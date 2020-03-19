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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Ляшко Віктор (72) тест (25) COVID-19 (1240)

 11 лабораторій мають тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР: очікуємо поставку тестів для більш 1 млн досліджень, - Ляшко

В Україні поставлять тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР (Полімеразної ланцюгової реакції) для понад 1 млн досліджень, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що в 11 лабораторіях в Україні такі тести вже є, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 11 лабораторій є тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР, ми очікуємо найближчим часом постачання для понад 1 млн досліджень. Також на ринку з'являються швидкі тести, які дозволяють проводити сортування. Коли лікар може провести тест і робити подальші дії", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що станом на ранок 19 березня в Україні є 16 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182726
 
 
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У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР: ожидаем поставку тестов для более 1 млн исследований, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8974
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Зачем эти тесты? Что они дают? Развод на ровном месте. Специфического лечения не существует.....
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Ммммм....неплохо. А сделать прибор под метод ПЦР строго на коронавирус и разослать на места? Как в Китае?.....Получится?
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