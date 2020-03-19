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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко

Міністерство охорони здоров'я має намір перепрофілювати 188 млн грн на боротьбу з коронавірусною інфекцією, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в четвер.

"З резервного фонду вже виділено 100 млн грн. 67 млн ​​грн ми вже перепрофілювали в системі охорони здоров'я, плюс 28 млн грн ми перепрофілювали для лабораторій міністерства. Сьогодні на зустрічі домовилися з Мінфіном про дозвіл перепрофілювати ще 188 млн грн із програми "Громадське здоров'я і заходи з боротьби з епідеміями" на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі введення НС хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках, - головний санлікар Ляшко

Ляшко також зазначив, що МОЗ паралельно розробляє велику кількість нормативних актів щодо боротьби з коронавірусом, на реалізацію яких будуть виділятися кошти з резервного фонду.

Заступник міністра додав, що повну суму виділених державою коштів оприлюднить, коли виділені кошти будуть витрачені за процедурою, згідно з ухваленим законом про протидію поширенню коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182747
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro

Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.

Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.

Напоминаю.
Это в больнице, которая должна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
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И что много пациентов привезли? Пусть словят кого нибудь на улице для порядку...
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Только у нас могут перепрофилировать, а не перенаправить бюджетные средства. МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко - Цензор.НЕТ 3230 Оговорка явно по Фрейду.
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То мізер. Тут виділили 345 мільярдів євро і то невідомо чи вистачить.
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