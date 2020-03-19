 МОЗ перепрофілює на боротьбу з коронавірусом ще 188 млн грн, - заступник міністра Ляшко

"З резервного фонду вже виділено 100 млн грн. 67 млн грн ми вже перепрофілювали в системі охорони здоров'я, плюс 28 млн грн ми перепрофілювали для лабораторій міністерства. Сьогодні на зустрічі домовилися з Мінфіном про дозвіл перепрофілювати ще 188 млн грн із програми "Громадське здоров'я і заходи з боротьби з епідеміями" на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ляшко також зазначив, що МОЗ паралельно розробляє велику кількість нормативних актів щодо боротьби з коронавірусом, на реалізацію яких будуть виділятися кошти з резервного фонду.
Заступник міністра додав, що повну суму виділених державою коштів оприлюднить, коли виділені кошти будуть витрачені за процедурою, згідно з ухваленим законом про протидію поширенню коронавірусу.
Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.
Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.
Напоминаю.
Это в больнице, которая должна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.