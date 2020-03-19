 Медики не захищені зовсім: почуваються кинутими на амбразуру з лопатами проти атомної зброї, - бізнесмен Ставніцер про боротьбу з коронавірусом

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер, який брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ.
"За вчорашній вечір знайшли ще 2 нових ШВЛ і отримали кілька адекватних пропозицій, де шукати. Спасибі всім, хто відгукнувся. Обробляємо. Від багатьох зараз чую 'прямо як в 2014'. Та ж так. У темні часи краще видно світлих людей.lifecell запропонував допомогу з швидким інформуванням, Coca-Cola Ukraine готова давати безкоштовно продукцію для літніх, Shota Starina Khajishvili направив в штаб найсильнішу людину, Savva Libkin годуватиме лікарів", - розповів він.
"Медики погано захищені, тобто не захищені зовсім. У них теж є сім'ї і літні родичі. Вони теж їздять на роботу в громадському транспорті і зараз, припускаю, почуваються кинутими на амбразуру з лопатами проти атомної зброї. Про них подумаймо. Сьогодні в Одесі нарада, на якій вирішать, яка лікарня буде опорною. Вважаю, що це повинна бути Одеська обласна клінічна лікарня. Вона краще підготовлена, є гуртожиток для лікарів, більше обладнання і простіше масштабуватися. До речі, крім одиноких людей похилого віку, допомога з харчуванням і транспортом потрібна буде і лікарям, які в якийсь момент перестануть кожен день їздити додому і назад", - додав він.
"За ці дні TIS вже перерахував і перераховує найближчим часом 20,5 млн гривень в національний фонд, і більш як 2,5 млн грн на потреби Одеської області - 4 ШВЛ і інше. Не розумію, чому приватним клінікам заборонено приймати хворих з коронавірусом. Вони оснащені краще за всіх, і лікарів своїх можуть захистити. Зараз їм дозволять це робити тільки в режимі надзвичайного стану. Чому? Вважаю, що це потрібно переглянути", - зазначив Ставніцер.
"Втомився читати обурення, що закривати метро не можна. Ми в режимі катастрофи, яка насувається, і неминуча, на жаль, Працівників, які ніяк не можуть залишатися вдома, на підприємства можна доставляти спеціальними автобусами - чув, що багато хто вже це роблять. Які доводи, крім тисяч смертей, ще потрібні?" - акцентував він.
"Guardian пише, що в Китаї досліджують ліки на пацієнтах з Уханя і Шеньженя. У пацієнтів, які приймали ліки, через 4 дні тест дає негативний результат на коронавірус і рентген легенів сильно відрізняється в кращу сторону. Поки схоже, що препарат допомагає тільки при нетяжких формах. Вийти на ринок він може вже в травні. Джек Ма виклав в мережу докладну інструкцію про лікування і запобігання інфекції, зібрану кращими медичними експертами Китаю. Вона починається словами "Йде безпрецедентна світова війна, в якій все людство протистоїть ворогові". Потрібно терміново перекласти на російську та українську мови. Прошу тих, у кого є компетенція і час, взятися за це прямо зараз. Документ ось. Відзначайте в коментарях, яку главу берете для перекладу. Надсилайте готові тексти на odessa.vs.covid@gmail.com Коли зберемо переклад - будемо шукати хорошого редактора-лікаря. Не можна віддавати непрофесійний переклад в лікарні. Знаєте таких - відзначайте", - закликав Ставніцер.
"На цьому хороші новини закінчуються. Далі - хвилина холодного душу для тих, хто зараз катає дитину на гойдалці в парку, або щодня відправляє дітей до бабусь і дідусів.
Британці розробили три сценарії розвитку подій на прикладі США.
1 сценарій - якщо США не буде робити нічого. 80% населення Штатів захворіли, 0,9% померли, переважно люди старше 70 років. Це 2,2 мільйона осіб.
Але. При цьому розвитку подій, США знадобиться в 30 разів більше апаратів ШВЛ, ніж у них є. Це означає, що без медичної допомоги залишаються всі, хто хворий іншими захворюваннями - не коронавірусом. За три місяці Штати втрачають близько 4 мільйонів осіб. Якщо екстраполювати це на весь світ - 90 мільйонів смертей за 3-6 місяців. Коментарі не потрібні.
2 сценарій - "м'який карантин". Всі симптоматики і їхні сім'ї на карантині, всі люди старше 70 років в жорсткій самоізоляції вдома. Смертність сильно скорочується, але вірус все одно вбиває 1,1 млн американців. Потреба в ШВЛ все ще перевищує ресурси лікарень в 8 разів.
3 сценарій - жорсткий карантин. Закрито все, крім аптек і магазинів, більшість робочих місць переведені на віддалений режим, симптоматики та сім'ї ізольовані, літні люди ізольовані. Кількість смертей з мільйонів переходить в тисячі, ШВЛ вистачає.
Детально про дослідження тут", - акцентував Ставніцер.
