ахметова, Фірташа, Пінчука, Коломойського і молодших парнтнерів "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7156 "После карантина выживут не все бизнесы и предприятия", - Острикова о законе по поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1753
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Проте великі так званні бізнесмени наживуться.
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Виживуть це у прямому значенні чи переносному?
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₴₴₴@Deryban 14 ч

Усі питання по коронавірусу вирішують на місці місцеві органи самоврядування.
Оскільки громадяни країни обрали до влади аферистів та популістів, то чекати розуміння ситуації від центральної влади небезпечно.
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Це дрібниці, один бізнес прогорів - можна інший розпочати.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
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Вирус победит бизнес?
Или борцы с вирусом?
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