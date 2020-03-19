EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2045  37
Матеріали за темою:
Все про:карантин (386) суддя (1029) Вища рада правосуддя (293) Маловацький Олексій (3)

 Судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу, а про це зобов'язана подбати влада на місцях, - заступник голови ВРП Маловацький

Вища Рада правосуддя поки ще визначається щодо рекомендацій суддям щодо того, як працювати в умовах карантину.

Про це повідомив заступник голови ВРП Олексій Маловацький кореспонденту Цензор.НЕТ.

"На мою думку, позиції треба дотримуватися такої. Якщо справи мають розглядатися терміново - це потрібно робити. Але максимально без присутності сторін. Не зобов'язувати їх бути присутнім у засіданнях. Всі інші розгляди, які потребують наявності свідків, великого скупчення людей, треба відкладати. Стаття 29 Закону "Про запобігання поширенню інфекційних хвороб" чітко передбачає, що якщо є карантинні заходи, то вони передбачають обмеження публічної присутності осіб. Її треба виконувати", - зазначив він і наголосив, що виражає особисту позицію.

За його словами, судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу і про це зобов'язана подбати влада на місцях: "Саме на органи місцевої влади покладається обов'язок щодо виконання карантинних заходів. Загалом, на мій погляд, треба ухвалити рішення, в якому рекомендувати зняти з розгляду до 3 квітня справи, які вимагають присутності сторін. З тих, які невідкладні, наприклад, де потрібні санкції щодо слідчих дій, звичайно, треба розглядати, але за можливості перейти в заочний розгляд. За прикладом Європейського Суду з прав людини, який нещодавно поширив пресреліз про те, як працюватиме далі. Знаю, що деякі суди у країні так і зробили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сформувати новий склад Вищої кваліфкомісії суддів можна тільки після зміни законів: міжнародні експерти відмовилися від участі в конкурсній комісії, - ВРП

Відповідаючи на питання, хто має ухвалити це рішення, він пояснив так: "Треба вирішувати на зборах суддів. Але вони не ухвалюють поки таке рішення, тому всі бояться, що за порушення строків розгляду справ їх каратиме Вища рада правосуддя. Але як ми можемо карати в нинішніх умовах? Уявіть ситуацію: сторона пише клопотання, в якому просить відкласти розгляд, посилаючись на те, що держава не може гарантувати безпечне середовище. Що може зробити суд? І як когось карати?"

На думку Олексія Маловацького, ВРП має розробити відповідні рекомендації для суддів найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182749
 
 
 Топ коментарі
 
У судей на маски денег нет, мало занесли?
 показати весь коментар
 
врачам нету , а продажным богатым тварям в мантиях все за счёт народа
 показати весь коментар
 
ідіть у дупу....у судей така зарплатня що можуть усе це купити і самостійно...некуй на платників податків і це перекладати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Минская ловушка
ОПУБЛИКОВАНО 16 МАРТА 2020

