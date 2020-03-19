EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  3841  63
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1264) лікування (305) Ляшко Віктор (72) COVID-19 (1240)

 Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко

80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, систему охорони здоров'я України почали готувати до боротьби з коронавірусом, щойно помітили швидке поширення хвороби в Китаї.

"Ми розуміємо, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу. Тому ми будемо надавати допомогу амбулаторно і в самоізоляції. Для решти 20% ми створимо інтерактивну карту, яку дамо диспетчерам, і вони бачитимуть, у яких закладах є вільні місця для госпіталізації", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, раніше головний санлікар повідомив, що в разі введення надзвичайного стану хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182744
 
 
 Топ коментарі
 
прошлогодним... свежий еще не вылез... остается йод-зеленка и калина-малина...)))
 показати весь коментар
 
это для того, чтобы подъезд лучше заразить можно было?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
 показати весь коментар
 
 
это для того, чтобы подъезд лучше заразить можно было?
 показати весь коментар
 
 
Почитайте для чего соблюдают дистанцию в 2 метра
 показати весь коментар
 
В Італії захворіло 30% медиків, які були повністю захищені. Шляхи передачі цього вірусу ще не повністю вивчені.
 показати весь коментар
 
Вероятнее всего они подхватили вирус не в тот момент когда были "захищенi". Они же тоже имеют жизнь помимо госпиталя и контакты с другим
 показати весь коментар
 
Ви вірусолог, чи хоча б маєте вищу медичну освіту?
 показати весь коментар
 
А для того чтобы хоть немного пошевелить мозгами нужно иметь высшее медицинское образование? Если люди болеют, то не исключено что и какой-то процент медработников заболеет. Они тоже живут обычной жизнью как и другие.
 показати весь коментар
 
да это же элементарно! вирус попадает на защитный костюм, а при переодевании на руки. кто не вымыл руки сразу после снятия костюма, и начал тыкать себе пальцами в глаз, рот или нос, перенесли заразу с одежды на собственную слизистую.
 показати весь коментар
 
 
Стопудово європейські лікарі цього не знали )))
 показати весь коментар
 
а при чём тут знали-не знали? почухать нос - это рефлекторно.
 показати весь коментар
 
 
Специально для вас, умник:
https://www.youtube.com/watch?v=AL9ru777zBI&feature=emb_logo
Чиновник здравоохранения облизывает свой палец, предупреждая людей не касаться их лица
 показати весь коментар
 
Для вас шо чиновник, шо практикуючий лікар - одне і те саме?
Напевно ваш IQ не дозволить мені далі з вами спілкуватись.
 показати весь коментар
 
Да я так и поняла - не дотягиваете. Мой уровень IQ слишком высок для вас.
 показати весь коментар
 
прошлогодним... свежий еще не вылез... остается йод-зеленка и калина-малина...)))
 показати весь коментар
 
 
Каждый год калину с сахаром впрок заготавливаем дома. Очень полезная вещь! Можно чай пить, можно просто так кушать. Против кашля самое то! Калина сама по себе от корня до цветочка-листика-коры-ягодки - все ценное, как и у кабака! Когда ягоды вилкой снимешь с кистей, ...в общем, наша кошечка очень любила грызть эти веточки.
 показати весь коментар
 
 
Осторожно с калиной. Она значительно понижает давление
 показати весь коментар
 
 
но осторожно! калина снижает давление ... если гипотония - не увлекаться!!!
а вообще - кладезь полезных витаминов и микроэлементов...
 показати весь коментар
 
 
Спасибо всем за то, что вы рассказали - я не знала о том, что малина понижает давление! Еще раз - всем спасибо)
 показати весь коментар
 
 
калина! калина снижает...
а малина вызывает сильнейшее потоотделение (поэтому перед выходом на улицу ее пить категорически нельзя... )
 показати весь коментар
 
 
тю ты))) То опИска! Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4663 Я так-то про калину думала, а случайно... как-то само собой вышло)) Спасибо! Да, про Малину я тоже в курсе - выпил и под одеяло! )
 показати весь коментар
 
 
А енто как опрределить??
Скока раз гирю пудовую паднимешь?
🤗
 показати весь коментар
 
 
Ну не ДЕБИЛЫ ,самоизолироваться может только человек проживающий один в отдельном жилье Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 569а у нас таких раз-два и обчёлся ,изолировать надо ВСЕХ гнид доведших Украину до такого состояния ,при чём изолировать ПОЖИЗНЕННО !!!
 показати весь коментар
 
 
а как понять - что это коронавирус - раз, что легкая форма - два, что легкая не перетечет в тяжелую - три??? о потом - поздно обратился к врачу???
 показати весь коментар
 
 
Есть ОРВИ без воспаления легких и не входишь в группу риска - значит сидишь дома.
 показати весь коментар
 
это Вы как специалист говорите ?
вон депутат не входил в группу риска...и с легким недомоганием пошастал по всей Раде, поручкался-пообщался с друзьями и начхал на врагов...бац - подтвержденный коронавирус...
 показати весь коментар
 
и что? У него воспаление легких, он в реанимации?
 показати весь коментар
 
у него? не знаю - состояние средней тяжести (это официально), а в чем это выражается? кто знает... думаю, даже если его и прищемит - аппарат ИВЛ он себе точно найдет (в отличии от простых смердов)
 показати весь коментар
 
ну и в чем твой вопрос? У него не тяжелое состояние, реанимация не нужна - сидит дома и лечится, чтобы не занимать место в больнице.
 показати весь коментар
 
А якщо стане гірше, але швидка не виїде, то перевіряти чи нема пневмонії на домашньому КТ чи таки ходити в лікарню з кульком з 34тис. грн штрафу?
 показати весь коментар
 
