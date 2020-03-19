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 В Італії потрібно продовжити карантин після 3 квітня, - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в Італії має бути продовжений після 3 квітня.

Про це пише Corriera dela Serra, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єр-міністра, вжиті заходи, такі як припинення діяльності компаній і закриття шкіл, можуть бути лише продовжені.

"Ми готові надати десятки мільярдів державних інвестицій", - додав Конте.

Він заявив, що Італії вдалося уникнути краху системи, обмежувальні заходи працюють, але неможливо буде швидко повернутися до колишнього життя, коли епідемія досягне піку і зараження почнуть знижуватися.

"На цей момент не має сенсу говорити більше, але зрозуміло, що заходи, яких ми вжили, такі як закриття більшої частини ділової та індивідуальної діяльності країни, можуть бути тільки продовжені", - сказав Конте.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182739
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

вот оно, ключевое отличие итальянцев от зеленой плесени. У зебилов нет денег, у них в бюджете дыра с конца 2019 года
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Италия впереди планеты всей!А вот в ОрдеВ Италии нужно продлить карантин после 3 апреля, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 2807
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зедрисня забила на петиції наглухо
демократи ж, фулє!
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"Мы готовы предоставить десятки миллиардов государственных инвестиций", - добавил Конте.

вот оно, ключевое отличие итальянцев от зеленой плесени. У зебилов нет денег, у них в бюджете дыра с конца 2019 года
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Не відволікайте від вірусу, будьте людянішою!
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а русскіі гаварят - да чіво ви баітісь етава віруса??... он же такой малєнькій па атнашенію к чєлавєку!...ета всьо равно как Украіна па атнашенію к Рассіі!
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Та ясный перец... У нас будет тоже самое.. Какое там 3 апреля. Тут даже 3 июня слишком оптимистично.
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а у нас уже заканчивается 3 апреля,хотя эпидемия еще толком и не началась...
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пока поговаривают начало июня, как оптимистичный сценарий. август-сентябрь, если не так пойдёт, як думалось.
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когда-то и ДАП закрывали на пару недель
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После 3 апреля продлят. До второго апреля... (понимай?)
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В Україні теж є гроші набородьбу з короновірусом. Просто треба перестати втюхувати гроші в окупований росіянами Донбас... Але сєпар Сівоха і проросійський Зеленський зі мною не погодяться.
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Ось що знайшов, ділюсь: http://www.topito.com/top-previsions-nostradamus-coronavirus
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