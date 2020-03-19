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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1264) Ляшко Віктор (72) COVID-19 (1240)

 У разі введення НС хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в разі введення надзвичайного стану, пацієнтів з коронавірусною хворобою можуть розміщувати в приватних клініках.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі введення в країні надзвичайного стану можна буде залучати приватні заклади охорони здоров'я. Це розширить масштаб можливості надання медичної допомоги тим, хто її потребує", - повідомив Ляшко.

За його словами, можливий сценарій, коли будуть залучати перепрофільовані заклади.

"Тобто заклади терапевтичного профілю, які будуть так само приймати хворих з важкими формами коронавірусної хвороби для того, щоб забезпечити їх інтенсивною терапією", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182735
 
 
 Топ коментарі
 
В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко


- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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А также в концертных залах, школах, университетах и кинотеатрах. Ой. рестораны забыла. И метро! Там же полно места!
Частные клиники))) Там слова без 100 баксов не скажут, не то, что лечить)))
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Есть два парня, которые нас вытянут: Епифан и Комаровский. Пусть шаманят дуэтом. Ну, не на Вову ж со Шмыгалем надеяться. В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4869
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А также в концертных залах, школах, университетах и кинотеатрах. Ой. рестораны забыла. И метро! Там же полно места!
Частные клиники))) Там слова без 100 баксов не скажут, не то, что лечить)))
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Сами врачи четко знают,что тяжело заболеют только те,кто в группе риска:очень пожилые,с потерей всей имунной системы,диабетчики,онкобольные.Остальные только прогуляются.Зачем так пугать людей.
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Построй больницу например Китая а спихуй проблемы на частников
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В случае введения ЧП больных коронавирусом могут размещать в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко


- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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а я уж было подумал, что Иохана Рейтхарда пригласят...., или Василия Блохина......
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ВСЕХ БОЛЬНЫХ - В ВЕРХОВНУЮ РАДУ!!! "Убьем" не только больных, но и депутатов (то есть - убьем двух зайцев)))) Не, а че... там и буфет есть, и парикмахерская, и всё самое необьходимое для нормальных!! людей. А законы о рынке земли в том сичле пока подождать могут, как и все массовые мероприятия!!

Паска скоро...
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Есть два парня, которые нас вытянут: Епифан и Комаровский. Пусть шаманят дуэтом. Ну, не на Вову ж со Шмыгалем надеяться.
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Могут размещать... А могут и не размещать.
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В Конче-Заспе столько помещений свободных гуляет...
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якби в мене на дачі був туалет не на дворі, то мож було б і до мене...
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