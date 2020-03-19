 У разі введення НС хворих на коронавірус можуть розміщувати в приватних клініках, - головний санлікар Ляшко

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі введення в країні надзвичайного стану можна буде залучати приватні заклади охорони здоров'я. Це розширить масштаб можливості надання медичної допомоги тим, хто її потребує", - повідомив Ляшко.
За його словами, можливий сценарій, коли будуть залучати перепрофільовані заклади.
"Тобто заклади терапевтичного профілю, які будуть так само приймати хворих з важкими формами коронавірусної хвороби для того, щоб забезпечити їх інтенсивною терапією", - пояснив він.
Частные клиники))) Там слова без 100 баксов не скажут, не то, что лечить)))
- Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
Паска скоро...