 Маски в аптеках з'являться в п'ятницю-суботу, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Ляшко нагадав, що закупівлі необхідних медичних виробів цього тижня були виведені з-під дії закону про державні закупівлі. Це дозволяє купувати необхідні товари дуже швидко і без тендерів.

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"Тепер питання в тому, що ми стикнулися з глобальним дефіцитом деяких засобів індивідуального захисту, який є у світі. І уряд вжив жорсткі обмеження: заборону експорту і реекспорту з території України, як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту", - сказав він.

Також уряд домовився з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту.

"І найближчим часом ми очікуємо значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що хірургічні маски мають з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства", - сказав він.