 
А з важкою формою будуть лежати в лікарняних коридорах і потихеньку згасати
 показати весь коментар
 
 
Клевая у нас "реформа медицины": "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6165
Кто перегрипповал этой зимой - знают о чем я: дозвониться до врача почти невозможно, а его рекомендации типа "ну погуглите - там же стандартная схема лечения.." - я и без этой курицы могу. Вот вам и "незанимайтесьсамолечением". Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8138
А если нас накроет как Италию - какие там "рекомендации" или "звонки врачу"?
 показати весь коментар
 
 
)) похожая фигня и за бугром. прошлым летом пришёл в рехабе к узкому "специалисту". она говорит, шо ей нужно срочно глянуть свежий анализ крови. кажу, харашо, сёдня я к хаусартцу уже не успеваю, завтра там выходной, пойду послезавтра, в среду. в пятницу заберу результаты. в понедельник принесу. - нет! мну надо сегодня. идите щас и здайте анализы, после обеда принесёте результаты. спрашиваю - и куда мну идти? где лаборатория? только в больнице, но они с улицы никого не берут и обслуживают только своих (я точно знаю, шо в городе нет лаборатории). она на грани психонуть, звонит в рецепшен рехаба и спрашивает, - с какой лабораторией мы сотрудничаем? та видно ответили, шо ни с какой ))) бросает трубку, хватает клаву и говорит, - щас я вам найду. ))) гуглится, гуглится, гуглится с меняющейся физией и потом так удивлённо, - да, в городе нет отдельной лаборатории ((. ))) есть в соседнем, в 30 км, поедете? - канешно нет! мну плохо. ))) - ну харашо, тогда принесёте результаты в понедельник ))))))
 показати весь коментар
 
Виїхав вранці..
Приїхав через дві години..
На дверях під'їзду об'ява:-"Будемо труїти пацюків!" Дайте доступ і ключи!
Знайшли крайніх!
😁
 показати весь коментар
 
А сказали сразу, что как в Италии у нас не будет.
 показати весь коментар
 
А у кого не получится - будет самоизолирован на кладбище. Возможно, с соседями по подъезду. Тут как кому повезет. Спасение утопающих болеющих - дело рук самих болеющих. Главное, Бубочка убедительно и поставленным голосом отчитался в видеоролике, что Украина готова к борьбе с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле Бубочка признался в убийстве Эрики,потому что она забрала любимиго человека, просил прощения за все и что вообще, он никакой не Владимир Зеленский, и даже не мужчина, а женщина по имени Белла Осмаловская. И как только ей удавалось все скрывать?
 показати весь коментар
 
 
Легкой формы коронавируса НЕ БЫВАЕТ. Он либо есть, либо его нет.
 показати весь коментар
 
Буває. Як і грипу. Підлітковий максималізм - не найкраща людська риса.
 показати весь коментар
 
 
Я таблицу видела. Там сравнение с ОРВИ и гриппом. Если этот признак есть у больного, значит, это вирус. А если нету, то и молодец. Нет? Это как не бывает "немножко умер". Либо да, либо жив) хотя...я не буду спорить. Вы врач, Вам виднее) Но сама фраза немного режет слух.
 показати весь коментар
 
В любої хвороби є різні ступені важкості. Але кому я розказую? Ви ж таблицю бачили.
 показати весь коментар
 
Я не буду Вас переубеждать. Но данный вирус нельзя на мой взгляд сравнивать с "любыми болезнями". Таблицу я видела здесь, на сайте. И не только я её видела. Многи её даже ждали. Была она примерно такая:
Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3206
 показати весь коментар
 
Коронавірус - це один з тисячі існуючих вірусів. Не розумію, чому ви його відокремлюєте від інших.
 показати весь коментар
 
Я?)) Вы шутите. По-моему о нем заговорили люди из Китая, а не я).
 показати весь коментар
 
80% заболевших имеют легкую/среднюю форму не требующую госпитализации
 показати весь коментар
 
он не бывает - он ЕСТЬ....- имунка у всех разная, а особенно у молодого здорового организма , когда он еже "развивается" - 24-26-28 лет...- потому и картина во всем мире в этой возрастной хорошая..- все закономерно, и это РАДУЕТ Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8834
Молодежь ВЫЖИВЕТ - и даст не зомбированое ТВ потомство
 показати весь коментар
 
чого ж, кажуть, якщо їх антисептиком протирати, то лапки відпадають, стають полегшені Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7715
 показати весь коментар
 
 
я правильно понял - переболеют ВСЕ, и это уже никто и не отрицает ... , 80- дома, 20 % в лечебных....- о фатальных хоть не сказал пугливым...., а то онные решили что они как то как всегда "по - блату" откосят... Пацієнти з легкою формою коронавірусу лікуватимуться вдома в самоізоляції, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4006- а фуй не удастся
 показати весь коментар
 
Переболеют конечно все, но чем позже ты заразишся, тем слабее будет вирус.
 показати весь коментар
 
 
Цифри говорять, коли ще живі батьки головне допомогти їм. Вітаміни, повноцінне харчування, імуностимулятори. Все що підсилює імунітет.
 показати весь коментар
 
 
Понятно, как всегда "сами" (госмафия знает только "дай"), а деньги тогда кому пойдут? см -- Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом еще 188 млн грн, - замминистра Ляшко -- https://censor.net.ua/news/3182747/minzdrav_pereprofiliruet_na_borbu_s_koronavirusom_esche_188_mln_grn_zamministra_lyashko
 показати весь коментар
 
Лечение от санврача:

Клизма - 1 раз в день.
Сосать х** - 3 раза в день.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору