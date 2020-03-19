 Коронавірус має природне, а не лабораторне походження, - дослідження

Такі дослідження опублікувала міжнародна група дослідників у журналі Nature, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", – зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.
Дослідники виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно впливати на молекулярну особливість клітин людини, а саме рецептор ACE2, який бере участь у регуляції кров'яного тиску.
Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені дійшли висновку, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.
За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура.
Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який точно викликає хворобу.
Але вчені виявили, що основа SARS-CoV-2 суттєво відрізняється від вже відомих коронавірусів і здебільшого нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.
Я надеюсь вы понимаете, что мы здесь не одни. Мы просто начали здорово мешать соседям, которые возомнили себя чуть ли не лучшим пуком Вселенной.
Я так думаю....надо вернуть эту срань к реальности.
Поздравляю.
в котором обнаружены четыре вставки из генома вируса спида. Что собственно и взбударажило научный мир, в результате -
"Статья была изъята из bioRxiv в воскресенье днем, когда один из авторов заявил : «Мы не собирались подпитывать теории заговора, и здесь никаких претензий не предъявляется». Далее автор заявляет, что исследователи будут пересматривать статью и повторно анализировать данные, прежде чем представить их снова."
Так что вставки кода вируса спида в 2019-nCoV несомненно есть, вопрос в ином, в интерпретации того как они туда попали, и тут уж недостаточно утверждений об эволюции.
Поздравляю.
Там теж все від кажана почалось.
Создан искусственно.