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 Політика України, Здоров'я
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Все про:дефіцит (35) маска (23) Ляшко Віктор (72) COVID-19 (1240)

 Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Ляшко нагадав, що закупівлі необхідних медичних виробів цього тижня були виведені з-під дії закону про державні закупівлі. Це дозволяє купувати необхідні товари дуже швидко і без тендерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

"Тепер питання в тому, що ми стикнулися з глобальним дефіцитом деяких засобів індивідуального захисту, який є у світі. І уряд вжив жорсткі обмеження: заборону експорту і реекспорту з території України, як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Також уряд домовився з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту.

"І найближчим часом ми очікуємо значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що хірургічні маски мають з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182733
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь, уже по 30 гривен, да, Радуцкий? Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6077
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"Над этим работают все министерства"

Временно переквалифицировались в швей и штампуют маски?
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Абсолютная защита и не нужна. Нужно растянуть во времени темп нарастания эпидемии, тогда у медицины появляется больше возможностей. Маски помогают в этом смысле.
А Вы что предлагаете, кроме воплей про шизофрению?
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Маски не особо спасают.

Италия, г. Бергамо.
Морги и крематории переполнены, не справляются с бешеной нагрузкой.
Пришлось складывать гробы с трупами в местных церквях.
На видео - колонна армейских грузовиков, заполненных гробами с трупами умерших от коронавируса, едет в сторону крематория.

https://twitter.com/dmitrosel007/status/1240529990510350336
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В Лондоне хз сколько, но один мобильный морг уже стоит https://www.thesun.co.uk/news/11202057/mobile-morgue-westminster-london-coronavirus/
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Щоправда забув додати : "Більше 1-ї маски в руки не відпускатимуть!" Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8480
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Пусть марадеры 🤡🤢радуцкий,вернут стыренные
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"Над этим работают все министерства"

Временно переквалифицировались в швей и штампуют маски?
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если бы так было - мы были бы совсем другой страной, Японией, как минимум.
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Японией - вряд-ли. В Японии все как раз очень разделено по профессиональным обязанностям и японец как правило не будет заниматься тем, что не входит в круг его обязанностей - за исключением экстренных ситуаций, конечно. Вот китайцы - они да, готовы браться за что угодно.
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ну дык японцы знают что входит в их круг обязанностей и поэтому у них все четко работает. и если бы вдруг понадобилось - все сели бы шить. а тут "все министерства" тупят (и харакири не делают, и не собираются, так как привыкли, что все нужно делать только на бумаге, причем за валюту)
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Надеюсь, уже по 30 гривен, да, Радуцкий? Маски в аптеках появятся в пятницу-субботу, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6077
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это он про "маски-шоу"?

"Также правительство договорилось с отечественными производителями о ликвидации дефицита" -- ну всё, ща быстро этот дефицит арестуют и расстреляют.
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Очередная порция шизофрении. Защитится от контакта с вирусами можно только в комплекте химзащиты с изолирующим противогазом.
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Маски потрібні а першу чергу уже інфікованим, щоб не плювати заразою на все кругом, такий спец як ти,мав би знати.
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А в намордниках они значит перестают выделять вирус? Еще иконку на шею надень.
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То есть в масках больные перестают выделять вирусы??????? НУ напиши такое..... или слабо?
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а поскольку инфицированным обычно глубоко похрену на окружающих (если это не любимые родственники, дети, знакомые, и то не всегда), то шанс, что они пойдут и купят что-либо, даже по цене 2 грн - нулевой. подтверждение тому - голосования за гречку, титушки по 50 грн, бриллиантовые прокуроры (где они, кстати), путешествия заграницу депутатов\министров\президентов во время войны и т.д. и т.п.
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старая байка! Маски нужны всем. Да, не 100% защиты, но хоть что-то!
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Українською не володвєш, бідненький? "В першу чергу" не означає що іншим не потрібно.
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В бою каски и бронежилеты часто не спасают, но их же носят!!!
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Абсолютная защита и не нужна. Нужно растянуть во времени темп нарастания эпидемии, тогда у медицины появляется больше возможностей. Маски помогают в этом смысле.
А Вы что предлагаете, кроме воплей про шизофрению?
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Каким образом у медицины появится больше возможностей? В чем?
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Больше тестов, больше лабораторий, больше койко-мест, больше масок появится со временем - не сразу, но появится. Вот, например, Китай уже начал бесплатно раздавать миллионы масок для других стран. А Вы тут "кипишуете". Ваша цель - создавать хаос или просто позвиздеть?
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Больше тестов -вообще ерунда, тесты ничего не лечат а специфического лечения нет. Больше койко-мест - откуда?? уже строят ? советского фонда с избытком. Больше масок - зачем?маска ни от чего не защищает кроме строительной пыли. Так "звиздешь" это полностью ваше.
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Израиль ввел вчера постановление - не менее 3000 тестов ежедневно, в Италии одна из коммун провела 100% тестирование и всех зараженных изолировала, и теперь у нее нет того ужаса, что по всей Италии.
Зачем, если вы не понимаете, высказывать свое мнение по стратегии борьбы с пандемией?? Добиваетесь паники и хаоса?? Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5395
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Ага, то есть я добиваюсь паники и хаоса когда высказываю свое мнение? Почитайте с чего началось - именно с моего призыва не поддаваться панике и спокойно жить. Маски - это паника и более ничего.
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Китайцам это расскажи )) Они у себя остановили коронавирус - глупенькие ))
Арест плавающего гражданина без маски в Китае!
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"тесты ничего не лечат". Это сильно!
С тобой всё ясно - образования нет и уже не будет.
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маски должны раздаваться бесплатно а не "быть в аптеках"... и где делись всякие респираторы и т.п. "на случай войны" (которая идет пять лет, с оккупацией и аннексией территорий и убитыми каждый день)?
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" и где делись всякие респираторы и т.п. "на случай войны"

Нет их уже давно. Списали много лет тому назад.
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списали не значит что уничтожили - это как минимум лишние деньги тратить. да и кому они были нужны?
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Без понятия. В 90е, говорят, на складах даже противогазы для лошадей были, но только с тех пор со складов все давно испарилось.
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Остались противогазы для лошадей. Юля не даст с3,14здить
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.(с)

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
😇
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тю...та я каждый день появляюсь в аптеке,спрошу "маски,спирт есть?"-нету и удаляюсь...
так и маски появляться будут? Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8977
хотя сегодня зашел в ветеринарную аптеку,и там на удивление нашел таки "биосепт".
но не всем же стукнет в голову в ветаптеку зайти
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Цена.. сестра... Цена... ( и где,, надеемся не только в Киеве)
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Палій:
За бездіяльності Зеленського з України вивезено щонайменше 983 тон медичних масок. В середньому маска важить 5 г, це щонайменше 196 мільйонів масок.
Всі маршрутки сьогодні були забиті людьми БЕЗ МАСОК, тому що ЇХ НЕМА.
Ясно, хто мародери на крові, і хто винен у смертях?
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Эти маски не защищают от вирусов никак - вообще. И более того, если не менять маску раз в 3 часа, то вы скорее заболеете каким-либо сифилисом чем без маски. Одевайте противогаз! Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4952
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У нас появление тестов объявляется почитай уже на третью пятицу
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ги..ги....по 50 або 150 грн за штуку....дякуюдужедякую
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Ага, в пятницу-субботу, точнее в воскресенье, а уже ежели быть совсем точным, то где-то приблизительно к середине мая, но более вероятно что к концу августа или декабря.
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они не в аптеках должны появиться (что бы аптечные барыги наживались ) а раздоваться бесплатно к примеру в траспорте
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