"Які ще слова використовувати, щоб переконати вас залишатися вдома? Нагадаю, що допомогти грошима можна Корпорация монстров, всі дані і реквізити вказані на сторінці. Дати інформацію щодо засобів захисту - Одесса vs COVID. Антикризовий штаб в Одеській області", - резюмував він.
вся их "деятельность" - снимать тупые видосики с признаниями в убийстве Эрики и предложением "ипитесь сами, украинцы!"
Как и в 2014 - остается ТОЛЬКО самоорганизация 25% населения.. бо 73% уже попрятались, "уставая"...
Margo@jytnzyyoopas
Бидло жлобське вирішило, що у нього все схвачено...
А з іншого боку - у нас можна розраховувати тільки на себе...
Трясця ім. Босха@UkrPereiro
У знакомого врача ребенок год.
Жена не медик выходит из декретного отпуска, а он уходит на два года.
Сказал: "гори оно всё синим пламенем, стоит помереть, руководство спишет на острую сердечную недостаточность, чтобы не возиться с проверками и не портить статистику".
Це як на зону якомусь Укропу Помідоричу прислали посилку з харчами і цигарками. "Світлі люди" все відібрали, проте дозволили сіромасі докурювати недопалки.
03/19/2020 - 12:00
Коронавірус: українські перспективи розвитку
Примітка редактора. Чесно кажучи, посипаю голову попелом: спочатку не повірив в аж такі перспективи коронавірусу, тому відклав цей текст «на потім» і почав шукати інші прогнози - хотілось дати добірку. Втім, зараження народного депутата Шахова мене переконало, тому ось топовий greenlight нашого ********* Нострадамуса!Пророцтво як усе буде
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
Трохи прикладної епідеміології
Дві нотки позитиву
Пророцтво - це зазвичай прогноз, неочевидне неофітам обгрунтування якого за різними обставинами не вмістилося в текст пророцтва.
Пророцтво як усе буде
1) спочатку зекомандос (тобто Кабмін) удаватимуть, що все гаразд (уже роблять);
2) потім зелені чоловічки (тобто депутати) почнуть удавати, що роблять щось корисне (вже на карантині школи з дитсадками, хоча дітям цей вірус не загрожує), але робитимуть дурниці, нерідко шкідливі;
3) потім навуходоносери (тобто найвпливовіші з оточення Зе) почнуть сперечатися, хто з них красивий, а хто вродливий, та ще згають час;
4) потім можно- та неможновладці почнуть домовлятись - віч-на-віч і прослушка від усіх неледачих;
5) не домовляться, але позаражають один одного;
6) і почнеться масовий мор у верхах, як зараз в Ірані;
7) і побіжать елітки у Феофанію та по інших блатних світилах медицини, які з них доїтимуть гроші, аж поки самі не зляжуть;
8) і трапиться масовий драп на вест ешелонів влади - до тамтешніх «супермедиків», які на той час уже будуть або хворі, або перезавантажені тамтешніми хворими;
9) а у країні почнуться масові протести та заворушення, емоційна мобілізація (майже як на початку війни) різко підвищить імунітет пересічних громадян і епідемія зникне, як зникла епідемія грипу під час Євромайдану (унікальний для України випадок, між іншим) - аля гєр ком аля гєр, панімаєш.
0) Росія спробує скористатися з нашої важкої ситуації, але вуличні бої у Москві та мільйонниках цьому завадять - їм теж знадобиться емоційна мобілізація для подолання епідемії.
Відповіді на очевидні запитання до пророцтва
1) чим раніше настане пункт «0», тим менші будуть втрати серед громадян від власне епідемії;
2) надмірне форсування пункту «0» спровокує новий виток російської агресії, бо братушки не встигнуть зайнятися собою;
3) правоохоронці, передусім МВС, будуть поводитись, як і навесні 2014-го, тобто зникнуть із вулиць і у кращому разі зосередяться на охороні власної зброї;
4) така біда трапиться з МВС, бо генерали з їх міністром - люди переважно похилого віку й масово хворітимуть, а рядові поліціянти запанікують, як і пересічні громадяни;
5) тобто у МВС і Ко залишаться полковники без генералів і без більшості рядових, котрих вистачить хіба що на охорону арсенових арсеналів;
6) так, це схоже на південноамериканський та навіть африканський сценарій - ми що, не люди;
7) у греків досить недавно були власні чорні полковники, тобто в нас буде все як у людей;
8) все має скінчитись до початку нового опалювального сезону, бо інакше наведений вище прогноз стане занадто оптимістичним.
