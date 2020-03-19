 Судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу, а про це зобов'язана подбати влада на місцях, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це повідомив заступник голови ВРП Олексій Маловацький кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На мою думку, позиції треба дотримуватися такої. Якщо справи мають розглядатися терміново - це потрібно робити. Але максимально без присутності сторін. Не зобов'язувати їх бути присутнім у засіданнях. Всі інші розгляди, які потребують наявності свідків, великого скупчення людей, треба відкладати. Стаття 29 Закону "Про запобігання поширенню інфекційних хвороб" чітко передбачає, що якщо є карантинні заходи, то вони передбачають обмеження публічної присутності осіб. Її треба виконувати", - зазначив він і наголосив, що виражає особисту позицію.

За його словами, судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу і про це зобов'язана подбати влада на місцях: "Саме на органи місцевої влади покладається обов'язок щодо виконання карантинних заходів. Загалом, на мій погляд, треба ухвалити рішення, в якому рекомендувати зняти з розгляду до 3 квітня справи, які вимагають присутності сторін. З тих, які невідкладні, наприклад, де потрібні санкції щодо слідчих дій, звичайно, треба розглядати, але за можливості перейти в заочний розгляд. За прикладом Європейського Суду з прав людини, який нещодавно поширив пресреліз про те, як працюватиме далі. Знаю, що деякі суди у країні так і зробили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформувати новий склад Вищої кваліфкомісії суддів можна тільки після зміни законів: міжнародні експерти відмовилися від участі в конкурсній комісії, - ВРП

Відповідаючи на питання, хто має ухвалити це рішення, він пояснив так: "Треба вирішувати на зборах суддів. Але вони не ухвалюють поки таке рішення, тому всі бояться, що за порушення строків розгляду справ їх каратиме Вища рада правосуддя. Але як ми можемо карати в нинішніх умовах? Уявіть ситуацію: сторона пише клопотання, в якому просить відкласти розгляд, посилаючись на те, що держава не може гарантувати безпечне середовище. Що може зробити суд? І як когось карати?"

На думку Олексія Маловацького, ВРП має розробити відповідні рекомендації для суддів найближчим часом.