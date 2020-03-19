 Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, систему охорони здоров'я України почали готувати до боротьби з коронавірусом, щойно помітили швидке поширення хвороби в Китаї.
"Ми розуміємо, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу. Тому ми будемо надавати допомогу амбулаторно і в самоізоляції. Для решти 20% ми створимо інтерактивну карту, яку дамо диспетчерам, і вони бачитимуть, у яких закладах є вільні місця для госпіталізації", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, раніше головний санлікар повідомив, що в разі введення надзвичайного стану хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках.
😁
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AL9ru777zBI&feature=emb_logo
Чиновник здравоохранения облизывает свой палец, предупреждая людей не касаться их лица
Напевно ваш IQ не дозволить мені далі з вами спілкуватись.
а вообще - кладезь полезных витаминов и микроэлементов...
а малина вызывает сильнейшее потоотделение (поэтому перед выходом на улицу ее пить категорически нельзя... )
Скока раз гирю пудовую паднимешь?
🤗
вон депутат не входил в группу риска...и с легким недомоганием пошастал по всей Раде, поручкался-пообщался с друзьями и начхал на врагов...бац - подтвержденный коронавирус...
Кто перегрипповал этой зимой - знают о чем я: дозвониться до врача почти невозможно, а его рекомендации типа "ну погуглите - там же стандартная схема лечения.." - я и без этой курицы могу. Вот вам и "незанимайтесьсамолечением".
А если нас накроет как Италию - какие там "рекомендации" или "звонки врачу"?
Приїхав через дві години..
На дверях під'їзду об'ява:-"Будемо труїти пацюків!" Дайте доступ і ключи!
Знайшли крайніх!
😁
утопающихболеющих - дело рук самих болеющих. Главное, Бубочка убедительно и поставленным голосом отчитался в видеоролике, что Украина готова к борьбе с коронавирусом.
Молодежь ВЫЖИВЕТ - и даст не зомбированое ТВ потомство
Клизма - 1 раз в день.
Сосать х** - 3 раза в день.