Судьи должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса, а об этом обязаны позаботиться власти на местах, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 3663
Какой именно смысл имело обострение на донбасском фронте 10 марта, стало вполне очевидно уже к вечеру следующего дня, когда в Минске завершилось очередное заседание Трехсторонней контактной группы.Фронтовое обострение
Ушедшая неделя запомнится заметным обострением на донбасском фронте, в результате чего, украинские войска в зоне ООС понесли серьезные потери, пишет DSnews.ua. Причем со стороны российской оккупационной армии практиковалась не массированная военная эскалация с переходом в открытый бой, а точечные коварные обстрелы, приведшие к тому, что 10 марта стало чуть ли не самым кровавым днем с начала года.
А началось все с такой себе «пристрелки» в понедельник, 9 марта. Так, в районе Гнутово из вражеского БПЛА были сброшены две гранаты на санитарный автомобиль Объединенных сил, имеющий на крыше четко различаемую маркировку в виде красного креста. По невероятной случайности никто не пострадал, однако в тот же день оккупанты уже совсем на другом участке в Донецкой области вновь «отличились» - прицельными огневыми ударами из гранатометов были обстреляны восемь домов мирных жителей Верхнеторецкого, к счастью, также обошлось без жертв.
На следующий день «ихтамнеты» 1-го армейского корпуса ВС РФ решили вообще закошмарить детей, когда под обстрел из стрелкового оружия и гранатометов попали не только жилые кварталы на окраине Марьинки, но и местная школа №2. Ее учеников пришлось эвакуировать в бомбоубежище, а после атаки сотрудникам Нацполиции удалось вывезти всех их из опасного района целыми и невредимыми по домам.
Однако для украинских армейцев из 131-го отдельного разведывательного батальона 10 марта закончилось не только потрепанными нервами. В результате попадания двух противотанковых ракет в грузовик ВСУ в районе Песков погибли двое (Андрей Ведешин и Виктор Солтис) и еще девять бойцов получили ранения, шестеро из которых - тяжелые. Как рассказал 12 марта главврач военного госпиталя Днепра Сергей Рыженко, куда доставили раненых под Песками, состояние трех из них медики оценивают как крайне тяжелое, а двое - вообще в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Безусловно, в такой «военной хитрости» по психологическому давлению на украинские подразделения коварными обстрелами, работой снайперов, действиями ДРГ и минированием наиболее использованных мест и маршрутов нет ничего нового - подобным оккупационные корпуса стали особо заниматься еще с прошлого года. Все это, в понимании российских генералов, должно привести к стратегической утрате ВСУ контроля над большинством участков на линии разграничения. Впрочем, сугубо тактически фронтовое обострение также имело смысл, а какой именно, стало вполне очевидно уже к вечеру 11 марта, когда в Минске завершилось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Таким образом, выглядело это как дополнительное принуждение Киева к переговорам в нужном Москве направлении.Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і оборони другої половини лютого та початку березня 2020 рМинская мышеловка
Изначально мало кто ждал от новой минской встречи ТКГ какого-то подвоха. Но когда стало известно приобщение к переговорам в столице Беларуси руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его российского визави, замглавы путинской администрации Козака (некогда поднаторевшего на выгодном Кремлю решении приднестровского конфликта, сорвавшегося в последний момент неожиданным выходом из переговоров Молдовы), стало вдруг попахивать чем-то неладным.
Впрочем, 11 марта первые сообщения из Минска не предвещали ничего особенного, все шло, как и прежде. К примеру, в ходе обсуждения в подгруппе ТКГ по безопасности вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения. Еще большим пшиком завершилось заседание гуманитарной подгруппы - «омбудсмен ДНР» Морозова подтвердила удержание в квазиреспублике лишь 15-ти пленников, которые внесла в список из сотен людей на обмен украинская сторона, то есть абсолютный мизер. Сухим отчетом о результатах последних минских рандеву ограничилась и Банковая, лишь перечислив четыре обсуждаемых вопроса, последним из которых оказалось анонсирование создания некого «Консультативного совета», без каких-либо подробностей.
Зато опытный в таких, на первый взгляд, скучных делах Козак запустил первую интригу в информпространство прямо, что называется, с колес - мол, предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей Нормандского формата и сторон конфликта». И добавил: «Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон. Больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».Какие преступления Россия совершила во время оккупации Крыма и до сих пор совершает на полуострове
Хотя радостная «глава МИД ДНР» Никонорова своего кремлевского куратора не послушала и тут же разразилась в российских СМИ следующей тирадой: «Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта - Донбасса и Украины». Так что сценка Кремля и его донбасских марионеток по принуждению Киева к прямому диалогу с ОРДЛО была разыграна как по нотам.Кризис подкрался незаметно
А то, что данная минская мышеловка захлопнется уже 25 марта на следующем заседании ТКГ, стало совершенно понятно в пятницу 13-го, когда «Зеркало недели» опубликовало документ, который и должен быть подписан в Минске буквально через десять дней - «Решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета». Где черным по белому прописана не только субъектность ОРДЛО, но статус России как гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Чего Путин, собственно, и добивался все годы российско-украинской войны.
Тем более что днем ранее стало понятно, что встреча лидеров государств в Нормандском формате, скорее всего, не состоится в апреле в Берлине, как об этом было условлено на декабрьском аналогичном саммите в Париже. По крайней мере, так считает поделившийся с «Европейской правдой» своей точкой зрения на условиях анонимности официальный представитель немецкого правительства. «Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле - возможно, в мае, а возможно, и позже», - объяснил он.Между Золотым и Брюсселем: происходящее на востоке Украины и в Европе - звенья одной цепи
Вышедший же на брифинг 13 марта Ермак не просто не смог разъяснить журналистам реальные итоги своей недавней командировки в Минск и общения там с Козаком и некими «представителями ОРДЛО». Он даже определенно усугубил кризис доверия украинского политикума и общества как к себе лично, так и ко всей власти президента Владимира Зеленского в целом. В результате - наметившийся раскол в правящей партии «Слуга народа», когда полсотни нардепов из этой парламентской фракции монобольшинства оперативно подписались под заявлением, требующим от Зеленского поручить представителям Киева на минских переговорах прекратить реализовывать решения, противоречащие законодательству Украины, где четко прописано, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации.
Одним словом, кризис подкрался незаметно, а тут еще и всплеск весенней уличной активности, и это несмотря на коронавирус и введенный в стране трехнедельный карантин. И давление улицы на власть состояло не только в пятничном ночном пикете под Офисом президента, но и в субботнем многотысячном Марше патриотов, посвященном Дню добровольца. Кстати, ветераны войны на Донбассе и другие неравнодушные украинцы прошлись в Киеве 14 марта от Михайловской площади до Банковой, чтобы в том числе передать президенту свой список требований из десяти пунктов, главные из которых - ни шагу назад, нет отводу войск, прекратить политику капитуляции и никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины.
Автор: Олег ПОЛИЩУК, обозреватель; Деловая столица
 показати весь коментар
 
