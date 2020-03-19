 Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, систему охорони здоров'я України почали готувати до боротьби з коронавірусом, щойно помітили швидке поширення хвороби в Китаї.

"Ми розуміємо, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу. Тому ми будемо надавати допомогу амбулаторно і в самоізоляції. Для решти 20% ми створимо інтерактивну карту, яку дамо диспетчерам, і вони бачитимуть, у яких закладах є вільні місця для госпіталізації", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, раніше головний санлікар повідомив, що в разі введення надзвичайного стану хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках.

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