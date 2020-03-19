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 Коронавірус має природне, а не лабораторне походження, - дослідження

Аналіз структури коронавірусу SARS-CoV-2 показав, що вірус з'явився в результаті природної еволюції і не був штучно виведений у лабораторії.

Такі дослідження опублікувала міжнародна група дослідників у журналі Nature, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Порівнюючи наявні дані про послідовності генома для відомих штамів коронавірусу, ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", – зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Дослідники виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно впливати на молекулярну особливість клітин людини, а саме рецептор ACE2, який бере участь у регуляції кров'яного тиску.

Білок SARS-CoV-2 був настільки ефективний для зв'язування людських клітин, що вчені дійшли висновку, що це результат природного відбору, а не продукт генної інженерії.

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За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура.

Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, він би створив його з основи вірусу, який точно викликає хворобу.

Але вчені виявили, що основа SARS-CoV-2 суттєво відрізняється від вже відомих коронавірусів і здебільшого нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182737
 
   
 Топ коментарі
 
а еще они установили, что юани не пахнут
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Сколько китайцы отслюнявили за такой вывод?
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Китайці не пускали до себе закордонних вірусологів.Виникає питання чому? Чекайте заяви,що це все від глобального потепління.Поки що таких не було.
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Як для штучного вірусу у нього низький % смертності і найбільша загроза для старших людей... Штучно створені віруси викошували б, передусім, працездатне населення!
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Ни один из вирусов не имеет природного происхождения! Все они искусственные, т.е лабораторные, только лаборатория статусом повыше.
Я надеюсь вы понимаете, что мы здесь не одни. Мы просто начали здорово мешать соседям, которые возомнили себя чуть ли не лучшим пуком Вселенной.
Я так думаю....надо вернуть эту срань к реальности.
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я ждал, когда от обвинений кацапов перейдут к рептилоидам.
Поздравляю.
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А кацапов не обвиняют, их сразу мочат от саудитов до турок, это судьба.
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так мочат что турки совместно с кацапами патрулируют спорную зону.
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После спаленых буков и панцирей с экипажами можно и попатрулировать, так шляпой по губам вам ещё надо поучится водить как сделали с рашкой турки и ведь реально могут повторить, хахахахаха
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Тем не мение, случилось так что на препринт bioRxiv было выложено иследование РНК последовательности вируса https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
в котором обнаружены четыре вставки из генома вируса спида. Что собственно и взбударажило научный мир, в результате -

"Статья была изъята из bioRxiv в воскресенье днем, когда один из авторов заявил : «Мы не собирались подпитывать теории заговора, и здесь никаких претензий не предъявляется». Далее автор заявляет, что исследователи будут пересматривать статью и повторно анализировать данные, прежде чем представить их снова."
Так что вставки кода вируса спида в 2019-nCoV несомненно есть, вопрос в ином, в интерпретации того как они туда попали, и тут уж недостаточно утверждений об эволюции.
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Ну раз начали доказывать что этот вирус появился случайно, (природно, эвулиционно,) значит и в самом деле все не так и случайно.
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Пупкин, прыгающий в росте кацап с пятью лицами на фото и....есть рептилоид.
Поздравляю.
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Я не понял ваше сообщение, можно по человечески написать пожалуйста.
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вирус "старичок" от природьі... я понял
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А при певних навичках хіба не можна так створити вірус, щоб він виглядав наче природний а не штучний??? Якщо, взяти наприклад за основу першоджерела, природний компонент від якого і піде считування його походження...
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просто він ефективний субєктах природнього старіння... неее?)
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Чи не реально приховати... чи першоджерело штучне чи природнє? )
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Подивіться фільм Стівена Содерберга «Зараженіє» (2011г.) , там все так, як у нас зараз, але жанр фільму - фантастика, яка стала реальністю.
Там теж все від кажана почалось.
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В мене є підозра, що Сивохо теж вірус.
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Разумеется природного. Это было понятно с самого начала (тем, кто хоть что-то в этом понимает даже и на уровне изучения "ЗОРМ" (защита от оружия массового поражения) в пределах курса военного училища).
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Думал что я один такой догадливый....ан ,нет! Умных оказалось много ! Конечно же...За любую статью платят деньги ,а такие "открытия" стоят очень дорого!
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Тіпа розмножили на розчині агар-агар?Таки з лабораторії.Вдумайтесь.Ця модифікація вірусу існує хрєн років і нікому нічого поганого не зробила і тут раптом здуріла і почала чіплятись до людей.І чого раптом?Поясніть спєци цей пассаж.
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Генетический вирус.
Создан искусственно.
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