1) чим раніше настане пункт «0», тим менші будуть втрати серед громадян від власне епідемії;
2) надмірне форсування пункту «0» спровокує новий виток російської агресії, бо братушки не встигнуть зайнятися собою;
3) правоохоронці, передусім МВС, будуть поводитись, як і навесні 2014-го, тобто зникнуть із вулиць і у кращому разі зосередяться на охороні власної зброї;
4) така біда трапиться з МВС, бо генерали з їх міністром - люди переважно похилого віку й масово хворітимуть, а рядові поліціянти запанікують, як і пересічні громадяни;
5) тобто у МВС і Ко залишаться полковники без генералів і без більшості рядових, котрих вистачить хіба що на охорону арсенових арсеналів;
6) так, це схоже на південноамериканський та навіть африканський сценарій - ми що, не люди;
7) у греків досить недавно були власні чорні полковники, тобто в нас буде все як у людей;
8) все має скінчитись до початку нового опалювального сезону, бо інакше наведений вище прогноз стане занадто оптимістичним.
Трохи прикладної епідеміології
1) карантин - ефективний засіб для локалізації розповсюдження епідемії, якщо запроваджений вчасно;
2) стосовно коронавірусу цей час уже минув - і в КНР, і в Ірані, і в ЄС, і у нас;
3) але від карантину є й інший ефект, який у разі вдачі (ну, не від уміння ж влади) спиняє епідемію;
4) це вже згадуваний масовий емоційний підйом громадян, як на початку війни;
5) тобто громадяни мають знати, що все погано (десь бачили, як масово спалюють трупи померлих), але держава про них піклується і в разі спроби прориву хворим карантину волоцюгу застрелять на місці (плітки про все це повинні натхненно розповсюджувати спецслужби);
6) у випадку тотальної недовіри суспільства до можновладців та правоохоронців мають виникнути чутки, що десь когось розстріляли за взятий хабар для надання необгрунтованного пропуску з карантину - громадяни будуть щасливі від усвідомлення, що врешті є порядок у країні;
7) у разі ефективного та ефектного виконання пп.5 та 6 спрацьовує п.4, рівень імунітету в суспільстві різко зростає і епідемія відступає, кидаючи обози з важкою технікою;
8) щось подібне було не лише під час Євромайдану з грипом, а й під час виборів П.Порошенка Президентом в один тур - загроза повноцінної війни та вже неілюзорних злиднів емоційно мобілізували суспільство, і Петро Олексійович виграв, а заразом і суспільство;
9) а потім статки громадян почали зростати, незважаючи на війну та втрату територій-«годувальників» і людей це обурило - хіба можна так файно усім жити в ці буремні часи - саме тому 75% небайдужих проголосували за Зеленського, а потім і монобільшість: тепер злидні українців точно не минуть і буде що без сорому розповісти онукам.
Дві нотки позитиву
1. Діти.
Вони наше майбутнє. Тому захищати треба перед усім саме їх. І українська влада захищає - дитсадки та навчальні заклади закрито на карантин.
Проблема в тому, що власне цей коронавірус саме дітей майже не чіпає. Тобто вони можуть бути носіями вірусу і заражати ще здорових, але самі переносять його без симптомів і практично не хворіють.
Через весняну погоду запобігти зараженню дорослих у сім'ях через дітей не вдасться. Тобто користі від цього карантину ніякої. Позитив у тому, що і біди від нього не буде. Навіть смертність серед педагогів пенсійного віку трохи впаде, а це вже точно позитив.
2. Мутації.
Мета будь якого вірусу - максимально розповсюдитись на носіях, а не вбивати їх. Тому нові віруси, котрі щойно перекинулись на людей з тварин (або з секретних лабораторій Нової Швабії, що в Антарктиді) одразу починають мутувати убік підвищення заразності та зменшення смертності носіїв.
Нівелювати цей процес може наявність постійного джерела вірусів (або мікроорганізмів) у природньому середовищі й регулярний контакт людей з ними. Тобто процес зараження ще немутованим вірусом (чи мікроорганізмом) буде повторюватись знову і знову. День заразного сурка.
Уповільнити згадані мутації можуть два фактори - повільне розмноження вірусів і великий час тривання хвороби. Віруси взагалі і коронавірус зокрема у сприятливих умовах через свій малий розмір розмножуються дуже швидко, навіть порівняно з бактеріями (та іншими мікроорганізмами). Хвороба, що викликає нинішній коронавірус, триває недовго порівняно, наприклад, зі СНІДом. Отже ніщо не завадить нашому вірусу, на відміну від ВІЛ, швидко (за рік-два) мутувати у щось достатньо безпечне.
І хворобу буде подолано. І людство буде врятоване. І високопосадовці ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я, що не спромоглася вчасно оголосити необхідність карантину стосовно Китаю та навіть опиралась ініціативам на місцях) й різноманітних урядів нагородять себе і один одного за цей подвиг яскравими цяцьками, новими званнями і грошовими заохоченнями.
Не вперше. І не востаннє.
Судя по настроениям, часть медиков тупо свалят на больничный, когда начнут массово поступать больные, или не дай бог пойдут летальные случаи в отделениях клиники.Это при том что у нас в реанимации который месяц умирают от вирусных пневмоний и всем по барабану, так просто не особо туда ходят, когда много пациентов. Просто никто не определяет, какой именно вирус. Но стоит появиться подтверждению, а это вопрос времени, начнётся треш