Вот это же надо такое сочинить...И это обозреватель?Пане Олег,вы о чем?Как вы умудрились прилепить "горбатого к стене"?Район Песков,это самая горячая и не покоренная ни для наших,ни,тем более для кацапов,боевая территория Украины.А вы утверждаете,что все обосрались и начали что то там, предательское для Украины,подписывать.Ну как не стыдно быть таким заангажированным и подстрекателем?Под Песками ответ был более,чем адекватным,а в дипломатических войнах тоже бывают и поражения и победы...
 показати весь коментар
 
неприкосновенность и закон разве их не защитит?
 показати весь коментар
 
 
У судей на маски денег нет, мало занесли?
 показати весь коментар
 
 
в немецком супермаркете Альди продавцьі на кассе сидят за плекси-стеклом. как кассирьі на вокзале.
 показати весь коментар
 
ідіть у дупу....у судей така зарплатня що можуть усе це купити і самостійно...некуй на платників податків і це перекладати
 показати весь коментар
 
 
Слід провести джігіталізацію судів - прокурор суне картку зі звинуваченням в комп'ютер, преЗЕдент дистанційно тисне кнопку, принтер друкує вирок, велика економія затрат на суддів.
 показати весь коментар
 
врачам нету , а продажным богатым тварям в мантиях все за счёт народа
 показати весь коментар
 
 
если бы не они- может и жили , а так судьи точно 30 лет жили и будут ещё жить, в отличии от простых людей
 показати весь коментар
 
 
Судьи достаточно набрали взяток чтобы покупать себе маски хоть по 2 500 гривень, да и зарплаты у них огромные. Путь лучше власти врачей и медсестер средствами защиты обеспечат, а не всякое коррумпированное ворье.
 показати весь коментар
 
 
Маски дают врачам, полицейским, представителям власти. Теперь судьям раздавать будут. Бесплатно. А как быть свидетелям, адвокатам, экспертам, подсудимым и родственникам? Они не люди? Команда зебилов не может наладить выпуск марлевых повязок. Зато продавать их в другие страны аж бегом. И это только начало шухера
 показати весь коментар
 
 
Все было, но жиды успели их продать за рубеж...
 показати весь коментар
 
 
Товарисчи судьи, скажите у труны карманы есть?
 показати весь коментар
 
 
Они не задают себе таких сложных вопросов, живут одним днем!
 показати весь коментар
 
 
Как эти подонки защищают права украинцев и закон, так пусть и защищают их от короновируса. Подстилки портнова, сдохните! Воздух будет чище!
 показати весь коментар
 
 
Судьи должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса. Неправильно!

Украинцы должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса. Всё! Точка!
 показати весь коментар
 
 
да что там всякие средства.. прямо сейчас каждому судье по аппарату искусственной вентиляции
 показати весь коментар
 
 
все лохи с минимальной зарплатой должны покупать маски-а судьям в огромной зарплатой и заносами -государство должно обеспечить Судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу, а про це зобов'язана подбати влада на місцях, - заступник голови ВРП Маловацький - Цензор.НЕТ 1029
алё ,слуги,а вам никто не говорил,шо слуги не только сами себя обеспечивают,а еще и хозяина обязаны обеспечить?
 показати весь коментар
 
 
Народ за годы вашей "положительной работы" считает иначе....
 показати весь коментар
 
 
Судьи сами могут обеспечить себя и своих сотрудников средствами защиты...
 показати весь коментар
 
 
Рішення вони виносять іменем Украіни,а маски повинні купляти місцева влада?
 показати весь коментар
 
Я щось вкурити ніяк не можу? Чому це саме судді мають бути забезпечені владою на місцях засобами захисту від коронавірусу? Вони що якісь особливі? Голуба кров? Судді мають бути забезпечені засобами захисту від коронавірусу, а про це зобов'язана подбати влада на місцях, - заступник голови ВРП Маловацький - Цензор.НЕТ 9184

- Пішли в аптеку і некупили їх як всі інші громадяни.

P.S. Прямо, по Орвеллу: Усі тварини рівні. Але деякі тварини рівніші за інших
 показати весь коментар
 
Хрен им в рот, что б голова не шаталась. Все судейски наколядовали столько, что в состоянии сами прикупить любые средства защиты без особого убытка для своих состояний, нажитых непосильным трудом.
 показати весь коментар
 
с такими з/п могут и купить себе
средства защиты
привыкли жить на шару
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору